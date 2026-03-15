Il Presidente degli Stati Uniti Donald J. Trump ha sottoscritto un ordine esecutivo che si propone di definire in modo rigoroso i criteri di ammissibilità per le competizioni femminili, con particolare riferimento alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 e alle donne transgender. Il provvedimento, incluso in una serie di iniziative della sua amministrazione, mira a escludere formalmente atlete transgender dalle categorie femminili.

La firma di questo ordine rappresenta un ulteriore sviluppo di una politica già avviata in ambito federale, scolastico e sportivo negli Stati Uniti, e che ora potrebbe dettare un precedente a livello internazionale non solo per il Comitato Olimpico degli Stati Uniti, ma anche per il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) e altre istituzioni sportive.

Contenuti del provvedimento

L’ordine esecutivo in questione, noto come Executive Order 14201, porta il titolo formale di “Keeping Men Out of Women’s Sports” (Mantenere gli uomini fuori dagli sport femminili). Secondo il testo ufficiale, la definizione di competizione femminile deve essere fondata esclusivamente su criteri biologici, determinati alla nascita, e non sulla sola identità di genere.

Il provvedimento non è limitato soltanto alle Olimpiadi di Los Angeles, ma si inserisce in un quadro più ampio di politiche che regolano la partecipazione degli atleti transgender in tutte le categorie sportive statunitensi, compresi i livelli scolastici, universitari e professionistici. Qualora istituzioni educative o federazioni sportive non aderiscano a tali criteri, l’ordine prevede la possibilità di sospendere o revocare finanziamenti federali destinati a quegli enti.

Un’altra disposizione significativa riguarda l’ingresso nel paese: secondo quanto riportato dal testo e da successive comunicazioni governative, le atlete che tentassero di entrare negli USA per competere in eventi femminili potrebbero trovarsi di fronte a un rifiuto di visto o a un tracciamento speciale dei loro documenti.

Le motivazioni ufficiali

I sostenitori dell’ordine, incluso lo stesso Presidente Trump, hanno giustificato la misura citando la necessità di tutelare “l’integrità” e la “sicurezza” delle competizioni femminili. In dichiarazioni pubbliche e in discorsi ufficiali, Trump ha affermato che l’esclusione delle atlete transgender dalle gare femminili rappresenterebbe un modo per preservare la parità di condizioni tra le concorrenti, evitando che “persone nate biologicamente maschili competano contro donne”.

Questa posizione riguarda la definizione di equità nello sport, con particolare riferimento alle differenze fisiologiche tra individui assegnati uomini alla nascita e quelli assegnati donne. Secondo i fautori dell’ordine, tali differenze potrebbero – a loro avviso – creare vantaggi competitivi che minerebbero il principio di equità nelle gare riservate alle donne.







Reazioni e impatto sul mondo sportivo

Le reazioni internazionali e nazionali alla firma del provvedimento sono state immediate e variegate. Numerose federazioni e organismi sportivi si sono trovati nella posizione di dover definire propri regolamenti in linea con o in opposizione alle nuove direttive. Negli Stati Uniti, il Comitato Olimpico e Paralimpico degli Stati Uniti (USOPC) ha già adottato regolamenti che, di fatto, riflettono i criteri indicati dall’ordine esecutivo, escludendo gli atleti transgender dalle competizioni femminili.

Sul fronte internazionale, fonti affidabili suggeriscono che il Comitato Internazionale Olimpico stia valutando l’adozione di regole simili per le Olimpiadi 2028, auspicando di proteggere la “categoria femminile” in termini analoghi a quanto proposto dall’esecutivo americano.

Voci di appoggio

Tra i sostenitori dell’iniziativa emergono anche figure del mondo sportivo. Un caso emblematico è quello della plurimedagliata olimpionica Kaillie Humphries, che ha recentemente consegnato a Trump la prestigiosa Order of Ikkos in un evento pubblico alla Casa Bianca, lodando le politiche a favore delle donne nello sport e definendo la sua azione un contributo essenziale per proteggere le atlete biologicamente femminili.

La misura ha incontrato anche critiche severe da parte di gruppi per i diritti civili, associazioni LGBTQ+ e giuristi. Secondo questi critici, l’ordine esecutivo potrebbe violare principi fondamentali di uguaglianza e antidiscriminazione sanciti dal diritto federale statunitense, tra cui il Titolo IX che proibisce discriminazioni basate sul sesso negli istituti scolastici e universitari che ricevono finanziamenti federali.

Oltre alle questioni legali, molti sostenitori dei diritti delle persone transgender sostengono che escludere in modo generalizzato queste atlete non tenga conto della complessità biologica e sociale dell’identità di genere, né delle garanzie costituzionali esistenti negli Stati Uniti e di altri paesi. Le critiche includono anche osservazioni sul fatto che l’ordine esecutivo possa superare i limiti dell’autorità presidenziale, entrando in conflitto con leggi già in vigore.

Conseguenze per le Olimpiadi di Los Angeles 2028

Se applicata nella sua interezza, la politica potrebbe avere un impatto concreto sui Giochi Olimpici di Los Angeles 2028, evento che si preannuncia non solo come una delle più grandi manifestazioni sportive internazionali della decade, ma anche come banco di prova per le relazioni tra diritto internazionale dello sport e politiche nazionali in materia di diritti umani.

Molti paesi, organizzazioni sportive internazionali e comitati nazionali dovranno confrontarsi con la questione: accogliere la linea proposta dagli Stati Uniti e dal CIO, oppure cercare soluzioni alternative che bilancino equità di competizione e inclusione.

Patricia Iori