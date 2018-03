Da oggi Jessica Jones ritorna su Netflix con la seconda stagione

Jessica Jones è tornata. L’avevamo lasciata nell’ultimo episodio del serial spin-off The Defenders. Da oggi, però, si torna a casa, ovvero sulla serie interamente a lei dedicata. Si inaugura così la seconda stagione completamente incentrata sull’eroina non proprio classica della Marvel. Il progetto “defenders” sembra infatti proseguire a vele spiegate. Dopo aver concluso il primo ciclo col maxi-crossover omonimo, è ora giunto il tempo di ripartire con le seconde stagioni dei diretti interessati. A fare eccezione sono solo Daredevil (di cui è in lavorazione la terza stagione) e The Punisher di cui recentemente è uscita la prima serie.









Jessica Jones 2: cosa aspettarsi

A quanto pare in questo secondo ciclo verranno svelati alcuni misteri riguardanti il passato della detective. Potrebbe ritornare in qualche modo anche Killgrave, sinistro oppressore della Jones nella prima stagione.

Gli episodi saranno ancora una volta 13, e sempre della durata di circa un’ora l’uno. A dirigerli saranno solo delle registe, diverse da episodio a episodio. L’intento, ovviamente, è quello di conferire un punto di vista più strettamente femminile alla serie, essendo la protagonista una donna.

Come si vede dal trailer non mancherà la solita dose di cinismo e sarcasmo che contraddistingue il personaggio: Tratto più che evidente alla fine del video quando cita con disappunto la celebre frase, o per meglio dire il motto vero e proprio dell’Uomoragno: “Da un grande potere derivano grandi responsabilità”.

Questa sua peculiarità potrebbe addirittura essere stata ulteriormente accentuata visto l’impatto che gli eventi di “The Defenders” hanno avuto su di lei (e sul resto del gruppo del resto). Il cast sembra restare del tutto invariato rispetto alla prima stagione.

Vedremo, dunque, come Jessica cercherà di ritornare alla sua vita “normale” o per meglio dire, precedente. Proverà a ricomporre i vari pezzi della sua vita andata in frantumi, partendo proprio dalle perdite e dalle sofferenze che la circondano.

Emanuele Algieri