Omaggio a Oliver Mtukudzi, Tuku la stella afro-jazz dello Zimbabwe

Uno dei musicisti più iconici dello Zimbabwe e dell’Africa, Oliver Mtukudzi, è morto lo scorso 23 gennaio nella capitale, Harare, all’età di 66 anni. Il giornale Herald dello stato dello Zimbabwe ha riferito che Mtukudzi è scomparso soccombendo alle complicazioni del diabete. La sua aura e la sua presenza hanno avuto una risonanza globale con i fan di tutto il mondo, eppure l’uomo è rimasto umile e magnanimo.

Una leggenda nella vibrante musica cross-genere dell'Afro-jazz, Oliver Mtukudzi ha pubblicato 66 album in una carriera durata 45 anni. Elogiato per le sue influenze sociali e politiche positive. Difatti, oltre che un musicista Oliver Mtukudzi era uomo d'affari, filantropo, attivista per i diritti umani e Ambasciatore di buona volontà dell'UNICEF per la regione dell'Africa australe . Tuku – come era chiamato da tutti – era considerata l'icona culturale più rinomata e internazionalmente riconosciuta dello Zimbabwe di tutti i tempi.









Aveva iniziato la sua carriera quando l’allora Rhodesia era ancora governata dalla minoranza bianca e aveva attraversato tutte le fasi delle difficili vicende politiche del Paese. Dalla proclamazione dell’indipendenza alla lunga leadership del padre-padrone Robert Mugabe che ha governato dal 1980 al 2017. ‘Bvuma’, uno dei suoi brani più noti che in lingua shona significa “Accetta che sei diventato vecchio‘, è stato letto come un invito a Mugabe a ritirarsi.

In una Nazione politicamente divisa, era solo Tuku che poteva permettersi di vivere la sua vita ben oltre la carta del partito politico; al di là delle insegne partigiane e degli slogan di partito. La politica partigiana era troppo meschina per il suo vasto carattere. Era semplicemente molto più grande della politica fratturata.

Ha unificato la politica divisa, al suo funerale erano presenti Nelson Chamisa, Emmerson Mnangagwa e Joyce Mujuru . Il governo dello Zimbabwe ha espresso rapidamente le sue “sentite condoglianze” alla famiglia di Mtukudzi.

Oliver Mtukudzi

Oliver Mtukudzi è cresciuto a Highfield , un quartiere povero di Salisbury (l’odierna Harare) nella Rhodesia del sud . Ha iniziato a suonare nel 1977 quando è entrato a far parte dei Wagon Wheels, una band che comprendeva anche Thomas Mapfumo e il suo leggendario chitarrista James Chimombe .

Con la sua caratteristica voce rauca, Mtukudzi aveva una carriera che si estendeva dalla Rhodesia governata da una minoranza bianca allo Zimbabwe dominato dalla maggioranza. Producendo una serie di successi che diffondevano la sua fama in tutta l’Africa e infine a un pubblico internazionale. Tuku evitò le polemiche politiche.

Paul Mangwana, un alto funzionario del partito ZANU-PF, al governo dello Zimbabwe, ha elogiato Mtukudzi per essere rimasto “apolitico”. Affermando di aver sostenuto che il cantante venisse sepolto nell’acro degli eroi nazionali. Un santuario che è una riserva delle élite del partito al governo.

Membro del gruppo KoreKore dello Zimbabwe, con Nzou Samanyanga come suo totem, canta nella lingua dominante di Shona, insieme a Ndebele e all'inglese. Inoltre incorpora elementi di diverse tradizioni musicali, dando alla sua musica uno stile distintivo, noto ai fan come Tuku Music . Mtukudzi ha partecipato a numerosi tour nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Canada.









In un paese in cui le tensioni politiche sono alte e la lealtà dei partiti è importante, Mtukudzi ha tagliato il confine, cantando a eventi del partito al potere, ma esibendosi anche al matrimonio e al funerale del leader dell’opposizione Morgan Tsvangirai. Nel 2017 Mtukudzi ha intrattenuto gli ospiti al matrimonio dell’imprenditore dello Zimbabwe, Wicknell Chivayo .

Uno dei più grandi successi di Mtukudzi fu “Neria”, una lugubre canzone sulle tribolazioni di una donna che fu messa in povertà quando suo marito morì perché la legge consuetudine non le permetteva di ereditare la sua proprietà. Era la canzone del titolo di un film con lo stesso nome.

Tuku ha pubblicato il suo singolo di debutto nel 1975. Come artista solista, i suoi primi successi arrivano poco dopo che lo Zimbabwe aveva dichiarato la sua indipendenza, nel 1980. Il suo album di debutto da solista, Africa, ha pubblicato il suo 67esimo album nel 2018 – Hanya’Ga (Concern) , dicendo che era “destinato a condividere un messaggio di introspezione e spero che le persone imparino una cosa o due da esso”.

Come una figura paterna

Nel 1980, Mtukudzi celebrò l’indipendenza dello Zimbabwe cantando il nuovo inno nazionale del paese, “Ishe Komborera Africa” ​​(God Bless Africa) con un’inflessione reggae.

Le esibizioni accattivanti di Mtukudzi gli hanno regalato fan devoti. Ha cantato, suonato la chitarra e ballato mentre dirigeva un gruppo ristretto di chitarristi, tastiere, percussionisti e ballerini. Che eseguivano perfettamente le sue canzoni.

Ha tenuto diversi tour internazionali di successo e si è esibito in Sud Africa alla fine dell'anno scorso. Era anche conosciuto per il mentoring di giovani musicisti dello Zimbabwe. "Era come una figura paterna", ha detto MacDonald Chidavaenzi, un cantautore e produttore che ha detto di essere stato mentore del cantante.









Le canzoni scritte da Oliver Mtukudzi erano un mix di ritmi zimbabwiani e dei vicini sudafricani che sono diventati noti come “musica Tuku”. Celebrato come “l’uomo con la chitarra parlante”, Mtukudzi imparò sperimentando. Alcune delle canzoni di Mtukudzi erano fonti di contesa e ritenute anti-establishment. Ad esempio “Wasakara” da alcuni è stato interpretato come un riferimento all’ex presidente Robert Mugabe.

Era più di un semplice cantante popolare. Nella sua canzone “Todii” (Cosa dovremmo fare?), Mtukudzi riflette sulla sfida affrontata dalle comunità come risultato del flagello dell’HIV / AIDS. La canzone dà cadenza e simpatia a coloro che forniscono assistenza. Allo stesso tempo, ingrandisce quanto spregevoli coloro che sono in posizioni di autorità sono per violare le loro responsabilità.

Felicia Bruscino