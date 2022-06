Oltre la metà dei giovani africani vuole emigrare

Sempre più giovani africani vogliono emigrare, secondo un’indagine condotta in 15 paesi africani. Conflitti economici, insicurezza, corruzione, intolleranza politica, Internet inaffidabile e sistemi educativi poveri sono alla base del desiderio di molti giovani africani di trasferirsi in Europa o negli Stati Uniti.

Un nuovo sondaggio (African Youth Survey) suggerisce che due terzi dei giovani africani non sono ottimisti sulla direzione del proprio paese o continente, ma rimangono positivi riguardo al proprio futuro personale. In contrasto con precedente indagine del 2020, dove più di due terzi dei giovani voleva rimanere nel proprio paese di origine.

Il sondaggio condotto in 15 paesi tra cui Kenya, Uganda e Ruanda suggerisce che più della metà dei giovani africani lascerà i propri paesi nei prossimi tre anni alla ricerca di migliori opportunità di lavoro e istruzione. Il 27% dei quali non ha intenzione di tornare mai più.

Per l’esattezza, è probabile che più della metà dei giovani africani di età compresa tra i 18 ei 24 anni prenderà in considerazione l’idea di emigrare nei prossimi tre anni. Se i loro governi non faranno nulla per migliorare la qualità della loro vita.

Lo studio mostra che in media il 52% della popolazione giovanile africana vuole emigrare, ma in Nigeria e Sudan sono tre quarti della popolazione mentre in Angola e Malawi sono due terzi. Rispetto allo studio del 2019 si registra un aumento del 22% del numero di giovani che dichiarano di volersi trasferire in un altro Paese. L’età media dell’Africa è di 19 anni .









Lo studio si basa su ricercatori che conducono 300 interviste faccia a faccia in Angola, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo. Etiopia, Gabon, Ghana, Kenya, Malawi, Mozambico, Nigeria, Ruanda, Sud Africa, Sudan, Uganda e Zambia.

Sebbene il sondaggio non specifichi dove vogliono andare la maggior parte dei giovani africani, Matteo Salvini, sostiene che oltre 20 milioni di africani potrebbero essere diretti in Europa. Spinti dall’incombente crisi alimentare innescata dalla guerra in Ucraina.

Uno studio Pew Research nel 2018 ha indicato che già un milione di africani subsahariani si è trasferito in Europa dal 2010. Il che non include la migrazione dalle nazioni nordafricane. Questi numeri sono destinati ad accelerare nei prossimi anni.

I fattori che contribuiscono alle visioni pessimistiche del futuro del continente includono Covid-19, cambiamenti climatici, instabilità e violenza. Il precedente ottimismo di un folto gruppo di giovani nei confronti della migrazione è stato smorzato dalla mancanza di accesso a finanziamenti e opportunità. Di cui incolpano gli anziani dirigenti dei loro paesi.

Gli anni della pandemia sono stati difficili per molti africani

La pandemia di covid-19 ha colpito duramente l’Africa, avendo un effetto dannoso su istruzione, salute e benessere economico. Quattro giovani africani su dieci hanno riferito di aver dovuto sospendere o interrompere la scuola a causa della pandemia. Il 34% disapprova la risposta del proprio governo al virus. Un giovane africano su cinque è disoccupato a causa della pandemia e il 18% è stato costretto a tornare a casa dalle città.

All’interno del continente, il Sudafrica si distingue come la destinazione di gran lunga più attraente per i giovani africani che desiderano emigrare. Kenya, Ghana e Nigeria sono altre destinazioni popolari. Almeno il 39% degli intervistati ha affermato di volere che i paesi africani emulino la struttura ei sistemi di governo delle democrazie occidentali.

Una delle maggiori preoccupazioni che i giovani africani hanno attualmente è l’instabilità. Il 75% è preoccupato per la volatilità politica nel continente, che sale al 91% e in Kenya a causa delle imminenti elezioni del 9 agosto e l’89% in Mozambico.

Il terrorismo, la corruzione e la scarsa connessione a Internet stanno danneggiando i giovani africani

Almeno la metà dei giovani africani ha avuto l’impatto sulla propria vita di terrore, ribellione o conflitto. Il 15% di loro è stato contattato per essere reclutato da un’organizzazione terroristica o conosce qualcuno che lo è stato.

In Mozambico, questa cifra sale al 25% soprattutto a causa della violenza armata di Cabo Delgado che questo mese ha causato lo sfollamento interno di oltre 700.000 persone. Altri esempi sono i gruppi terroristici come Boko Haram in Nigeria, Al Shabaab in Kenya e Somalia.

In un continente devastato dalla violenza, interna ed esterna, c’è un chiaro segno che la prossima generazione di persone che guiderà il continente non è né priva di poteri né ignora i rischi. Che i loro paesi e il loro continente devono affrontare.

Al contrario, questi sono cittadini altamente motivati, altamente informati e profondamente impegnati, determinati a garantire loro la possibilità di una vita che forse è stata negata ai loro genitori.

Tuttavia, molti giovani adulti non vogliono lavorare nel governo perché credono che le agenzie governative abbiano rubato il loro futuro attraverso la corruzione. Un enorme 69% è insoddisfatto degli sforzi di creazione di posti di lavoro da parte dei loro governi.

L’accesso a Internet è un diritto umano fondamentale. I governi dovrebbero proteggere i giovani dai costi elevati di Internet mobile da parte delle società di telecomunicazioni e smettere di chiudere Internet . Dove c’è una sfida, c’è anche speranza. Solo un giovane su otto può permettersi Internet mobile in ogni momento.

Gli africani accettano i rifugiati

Tuttavia, i giovani africani stanno mostrando alti livelli di tolleranza nei confronti dei rifugiati con il 64% che concorda sul fatto che il loro paese ha l’obbligo morale di aiutare i rifugiati dai paesi vicini indipendentemente dal loro impatto.

I Paesi pronti ad aiutare i rifugiati a stabilirsi sono il Ruanda (91%), l’Etiopia (75%) e il Kenya (74%). Mentre il Sud Africa (44%), la Repubblica Democratica del Congo (40%) e la Nigeria (39%) sono i Paesi più contrario all’accoglienza dei profughi.

L’Africa subsahariana ospita più di un quarto della popolazione mondiale di rifugiati. che secondo l’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati è di circa 18 milioni di persone.

Di tutti gli attori stranieri che si vedono avere un’influenza sul continente, i giovani vedono la Cina come avere di gran lunga l’impatto maggiore con il 54%. seguita dagli Stati Uniti con il 41%.

Il rapporto invita i governi africani a impegnare i budget per sostenere l’imprenditorialità. aggiornare i programmi di studio, domare la corruzione, migliorare l’assistenza sanitaria, aumentare la penetrazione di Internet. E, soprattutto, frenare la violenza elettorale per mantenere i loro giovani nel loro continente.

Felicia Bruscino

