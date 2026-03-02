Le aziende cercano scappatoie per apparire “green”, in particolare adottano una comunicazione finalizzata a mettere in evidenza singoli elementi associabili alla sostenibilità, spesso isolati dal contesto, così da costruire una narrazione rassicurante e facilmente spendibile nelle attività di marketing. In particolare negli oggetti promozionali questo approccio emerge con forza, perché il racconto si concentra quasi esclusivamente sul materiale, trascurando tutto il resto.

I gadget personalizzati più sostenibili per la promozione aziendale non sono necessariamente quelli realizzati “in plastica riciclata” o “biodegradabile”, è opportuno anche interrogarsi sulla reale utilità o durata nel tempo. Altrimenti la sostenibilità si riduce a un claim, oggetti che comunicano attenzione ambientale solo in apparenza, ma che nella pratica restano effimeri, destinati a un uso minimo e a uno smaltimento rapido, vanificando ogni presunto beneficio nella tutela dell’ambiente.

La sostenibilità non deve essere un’etichetta da esporre con superficialità, ma un processo che attraversa ogni fase del ciclo di vita di un prodotto, dalla produzione allo smaltimento, includendo l’uso che se ne fa. Parlare di oggetti promozionali sostenibili significa quindi spostare l’attenzione: non chiedersi solo “di cosa è fatto?”, ma soprattutto “che senso ha?”, “quanto sarà utile?”, “che fine farà?”.

La sostenibilità non è un’etichetta, ma un processo

La sostenibilità è un processo che attraversa l’intera filiera, dalla scelta delle materie prime alla produzione, dal trasporto all’utilizzo, fino alla gestione dello smaltimento o riciclo. Ogni fase contribuisce all’impatto complessivo, avere una visione parziale alimenta il problema.

Accade spesso in ambito promozionale che un oggetto realizzato con materiali a basso impatto, ma prodotto in grandi quantità, trasportato su lunghe distanze e distribuito senza criterio, possa generare un’impronta ambientale superiore rispetto a un oggetto più semplice ma pensato per durare nel tempo. La durata e l’utilità reale diventano quindi parametri centrali. Un oggetto che accompagna la quotidianità di chi lo riceve, che viene usato e riusato, diluisce nel tempo il suo impatto e rafforza il legame con il brand.

Gli oggetti promozionali sostenibili non sono quelli realizzati con materiali più “tecnici” o innovativi, ma quelli progettati per durare nel tempo e avere un ruolo nella vita quotidiana dei consumatori, coerenti con il contesto e con i valori che il brand vuole trasmettere.

Sostenibilità e ciclo di vita

Il ciclo di vita ha il suo inizio con l’estrazione o la produzione delle materie prime, prosegue con la lavorazione e l’assemblaggio, include il trasporto e la distribuzione, e si conclude con l’uso e lo smaltimento.

E’ necessario prendere coscienza che ogni fase comporta un consumo di risorse e/o una produzione di emissioni. Un oggetto apparentemente “green” potrebbe nascondere processi produttivi energivori o una filiera poco trasparente.

Ragionare in termini di ciclo di vita, quindi, invita a porsi delle domande: serve davvero quell’oggetto? È progettato per essere usato più volte o è destinato a diventare un rifiuto quasi immediatamente? Può essere riparato, riciclato? Sono queste le domande che distinguono una scelta sostenibile da una scelta solo apparentemente tale.

Sostenibilità ed effettivo utilizzo

Un elemento sfugge spesso all’equazione della sostenibilità: la percezione e il conseguente comportamento delle persone. Per quanto ben progettato, un oggetto può dirsi veramente sostenibile solo se viene effettivamente utilizzato, è questo il vero spartiacque tra valore e spreco.

Così, non basta scegliere un oggetto “giusto” dal punto di vista ambientale; bisogna anche pensare a chi lo riceverà, al contesto in cui verrà utilizzato, alla sua utilità concreta. Un oggetto efficace è quello che risolve un piccolo problema quotidiano, che si inserisce in una routine.

Gli oggetti promozionali sostenibili funzionano quando riescono a creare questa sintonia tra progetto e utilizzo. È una sostenibilità richiede un ascolto attento del pubblico, una conoscenza profonda dei suoi bisogni e delle sue abitudini.

Il confine sottile tra comunicazione e responsabilità

Il rischio di associare un marchio al greenwashing è reale, dichiarare la sostenibilità di un oggetto promozionale senza fornire contesto o spiegazioni può generare diffidenza e compromettere la credibilità del brand. Comunicare con più responsabilità non è solo una scelta etica, ma anche strategica.