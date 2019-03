Olimpiadi di Tokyo 2020: robot per assistere i disabili

Gli atleti umani non saranno gli unici spettacoli alle Olimpiadi della prossima estate.

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 saranno le più innovative al mondo, con il Giappone che presenta le ultime novità in materia di intelligenza artificiale. Da quando è stato premiato con i giochi, sei anni fa, ha tracciato ripetutamente l’obiettivo di utilizzare la tecnologia per ottenere vari aspetti.

I taxi a guida autonoma sono già stati sottoposti a prove nella speranza che possano essere utilizzati per trasportare gli spettatori durante i giochi. Il monitoraggio dell’atleta 3D verrà utilizzato per monitorare e migliorare le prestazioni degli atleti. La sorveglianza basata sui droni sarà incorporata nella sicurezza. Persino il riciclaggio di rifiuti elettronici per creare le medaglie olimpiche.

Ora i suoi sforzi comprendono il progetto Robot Tokyo 2020, che riunirà tutte le sue iniziative sotto lo stesso tetto. Saranno i robot che giocheranno un ruolo importante a queste prossime Olimpiadi e Paraolimpiadi. Di fatti, si assisterà non soltanto ai giochi olimpiaci ma anche alla collaborazione tra uomini e robot.









Il progetto, che utilizza la tecnologia robotica, è stato presentato nel corso di una conferenza stampa, tenutasi nella capitale giapponese. Il comitato organizzatore ha introdotto un team di androidi progettati per assistere i fan disabili nella stravaganza sportiva.

Nell’ambito dell’obiettivo del programma che punta ad essere l’evento più innovativo al mondo. Il primo progetto di un robot a supporto della vita. Con particolare attenzione ai disabili. Le aziende sviluppatrici dei dispositivi sono Toyota e Panasonic.

Questo progetto non si limiterà semplicemente a mostrare robot, ma sottoporrà all’attenzione il loro schieramento pratico nella vita reale per aiutare le persone. Quindi non ci saranno solo sport alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma anche alcuni fantastici robot al lavoro.

Robot alle Olimpiadi di Tokyo 2020

Il Progetto Robot Tokyo 2020 riunisce esperti in robotica, le Olimpiadi del Tokyo Metropolitan Government, Panasonic, Toyota e Tokyo 2020 per “esibire un nuovo stile di giochi“. Sebbene i robot non abbiano ancora le capacità per competere nei Giochi olimpici, giocheranno un ruolo chiave nell’assicurare che i Giochi si svolgano senza intoppi.









Con l’obiettivo di rendere l’esperienza più semplice e confortevole per tutti gli spettatori, il progetto includerà un robot di supporto umano e un robot di supporto alla consegna. Sviluppato da Toyota. I robot aiuteranno gli spettatori su sedie a rotelle allo Stadio Olimpico portando cibo e altri oggetti. Guidando le persone ai loro posti e offrendo informazioni sugli eventi.

Human Support Robot (HSR) è stato presentato per la prima volta nel 2012. Presenta un’interfaccia utente simile a un tablet e una combinazione arm / gripper per le operazioni di prelievo e posizionamento. Il Delivery Support Robot (DSR) funzionerà a fianco dell’HSR, trasportando gli oggetti in una zona di ritiro dove l’HSR può afferrarli e portarli agli spettatori.

Le tute Power Assist sono state sviluppate da Panasonic per essere utilizzate nelle aree del backstage dei luoghi e nei Villaggi Olimpici e Paraolimpici. Possono essere indossate dai lavoratori che svolgono compiti che richiedono il sollevamento di carichi pesanti.









Verranno utilizzati per lo scarico e il trasporto di oggetti pesanti, compresi alimenti e bevande, e per lo smaltimento dei rifiuti. Riducendo i carichi di lavoro umani. Le tute saranno anche dispiegate negli aeroporti per caricare i bagagli degli atleti in arrivo sugli autobus. Aiutando così i lavoratori a gestire l’aumento del carico di lavoro che le Olimpiadi comporteranno.

Hirohisa Hirukawa, leader del Progetto Robot Tokyo 2020, ha dichiarato:

“I Giochi di Tokyo sono un’opportunità unica per noi per mostrare la tecnologia robotica giapponese. Questo progetto non si limiterà semplicemente a mostrare robot, ma a mostrare il loro dispiegamento pratico e reale che aiuta le persone. Quindi non ci saranno solo sport ai Giochi di Tokyo 2020, ma anche alcuni fantastici robot al lavoro da guardare avanti. “

Si spera che l’integrazione della tecnologia dei robot non solo aiuti a fornire giochi più sicuri e più fluidi, ma mostri anche il loro potenziale per un’applicazione più ampia nella vita di tutti i giorni.

Felicia Bruscino