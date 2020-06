Olio di CBD, un rimedio contro l’ansia

Il cannabidiolo (CBD) è un composto estratto in modo naturale, legale e sicuro dalla pianta della cannabis. Nonostante le ricerche dedicate a questa sostanza siano ancora agli inizi, le prove che testimoniano i suoi effetti positivi sul benessere psicofisico della persona sono sempre più numerose. Uno dei prodotti a base di CBD più richiesti è l’olio, che sembra apportare diversi benefici per la salute, come un miglioramento del benessere mentale o l’abbassamento dei livelli di ansia. Non a caso, ansia e stress compaiono tra le motivazioni più frequenti che spingono a provare l’olio di CBD .

Gli effetti dell’olio di CBD sull’ansia

Non bisogna confondere il CBD con le sostanze derivate dalla cannabis delle quali viene fatto molto spesso un utilizzo illegale. Occorre infatti fare una distinzione: gli effetti dell’olio al CBD sono ben diversi da quelli legati al consumo di marijuana illegale in quanto ricca di THC. A differenza di questa, infatti, il CBD non provoca alterazioni mentali, narcolessia e stati confusionali e non produce, in chi lo assume, quella sensazione di euforia tipica di chi ha fatto uso di sostanze a base di THC (tetraidrocannabinolo). Il CBD non ha, quindi, alcun effetto psicofisico negativo.

Gran parte degli studi sulle sostanze a base di cannabis si sono concentrati sugli effetti della marijuana illegale. La maggior parte di questi effetti sono decisamente negativi: si parla, ad esempio, anche di forme di sviluppo di vulnerabilità all’ansia.

Le persone che intendono combattere ansia e stress con l’aiuto dell’olio di CBD possono dormire sonni tranquilli: non devono, infatti, tenere conto di questi studi, ma dei risultati specifici legati all’impiego di cannabidiolo. E da questo punto di vista, i dati disponibili sono tutti piuttosto incoraggianti e positivi .

In generale, infatti, è risaputo e dimostrato che l’olio al CBD agisce sul nostro fisico e sulla nostra mente come un potente rilassante naturale. Regolando il battito cardiaco e il ritmo della respirazione e sciogliendo le tensioni muscolari e nervose contribuisce al relax completo della persona. Un toccasana, quindi, per chi cerca una soluzione rapida ed efficace ai fastidiosissimi e oggi sempre più frequenti stati d’ansia.

Alcuni studi, ad esempio, hanno mostrato una correlazione tra l’uso di olio di CBD e la riduzione dei sintomi di ansia sociale. Una ricerca del 2010 ha, infatti, evidenziato come il cannabidiolo abbia cambiato positivamente la risposta all’ansia delle persone coinvolte, modificando il flusso sanguigno verso quella parte del cervello in cui risiedono gli stati ansiosi.

Altri studi hanno rilevato come il cannabidiolo influisca positivamente in diverse situazioni, tra cui l’ansia associata al dover parlare in pubblico, e come abbia addirittura dimostrato di essere un perfetto antidepressivo naturale. Questo, in particolare, è dovuto alla capacità del CBD di agire sulla serotonina, il cosiddetto “ormone della felicità”. Inoltre, il CBD agevola la nostra capacità di ricezione della dopamina, il neurotrasmettitore del benessere e della serenità.

Un’analisi recente ha invece confermato che l’olio di CBD apporta un importante contributo nel trattamento a breve termine di numerosi disturbi, come l’ansia sociale, il senso di panico, le forme ossessivo-compulsive e il disturbo da stress post-traumatico.

In particolare, uno studio molto interessante ha visto il cannabidiolo ridurre proprio questi sintomi, oltre a quelli legati ai disturbi del sonno, in un bambino con una storia di traumi alle spalle.

Altri effetti benefici dell’olio CBD

Non occorre soffrire di stati d’ansia acuti per godere dei benefici dell’olio di CBD. Quest’ultimo, infatti, può essere d’aiuto semplicemente per favorire il rilassamento dopo una giornata stressante e impegnativa. Poche gocce assunte prima di dormire possono agevolare il sonno e migliorarne la qualità.

Inoltre, diversi studi hanno evidenziato la straordinaria funzione antinfiammatoria del CBD. Una caratteristica, questa, molto apprezzata soprattutto dagli sportivi che soffrono di infiammazioni muscolari al termine di allenamenti pesanti e prolungati.

Infine, sembra che i prodotti a base di cannabidiolo abbiano un ruolo positivo nel trattamento di malattie degenerative molto gravi come l’Alzheimer e il Parkinson.

Esistono dei rischi legati al consumo dell’olio CBD?

Le ricerche condotte sulla cannabis hanno dimostrato come questa possa avere effetti negativi sulla salute, in particolare se fumata.

Invece, per quanto riguarda l’utilizzo di cannabidiolo, la ricerca ha riscontrato pochi, o addirittura nessun effetto negativo. L’olio di CBD può quindi rappresentare una valida opzione per le persone che soffrono di disturbi d’ansia e non riescono a tollerare gli effetti collaterali di altri farmaci o altri prodotti. Oltretutto, l’olio al CBD fornisce una alternativa naturale anche a coloro la cui ansia non ha ricavato alcun beneficio da altri trattamenti.

Chi intende assumere l’olio al CBD a scopo terapeutico può chiedere consiglio al proprio medico curante (o a un medico di fiducia che abbia esperienza con i prodotti a base di CBD) per determinare la quantità giusta e le modalità di assunzione.

Proprio grazie ai risultati positivi ottenuti dall’utilizzo di olio di CBD nel combattere l’ansia e lo stress, due dei disturbi più frequenti del nostro tempo, sono sempre più numerose le persone che ricercano questo prodotto. Una delle migliori alternative, è quella di rivolgersi a siti web specializzati, come JustBob.it, in quanto questi presentano un maggiore possibilità di scelta e, spesso, sono molto più trasparenti sugli ingredienti utilizzati.