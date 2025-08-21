Il 2024 si è chiuso con una cifra record per quanto riguarda gli incassi derivanti dalle contravvenzioni stradali in Italia. I dati ufficiali parlano chiaro: oltre 2 miliardi in multe stradali. Una cifra che è stata versata dalle famiglie italiane per far fronte alle sanzioni comminate per infrazioni al Codice della Strada, segnando un incremento netto di circa 200 milioni rispetto all’anno precedente.

Un bilancio parziale già eloquente: 860 milioni nei primi sette mesi

A rendere ancora più evidente la portata di questa tendenza, sono i numeri registrati nei primi sette mesi del 2024. Le multe elevate e successivamente riscosse tra gennaio e luglio hanno generato entrate per oltre 860 milioni di euro, una somma che rappresenta già una quota significativa dell’intero gettito annuale. Questo dato, se confrontato con lo stesso periodo del 2023, testimonia una crescita costante della pressione sanzionatoria o, alternativamente, una sempre maggiore disattenzione da parte degli automobilisti italiani.

L’impennata degli incassi potrebbe essere ricondotta a una serie di concause: da un lato, il potenziamento dei controlli stradali attraverso nuovi strumenti tecnologici, come autovelox di ultima generazione e sistemi automatici di rilevamento delle infrazioni; dall’altro, l’introduzione o l’inasprimento di alcune norme che regolano la circolazione nei centri urbani, con particolare attenzione alle ZTL e alle aree pedonali.

Le famiglie al centro del fenomeno: oltre 2 miliardi in multe stradali pagati

Il dato che colpisce maggiormente è, senza dubbio, quello relativo alle famiglie. Con oltre 2 miliardi di euro versati nel corso del 2024, queste ultime si confermano il soggetto maggiormente colpito dal sistema sanzionatorio. Si tratta, in pratica, della voce principale degli incassi derivanti dalle multe stradali, e la distanza con le altre categorie di contribuenti è impressionante.

L’incremento rispetto all’anno precedente – che si era fermato poco oltre 1,8 miliardi – è sintomatico di un fenomeno in crescita. È difficile stabilire con certezza se si tratti di una maggiore propensione alla violazione del codice da parte dei cittadini, oppure se si sia assistito a un’intensificazione delle attività di controllo. Più probabilmente, si tratta di un mix tra una mobilità sempre più complessa e le esigenze di bilancio degli enti locali, spesso inclini a fare affidamento sulle sanzioni come fonte stabile di entrata.

Imprese e PA

Sebbene la fetta più consistente degli incassi provenga dai nuclei familiari, non si può trascurare il contributo delle imprese, che nel 2024 hanno pagato quasi 145 milioni di euro in sanzioni. Una cifra consistente, anche se lontana dagli oltre 2 miliardi delle famiglie, che indica una realtà altrettanto presente sulle strade: quella dei veicoli aziendali, spesso coinvolti in attività logistiche, commerciali o di servizio, e perciò maggiormente esposti a sanzioni.

Segue, con un distacco netto, la Pubblica Amministrazione, che ha versato 35,3 milioni di euro nel corso dell’anno. Anche in questo caso, si tratta perlopiù di multe legate alla circolazione di veicoli istituzionali o di servizio, che operano su tutto il territorio nazionale. Una cifra comunque significativa, se si considera che tali mezzi sono solitamente utilizzati da personale autorizzato e dovrebbero rispettare regole più stringenti.

Chiude la graduatoria la categoria delle Istituzioni sociali private – come fondazioni, associazioni e organizzazioni non a scopo di lucro – che ha contribuito con un versamento complessivo di 890 mila euro. Un dato marginale rispetto al totale, ma che testimonia come il sistema delle sanzioni coinvolga, seppur in misura minore, anche soggetti operanti nel terzo settore.

Un sistema che fa discutere: tra necessità di sicurezza e accuse di “tassa occulta”

L’aumento degli introiti derivanti dalle contravvenzioni ha generato un dibattito alimentato da chi considera tali cifre una sorta di “tassa occulta” a carico dei cittadini. Non mancano, infatti, le voci critiche che denunciano una presunta “strategia del multificio” adottata da molti comuni italiani per far quadrare i bilanci.

Questa percezione si rafforza laddove i dispositivi di controllo sembrano essere collocati in aree ambigue o poco segnalate, oppure dove le multe vengono elevate per infrazioni formali che non compromettono realmente la sicurezza stradale. Le associazioni dei consumatori chiedono maggiore trasparenza e proporzionalità, affinché il sistema sanzionatorio non si trasformi in un meccanismo di pura riscossione.

D’altro canto, le istituzioni difendono l’utilizzo delle multe come strumento per garantire ordine e sicurezza sulle strade, ricordando che le sanzioni hanno una funzione preventiva e dissuasiva. In quest’ottica, l’aumento degli incassi potrebbe essere interpretato come un indicatore della necessità di rafforzare la cultura della legalità e della responsabilità alla guida.

Le tecnologie di controllo e la trasformazione della mobilità

Un altro elemento che ha inciso sull’incremento del gettito è il ricorso sempre più diffuso a tecnologie digitali per il monitoraggio del traffico. Autovelox mobili e fissi, telecamere OCR per il controllo delle targhe, sistemi automatici per il rilevamento dei passaggi con semaforo rosso o delle soste vietate: strumenti che, se da un lato aumentano l’efficacia del controllo, dall’altro riducono sensibilmente il margine di tolleranza per l’automobilista.

A ciò si aggiungono le trasformazioni in atto nella mobilità urbana: la creazione di nuove ZTL, l’espansione delle aree pedonali e l’introduzione di limiti di velocità più severi in molte città italiane hanno contribuito a una crescita delle occasioni di infrazione.







Il solo importo versato dalle famiglie – pari a oltre 2 miliardi – rappresenta una voce di spesa significativa per i bilanci domestici.

Non meno importante è l’aspetto sociale: il rapporto tra cittadini e istituzioni può risultare compromesso se le multe vengono percepite come strumento di vessazione piuttosto che di tutela dell’ordine pubblico. La fiducia nel sistema passa anche dalla capacità degli enti pubblici di gestire con equità e trasparenza il potere sanzionatorio.

Una riforma del sistema?

Non mancano le proposte di riforma del sistema sanzionatorio. Alcuni esperti suggeriscono l’introduzione di criteri più progressivi per la determinazione delle multe, legati al reddito del contravventore, come avviene in alcuni Paesi del Nord Europa. Altri spingono per una maggiore armonizzazione tra enti locali, affinché le regole non cambino da comune a comune generando confusione tra gli automobilisti.

Patricia Iori