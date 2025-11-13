Erano partiti di notte, il 3 novembre, da Zuwara, una città portuale della Libia nord-occidentale e il loro percorso si è concluso nel naufragio ad Al Buri, presso il giacimento petrolifero. A bordo di un gommone fragile e sovraccarico, 49 persone avevano affidato la loro vita a quel tratto di mare che da anni si trasforma in un confine di morte. Dopo sei ore di navigazione, la speranza si è infranta contro le onde: un guasto al motore e il mare agitato hanno capovolto l’imbarcazione. Di quei 49 uomini e donne, solo sette sono stati tratti in salvo dalle autorità libiche cinque giorni dopo, al largo del giacimento petrolifero di Al Buri. Gli altri 42 risultano dispersi — e secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) non ci sono più dubbi: sono morti.

Tra le vittime, 29 provenivano dal Sudan, 8 dalla Somalia, 3 dal Camerun e 2 dalla Nigeria. I sopravvissuti al naufragio ad Al Buri, quattro sudanesi, due nigeriani e un camerunese, hanno raccontato di aver resistito per giorni, aggrappati ai resti del gommone, senza cibo né acqua, in balia delle onde. Alla fine, quando la Guardia costiera libica li ha intercettati, la tragedia si era già consumata.

La rotta più letale del mondo

Il Mediterraneo centrale rimane la rotta migratoria più pericolosa del pianeta. Secondo l’OIM, nel solo 2025 oltre 1.900 persone sono morte o scomparse nel tentativo di attraversare il mare, di cui più della metà proprio su questa rotta tra la Libia e l’Italia. Da gennaio, almeno 1.088 migranti hanno perso la vita in queste acque. Si tratta spesso di viaggi della disperazione, intrapresi su imbarcazioni fatiscenti, senza equipaggiamento di sicurezza, né giubbotti salvagente.

Molti di questi naufragi non vengono mai documentati. Non ci sono immagini, né testimonianze: solo il silenzio del mare. L’OIM parla infatti di “naufragi fantasma”, tragedie di cui si viene a conoscenza solo giorni o settimane dopo, quando qualcuno sopravvive abbastanza a lungo da raccontare cosa è accaduto. In dieci anni, più di 33.000 persone hanno perso la vita lungo le rotte del Mediterraneo. Numeri che non raccontano solo una crisi umanitaria, ma anche il fallimento politico di un intero continente.







Europa divisa, vite sospese

Mentre il Mediterraneo continua a inghiottire vite, l’Europa resta divisa su come gestire l’accoglienza e la redistribuzione dei migranti. La Commissione Europea, nel suo primo rapporto su asilo e migrazione, ha riconosciuto il “livello sproporzionato di arrivi” che grava su Italia, Grecia, Spagna e Cipro. Tuttavia, ha ribadito la necessità di rispettare il Regolamento di Dublino, che impone al Paese di primo ingresso di farsi carico delle domande d’asilo.

Il Patto europeo su migrazione e asilo, che dovrebbe entrare in vigore nel 2026, promette meccanismi di solidarietà obbligatoria tra Stati membri, ma i tempi sono lenti e la realtà dei flussi è drammatica. Mentre i governi discutono di quote, frontiere e respingimenti, il mare continua a restituire corpi, mentre altri risultano ancora dispersi, come nel caso del naufragio ad Al Buri. Le organizzazioni umanitarie chiedono da tempo un cambiamento di rotta: aprire canali legali e sicuri di ingresso, rafforzare le operazioni di ricerca e soccorso, e mettere al centro la tutela delle persone, non la gestione dei confini.

Dietro le statistiche ci sono volti, nomi, famiglie. Ragazzi che fuggono dalla guerra in Sudan, donne che scappano dalle violenze in Somalia, bambini che cercano un futuro diverso in Europa. Ma la narrazione politica dominante li riduce a numeri, a emergenza, a minaccia. Le operazioni di soccorso vengono spesso criminalizzate, le navi umanitarie fermate nei porti, e le tragedie diventano cicliche, come se fossero inevitabili.

Quando la speranza naufraga

Il naufragio ad Al Buri del 3 novembre non è un evento isolato: pochi giorni dopo, un’altra imbarcazione si è capovolta nel Mar Egeo, vicino all’isola di Gavdos, provocando la morte di almeno tre persone. La Guardia costiera greca ha salvato 56 migranti, ma si temono altre vittime. Questi incidenti, che si ripetono da anni, mostrano come il Mediterraneo sia diventato il confine liquido di un’Europa che si interroga più sulla sicurezza che sull’umanità.

Dietro ogni naufragio, ci sono politiche che decidono chi può essere salvato e chi no. La vera emergenza non è nei numeri degli sbarchi, ma nella mancanza di volontà di affrontare la questione con compassione e responsabilità.

Con quest’ultimo naufragio ad Al Buri, il bilancio delle morti nel Mediterraneo cresce ancora. Eppure, l’attenzione pubblica resta intermittente, come se l’orrore fosse ormai diventato routine. Le organizzazioni internazionali continuano a chiedere interventi concreti: cooperazione tra Stati, corridoi umanitari, vie legali per chi fugge da guerre e persecuzioni. Ma finché le politiche resteranno improntate al contenimento e non alla protezione, il mare continuerà a essere una tomba senza nome.

Lucrezia Agliani