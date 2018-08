Chi di noi non ha assunto almeno una volta nella propria vita le capsule di integratori di Omega-3 come prevenzione?

Penso che la risposta sia affermativa per la maggior parte delle persone, eppure da pochissimi giorni si è scoperto che queste famosissime capsuline oleose non darebbero alcun apporto benefico al nostro organismo.

Difatti, assumere i noti integratori a base di omega-3 non farebbe alcuna differenza contro il rischio di patologie cardiache, ictus e morte prematura. A rivelarlo è un’ampia revisione a firma Cochrane Collaboration, un prestigioso network internazionale di ricercatori indipendenti, che ha passato in rassegna 79 tra i più importanti studi sul tema, coinvolgendo in totale 112.000 pazienti.

Lo studio sull’omega-3

Il nuovo lavoro, coordinato dal dottor Lee Hooper (Università dell’East Anglia, UK), non lascia alcun dubbio a proposito visto che: “Questa grande revisione sistematica include informazioni su molte migliaia di persone per periodi prolungati di tempo. Nonostante la grande mole di informazioni, non abbiamo riscontrato effetti protettivi”.

Gli studi controllati e randomizzati hanno interessato sia donne che uomini di: Europa, Nord America, Asia e Australia, in salute o con varie patologie, che hanno assunto integratori a base di omega-3 per almeno un anno, oppure che non ne hanno assunti affatto.

I risultati degli integratori a base di olio di pesce a catena lunga, come l’acido eicosapentaenoico (EPA) e l’acido docosaesaenoico (DHA) non hanno dimostrato alcun effetto protettivo sulla salute cardiovascolare.

Tuttavia, una contenuta riduzione di eventi cardiovascolari si è registrata con l’assunzione di un altro tipo di omega-3, l’acido alfa-linolenico (ALA), contenuto in alcuni oli di semi come quelli di colza e di noci.

Quindi, le care e tanto amate capsuline traspartenti di omega-3 (dal sapore non tanto gradevole) non apporterebbero alcune beneficio alla nostra salute e al nostro organismo.

Peccato! E pensare che per anni, abbiamo creduto il contrario.

Silvia Buda