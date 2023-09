Telefono Amico: oltre 3.700 richieste d’aiuto per pensieri suicidi in sei mesi

Nel corso degli ultimi sei mesi, un dato preoccupante emerge chiaramente nel contesto che riguarda la salute mentale: il numero di richieste d’aiuto per pensieri suicidi è in costante aumento.

Negli ultimi sei mesi, l’organizzazione di volontariato Telefono Amico Italia ha ricevuto oltre 3.700 richieste d’aiuto da parte di individui in difficoltà a causa di pensieri suicidi, registrando un aumento del 37% rispetto al primo semestre del 2022. I dati sono stati resi noti in occasione della Giornata Mondiale per la Prevenzione del Suicidio, tenutasi lo scorso 10 settembre.

Le richieste di aiuto sono pervenute principalmente da giovani tra i 19 e i 35 anni, con il 18% situato nella fascia d’età tra i 26 e i 35 anni e il 17% tra i 19 e i 25 anni. Inoltre, si è osservato un aumento delle richieste anche da parte dei giovanissimi (under 19), che utilizzano prevalentemente canali digitali come WhatsApp e e-mail per cercare supporto.

La presidente di Telefono Amico Italia, Monica Petra, ha sottolineato l’urgenza di interventi incisivi nella prevenzione del suicidio, sottolineando che se la tendenza registrata nei primi sei mesi del 2023 dovesse persistere, quest’anno potrebbe verificarsi un ulteriore aumento delle richieste d’aiuto.

La prevenzione del disagio psicologico e del suicidio è stata evidenziata come fondamentale per la salute mentale delle persone. Il professor Maurizio Pompili, esperto di Psichiatria presso Sapienza Università di Roma, ha spiegato che l’accumulo di malessere e disagio psicologico può aumentare il rischio di crisi suicidaria. Pertanto, promuovere il benessere emotivo e prendersi cura di sé stessi attraverso piccoli gesti quotidiani può contribuire a prevenire situazioni di estremo disagio.

I fattori protettivi tradizionali che contribuiscono alla prevenzione del suicidio includono una solida rete sociale e familiare, la presenza di bambini in casa, la dimensione spirituale, l’attività ricreativa, il sonno di qualità e l’evitare l’abuso di alcol e droghe.

Telefono Amico Italia offre supporto attraverso tre canali: un numero telefonico nazionale, un servizio di chat su WhatsApp e la posta elettronica. Nel corso dei primi sei mesi del 2023, il servizio telefonico è stato utilizzato principalmente da uomini (52,5%), mentre le donne hanno preferito il servizio WhatsApp Amico (58% delle chat) e la posta elettronica (63,5% delle richieste). La fascia d’età degli utenti varia a seconda del canale utilizzato.

L’organizzazione Telefono Amico Italia sta attualmente promuovendo una campagna di sensibilizzazione intitolata “Non parlarne è 1 suicidio“, che mira a rompere il tabù legato al tema del suicidio e a promuovere un dialogo aperto sulla prevenzione. L’evento di piazza “Non parlarne è 1 suicidio” ha coinvolto 20 piazze italiane lo scorso 10 settembre, dove i volontari hanno raccolto pensieri di supporto per chi sta vivendo momenti difficili. Inoltre, alcuni monumenti in diverse città italiane sono stati illuminati di blu in segno di sensibilizzazione.

Il tema della prevenzione del suicidio è di crescente importanza, specialmente tra i giovani. Rompere il silenzio e offrire supporto è fondamentale per affrontare il disagio psicologico e il rischio di suicidio. Telefono Amico Italia svolge un ruolo cruciale nel fornire un ascolto e un sostegno preziosi a coloro che ne hanno bisogno.