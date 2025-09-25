La presenza sempre più massiccia di rifiuti abbandonati nelle aree verdi cittadine non è soltanto un problema estetico, ma una vera emergenza ambientale. Il dato è allarmante: sono stati raccolti oltre 24mila rifiuti nei parchi urbani nel corso del 2025, più precisamente in 49 di questi distribuiti in 20 città italiane. Lo studio, frutto dell’impegno costante dei volontari di Legambiente, offre uno spaccato preoccupante del rapporto tra cittadini e spazi pubblici.

Oltre 24mila rifiuti nei parchi urbani: quattro oggetti per metro quadrato

I numeri parlano chiaro: mediamente, ogni metro quadrato monitorato ha restituito quattro rifiuti abbandonati. Si tratta di una densità impressionante che racconta più di mille parole lo stato di incuria e malcostume diffuso. Questi dati, oltre a documentare l’ampiezza del fenomeno, denunciano anche l’inadeguatezza delle campagne di sensibilizzazione ambientale e dei sistemi di controllo. La fruizione dei parchi urbani, spesso vista come un diritto acquisito, non viene bilanciata da un’adeguata cultura della responsabilità civica.

La plastica domina incontrastata: oltre il 64% dei rifiuti è non biodegradabile

Tra le tipologie di rifiuti monitorati, la plastica si conferma la principale protagonista dell’inquinamento nei parchi. Con una percentuale che raggiunge il 64,3% del totale, questo materiale rappresenta una minaccia concreta per la salute degli ecosistemi urbani. Dalle bottiglie ai contenitori alimentari, dalle buste ai frammenti di imballaggi, la plastica è ovunque. A dispetto delle numerose campagne di riduzione e del crescente utilizzo di alternative compostabili, l’usa-e-getta continua a prevalere nelle abitudini quotidiane.

Sigarette: una piaga tossica sottovalutata

Ma è un altro il rifiuto più numeroso in assoluto: i mozziconi di sigaretta, che da soli raggiungono la cifra di 10.472 unità raccolte. Piccoli, apparentemente innocui, questi residui sono in realtà tra i più inquinanti. Contengono sostanze tossiche, metalli pesanti e microplastiche che, una volta dispersi nell’ambiente, si degradano lentamente, contaminando suolo e acque. Nonostante le ordinanze locali che in molte città vietano l’abbandono di mozziconi a terra, i controlli sono sporadici e le sanzioni raramente applicate.

Non solo plastica e sigarette: la varietà dei rifiuti abbandonati

Il quadro tracciato dai volontari non si limita a mozziconi e plastica. Tra i rifiuti raccolti figurano 2.659 oggetti in carta e cartone, seguiti da 2.204 rifiuti metallici, 1.728 in vetro e ceramica, e 1.309 scarti in gomma. Ma l’elenco è ancora lungo: residui in bioplastica, materiali tessili, legno trattato, organico, materiali misti e persino RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), segno che nei parchi vengono abbandonati non solo i rifiuti da consumo quotidiano, ma anche oggetti più voluminosi e inquinanti, come componenti elettronici, piccoli elettrodomestici o parti di mobili.







Volontari in prima linea: l’impegno di Legambiente

A fronte di questo scenario, l’impegno delle organizzazioni ambientaliste appare ancor più fondamentale. Legambiente, in particolare, con le sue iniziative di monitoraggio ambientale partecipato, svolge un ruolo cruciale non solo nella raccolta dei dati, ma anche nella sensibilizzazione dei cittadini. Le attività, spesso svolte da studenti, famiglie e gruppi locali, trasformano l’azione ecologica in un momento di aggregazione e responsabilizzazione.

Il futuro della qualità urbana passa anche (e soprattutto) attraverso un cambio culturale. Le buone pratiche non possono limitarsi ai giorni di raccolta straordinaria o alle campagne pubblicitarie stagionali. È fondamentale inserire l’educazione ambientale all’interno dei programmi scolastici in modo strutturale, così come attuare un sistema di sanzioni realmente dissuasivo nei confronti di chi deturpa lo spazio pubblico. Gli esempi virtuosi non mancano: alcune città europee hanno ottenuto risultati significativi grazie a una combinazione di prevenzione, monitoraggio costante e coinvolgimento attivo della cittadinanza.

Non va dimenticato che i parchi urbani, oltre a essere luoghi di svago e socializzazione, sono fondamentali per la salute delle città. Le aree verdi contribuiscono alla regolazione termica, all’assorbimento delle polveri sottili, al benessere psicologico dei cittadini. Inquinarle equivale a danneggiare il sistema immunitario della città. L’abbandono dei rifiuti non è dunque un semplice gesto di inciviltà, ma un attacco diretto alla vivibilità urbana e alla salute pubblica.

Patricia Iori