Il bilancio delle vittime causate dall’amianto non è una tragica eredità del passato, bensì una realtà drammatica e attuale. Ogni anno, si contano oltre 200mila morti per amianto nel mondo, secondo le stime ufficiali delle Nazioni Unite. Tuttavia, questi dati – già di per sé allarmanti – non riflettono l’intera portata del fenomeno. Secondo l’Osservatorio Nazionale Amianto (ONA), guidato dal presidente Ezio Bonanni, le cifre diffuse a livello globale non tengono conto delle omissioni sistematiche da parte di molti Stati, in particolare quelli che Bonanni definisce “canaglia”, dove la registrazione dei decessi e delle diagnosi correlate all’amianto è assente o deliberatamente falsificata.

Nel solo territorio italiano, si sono registrati circa 7.000 decessi nell’ultimo anno riconducibili a esposizione all’amianto. Si tratta di un dato impressionante, ma che secondo molti esperti potrebbe essere comunque inferiore alla realtà, considerando le difficoltà nei riconoscimenti diagnostici e legali delle malattie asbesto-correlate. Queste comprendono patologie gravi e spesso mortali come il mesotelioma pleurico, l’asbestosi, il carcinoma polmonare e altre forme tumorali meno note ma egualmente devastanti.

La persistente minaccia globale: tra ritardi legislativi e assenza di un bando universale

Nonostante i rischi conclamati e ampiamente documentati, l’amianto continua a essere utilizzato in numerose aree del pianeta. Circa 125 milioni di persone, secondo dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sarebbero attualmente esposte a questa fibra minerale cancerogena nei luoghi di lavoro o attraverso l’inquinamento ambientale. L’uso dell’asbesto è stato vietato in molti paesi europei, tra cui l’Italia, che lo ha bandito nel 1992. Tuttavia, a livello internazionale, un bando totale e vincolante non è ancora stato raggiunto.

Tra i maggiori ostacoli all’eliminazione globale dell’amianto vi sono interessi economici, pressioni industriali e politiche di insabbiamento. Alcuni Stati – tra cui Russia, Cina, India e Brasile – continuano a produrre e utilizzare l’amianto, alimentando un mercato che, seppur ridimensionato, rimane redditizio. In questi paesi, la produzione di amianto crisotilo (il tipo più comune) prosegue senza sosta, con una regolamentazione sanitaria spesso insufficiente o assente del tutto.

L’Italia e il peso dell’eredità industriale

Il nostro Paese, benché abbia formalmente vietato l’amianto oltre trent’anni fa, ne sconta ancora pesantemente le conseguenze. Le bonifiche dei siti contaminati procedono a rilento, spesso ostacolate da difficoltà burocratiche, mancanza di fondi e resistenze politiche. Secondo le stime dell’ONA, in Italia sarebbero ancora presenti oltre 40 milioni di tonnellate di materiali contenenti amianto, disseminati in scuole, ospedali, edifici pubblici, treni dismessi e infrastrutture industriali.

Ezio Bonanni denuncia non solo la lentezza delle bonifiche, ma anche la mancanza di un piano nazionale efficace e coerente.







Una crisi umana, non solo sanitaria

I numeri raccontano una tragedia collettiva, ma dietro le statistiche si celano persone, storie, famiglie spezzate. L’amianto non colpisce solo gli ex lavoratori dell’industria pesante, come siderurgici, meccanici o edili, ma anche i loro familiari, contaminati per esposizione domestica o ambientale. Le fibre d’asbesto, invisibili ma letali, possono rimanere nell’aria per decenni e penetrare nei polmoni anche con minime quantità.

Particolarmente colpiti risultano i territori che in passato ospitavano stabilimenti per la produzione o l’impiego dell’amianto. È il caso, ad esempio, di Casale Monferrato, dove la presenza della Eternit ha causato centinaia di morti, e che ancora oggi combatte per il riconoscimento della verità giudiziaria e per il diritto alla salute.

Giustizia negata: processi lenti e ostacoli legali

In molti casi, il riconoscimento delle responsabilità legate all’esposizione all’amianto si scontra con una giustizia lenta e spesso incapace di garantire un risarcimento adeguato alle vittime e ai loro familiari. I procedimenti giudiziari per malattie asbesto-correlate durano anni, con risultati incerti e risarcimenti che, quando arrivano, sono spesso tardivi e insufficienti.

Il caso Eternit, simbolo nazionale di questa battaglia, è emblematico. Dopo anni di processi, il principale imputato Stephan Schmidheiny è stato recentemente condannato in un filone giudiziario per omicidio colposo plurimo, ma molte delle accuse più gravi sono state archiviate o prescritte. Una situazione che, per le vittime, ha il sapore amaro della giustizia negata.

L’ONU ha più volte lanciato appelli per l’eliminazione graduale dell’amianto, ma senza risultati concreti e vincolanti. Le lobby industriali che traggono profitto dalla produzione di amianto esercitano ancora un peso notevole sulle decisioni politiche di molti paesi, bloccando ogni tentativo di adozione di convenzioni internazionali più stringenti.

Patricia Iori