Gli omega 3, di cui si sente tanto parlare, non sono altro che acidi grassi. Semplici ma indispensabili per la nostra salute fisica e mentale e per una grande resa fisica, non solamente nello sport, anche nella vita di tutti i giorni! Purtroppo, il nostro organismo non è in grado di produrre da se i tanto utili omega 3 per cui bisogna supportarlo tramite una dieta idonea e ben bilanciata in modo che il nostro corpo possa acquisirli ma sopratutto sintetizzarli.

Gli omega sono spesso associati, erroneamente, agli omega 6 che sono in realtà molto più numerosi e più semplici da acquisire per il nostro corpo. Tra i più grandi problemi di infiammazione cui il nostro organismo è soggetto, possiamo notare quelli dovuti al forte squilibrio tra i due tipi di acidi grassi.

Perché gli Omega 3 sono speciali?

Innanzitutto bisogna ricordare che gli omega 3 sono, difatti, tre e sono rispettivamente:









Acido linoleico (detto anche ALA) presente sopratutto nelle verdure a foglia verde ma anche in vari tipi di frutta secca;

Acido eicosapentaenoico ( EPA) e

Acido docosaenoico (DHA) presente sopratutto nel pesce, specie se azzurro e proveniente da mari freddi.

Questi acidi grassi essenziali sono davvero importanti per il nostro organismo e per il suo funzionamento, ad esempio, riducono i trigliceridi, regolano la pressione sanguigna, riducono la possibilità di coaguli e la possibilità di incorrere in infarti o ictus specie in età non propriamente avanzata. Non ci basta? Gli omega 3 aiutano anche il nostro cervello, rallentano i danni del tempo, riducono le possibilità di ammalarsi di Alzheimer e aiutano la concentrazione. Ancora, gli omega 3 migliorano le condizioni e le prestazioni sessuali sia negli uomini che nelle donne, hanno azioni benefiche contro il tumore al seno, contro le malattie del tratto intestinale, sopratutto quelle di tipo cronico.

Ma nello sport?

Nello sport, gli omega 3, mantengono il primato! Una buona dose di questi acidi grassi garantisce più energia, più resistenza, una miglior ripresa dai famosi Doms, aiutano durante la riparazione dei tessuti lesi durante allenamenti intensi e, aiutano in casi critici come l’obesità a iniziare e mantenere un sano e continuo dimagrimento. Che dire? Gli omega 3 sono acidi grassi essenziali davvero!

Domenica Lupia