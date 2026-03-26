Per decenni la ricerca di pianeti al di fuori del nostro sistema solare — gli esopianeti — è stata uno dei campi più affascinanti e complessi dell’astronomia moderna.

L’ultimo risultato di questa svolta è un grande passo per la comunità scientifica: un gruppo di astrofisici dell’Università di Warwick (Regno Unito) ha utilizzato strumenti di intelligenza artificiale per analizzare i dati raccolti dalla missione spaziale statunitense Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA e ha confermato oltre 100 nuovi mondi nascosti, decine dei quali completamente ignorati dalle tecniche tradizionali di analisi. Oggi, grazie all’avanzamento delle tecnologie di intelligenza artificiale, gli scienziati stanno non solo accelerando questa caccia cosmica, ma stanno anche valorizzando enormi archivi di dati che fino a poco tempo fa sarebbero sembrati impenetrabili.

Una mole di dati difficile da gestire

Il telescopio spaziale TESS, lanciato dalla NASA con l’obiettivo di monitorare milioni di stelle nella nostra galassia, sfrutta un principio semplice ma estremamente delicato: registra variazioni minime nella luminosità delle stelle osservate per scoprire i cosiddetti transiti planetari. Quando un pianeta passa davanti alla sua stella, anche se molto lontano da noi, provoca un leggerissimo calo di luce osservabile nelle curve fotometriche.

Tuttavia, non tutti i segnali percepiti da TESS sono chiari o univoci. Disturbi strumentali, variazioni intrinseche delle stelle, fenomeni naturali come le macchie stellari e altri segnali indesiderati introducono un enorme “rumore di fondo” che spesso confonde i metodi standard di identificazione. Proprio per questo, milioni di osservazioni raccolte dal telescopio finiscono per essere messe da parte o considerate candidate “false positive”, rallentando l’identificazione di segnali autenticamente planetari.

L’intelligenza artificiale cambia le regole del gioco

Per affrontare questa sfida, il team di ricerca guidato dal gruppo di Warwick ha sviluppato un avanzato algoritmo di intelligenza artificiale chiamato RAVEN, progettato specificamente per analizzare grandi volumi di dati TESS con un livello di precisione e sensibilità impossibile da ottenere mediante analisi manuali o tecniche convenzionali.

RAVEN non si limita a “guardare” i dati come un essere umano: impara pattern molto sottili nei segnali, distinguendo tra segnali reali causati da pianeti e quelli prodotti da fenomeni non planetari. Questo significa che può identificare transiti così deboli da essere completamente immersi nel rumore di fondo, spostando verso l’alto la soglia di scoperta rispetto alle tecniche precedenti.

Il risultato? Un dataset di oltre 2.000 candidati di alta qualità, di cui circa 1.000 non era mai stato individuato prima, e 118 pianeti confermati, tra cui almeno 31 completamente nuovi, che ora arricchiscono la conoscenza dei sistemi planetari della nostra galassia.







Un salto quantitativo e qualitativo, oltre 100 nuovi mondi nascosti

Questa scoperta non significa semplicemente aggiungere qualche pianeta in più alle liste già esistenti: cambia radicalmente la nostra percezione dell’abbondanza e della varietà dei pianeti nella Via Lattea. I nuovi mondi individuati da RAVEN orbitano attorno a stelle di diversa natura e presentano caratteristiche molto diverse, contribuendo a completare un mosaico che fino a poco tempo fa appariva parziale e frammentario.

In particolare, l’analisi si è concentrata su pianeti con periodi orbitali molto brevi — in alcuni casi meno di 16 giorni terrestri — che risultano difficili da identificare con metodi tradizionali. La conferma di questi mondi ravvicinati offre nuovi elementi per comprendere come si formano e si evolvono i sistemi planetari, soprattutto nelle regioni più vicine alle loro stelle madri.

Dal rumore alla scoperta

Un aspetto cruciale del lavoro è proprio la capacità dell’intelligenza artificiale di sottrarre «segnali reali» da un mare di dati apparentemente inutili. I ricercatori confrontano continuamente le uscite di RAVEN con modelli teorici e simulazioni per garantire che i candidati individuati siano effettivamente coerenti con un transito planetario, riducendo al minimo il rischio di falsi positivi.

Questa possibilità di trattare grandi dataset in modo rapido, efficiente e ripetibile è una delle principali ragioni per cui la comunità scientifica considera la combinazione di telescopi spaziali e intelligenza artificiale come una delle strade più promettenti per il futuro dell’astronomia. Non si tratta più solo di raccogliere dati, ma di estrarne conoscenza.

La ricerca di “Terre 2.0”

Uno degli aspetti più affascinanti di questa nuova ondata di esopianeti è la prospettiva di avvicinarsi sempre di più alla scoperta di mondi potenzialmente abitabili. Anche se la maggior parte dei pianeti individuati con questa tecnica orbita molto vicino alle proprie stelle, rendendo le condizioni di vita simili a quelle terrestri improbabili, la metodologia stessa apre le porte alla possibilità di individuare pianeti di dimensioni simili alla Terra in zone più temperate in futuro.

Inoltre, lo studio delle popolazioni di pianeti ravvicinati e delle loro caratteristiche permette agli scienziati di definire con maggiore precisione quante stelle simili al Sole possano realmente ospitare pianeti, aiutando a tracciare un profilo statistico della distribuzione dei mondi nella nostra galassia.

I risultati del progetto sono stati sottoposti a revisione e pubblicati sulla prestigiosa rivista scientifica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, confermando l’importanza e la solidità delle scoperte.

L’utilizzo di strumenti come RAVEN per analizzare i dati di missioni come TESS non solo aumenta il numero di esopianeti scoperti, ma cambia radicalmente il modo in cui gli scienziati possono esplorare il cosmo.

Patricia Iori