In un contesto economico ancora attraversato da incertezze, i ristoratori italiani accolgono con entusiasmo i segnali positivi in arrivo dalla Pasqua 2025. Le previsioni diffuse dalla Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE), aderente a Confcommercio, indicano un’affluenza di oltre 6 milioni di clienti nei ristoranti italiani nella sola giornata di Pasqua. Un dato che, pur in presenza di condizioni meteorologiche non ideali, riaccende la fiducia degli operatori del settore, pronti a cogliere l’opportunità offerta da una festività “alta” nel calendario.

La collocazione favorevole della Pasqua e i suoi effetti sull’accoglienza

A determinare in parte il clima favorevole è la cosiddetta Pasqua “alta”, che nel 2025 cade il 20 aprile. Questo posizionamento avanzato della festività ha da sempre implicazioni significative sul comportamento dei consumatori e sull’organizzazione del tempo libero. Il clima generalmente più mite rispetto a una Pasqua “bassa” (che può cadere anche a fine marzo) favorisce la pianificazione di gite fuori porta, soggiorni turistici brevi e pranzi in ristoranti, agriturismi o locali tradizionali.

Seppur il meteo di quest’anno si presenti con tinte variabili e talvolta incerte, il desiderio di evasione accumulato nei mesi invernali sembra prevalere sulle preoccupazioni legate alle precipitazioni. Famiglie, coppie e gruppi di amici stanno confermando le prenotazioni con buon anticipo, lasciando presagire un fine settimana pasquale all’insegna della convivialità e della buona tavola.

Il ritorno della fiducia nel settore dopo anni difficili

Dopo i contraccolpi della pandemia e le successive difficoltà legate all’inflazione e all’aumento dei costi di gestione, il comparto della ristorazione si trova oggi in una fase di graduale ripresa. L’evento pasquale rappresenta, in tal senso, un banco di prova importante. Secondo quanto mostra FIPE, non si tratta solo di una questione numerica: il ritorno massiccio dei clienti nei ristoranti è anche un indicatore del ritrovato legame tra cittadini e momenti di socialità, spesso consumati proprio a tavola.

Il comparto punta a capitalizzare su questa occasione, consapevole che una buona performance pasquale può dare slancio anche ai mesi primaverili, che tradizionalmente vedono un aumento dell’attività nei settori turistico e gastronomico. La Pasqua, in questo senso, funge da spartiacque: un evento che segna la fine della stagione invernale e l’inizio di un periodo più dinamico sotto il profilo economico.

Le previsioni FIPE: numeri incoraggianti per la giornata di Pasqua

Nel dettaglio, le stime elaborate da FIPE-Confcommercio prevedono circa 6,5 milioni di clienti distribuiti su tutto il territorio nazionale nel giorno di Pasqua. Si tratta di un dato che, se confermato, rappresenterebbe un incremento rispetto al 2024 e consoliderebbe il trend positivo già osservato nelle principali festività dell’ultimo anno. A confermare la fiducia dei ristoratori è anche l’alto numero di prenotazioni già registrate in molte regioni, in particolare nelle aree a forte vocazione turistica e nelle città d’arte.

Tuttavia, il dato non è uniforme su tutta la penisola. Le regioni del Centro-Nord sembrano beneficiare maggiormente del flusso turistico interno e internazionale, mentre in alcune zone del Sud si registrano ancora segnali altalenanti, anche a causa della variabilità metereologica che potrebbe scoraggiare gli spostamenti last minute.

Le tipologie di ristorazione più richieste: tra tradizione e innovazione

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalle indagini della FIPE riguarda la tipologia di esperienze gastronomiche preferite dai clienti in occasione della Pasqua. A dominare sono i ristoranti tradizionali, che propongono menù legati al territorio e alle ricette pasquali più autentiche: agnello, pasta fatta in casa, torte salate e dolci tipici come la colomba o la pastiera napoletana rimangono i piatti più richiesti.

Parallelamente, cresce l’interesse per proposte più moderne o “fusion”, soprattutto tra i giovani e nelle grandi città. I ristoranti che riescono a coniugare la qualità della materia prima con un tocco creativo sembrano essere i più premiati dalla clientela, segno di una domanda sempre più attenta all’esperienza complessiva, oltre che al cibo.

Gli agriturismi, da parte loro, rappresentano una valida alternativa per chi cerca un contatto più diretto con la natura e un’atmosfera familiare. Anche in questo caso, le prenotazioni risultano in aumento rispetto allo scorso anno, a conferma di una tendenza che valorizza l’autenticità e la sostenibilità.







L’impatto sul turismo e le economie locali

L’effetto benefico della Pasqua non si limita ai soli ristoratori. Il turismo, soprattutto quello di prossimità, registra un’impennata che coinvolge anche strutture ricettive, attività commerciali e servizi legati al tempo libero. Molti comuni, soprattutto nei borghi e nelle città d’arte, organizzano eventi, mercatini e manifestazioni religiose che attraggono visitatori e contribuiscono a generare un indotto significativo.

Secondo le prime analisi dell’Osservatorio sul Turismo di Confcommercio, il weekend pasquale potrebbe portare a un aumento del 10-15% delle presenze turistiche rispetto al 2024, con picchi nelle regioni centrali come Toscana, Umbria e Lazio. Le strutture alberghiere e i B&B segnalano un’occupazione medio-alta, in particolare per la notte del sabato e della domenica, mentre cresce anche la domanda per i soggiorni brevi in case vacanza e alloggi rurali.

Il meteo incerto non frena la voglia di convivialità

Nonostante previsioni meteo che annunciano instabilità, piogge sparse e temperature altalenanti, l’entusiasmo non sembra mancare. Gli operatori del settore rimangono cauti ma fiduciosi, contando sull’effetto trascinamento delle prenotazioni già effettuate e sulla flessibilità delle abitudini dei consumatori italiani, notoriamente inclini a non rinunciare ai rituali del pranzo pasquale.

Molti locali si stanno attrezzando per garantire il massimo comfort anche in caso di maltempo: coperture esterne, riscaldamenti da esterno e spazi interni rimodulati per accogliere più persone in sicurezza sono tra le soluzioni adottate per far fronte all’incertezza del clima.

Patricia Iori