Molto probabilmente si é convinti che tutti i luoghi della Terra siano più o meno accessibili, o quantomeno conosciuti anche a pochi eletti. Esiste tuttavia un’eccezione: North Sentinel Island.

Quest’isola fa parte dell’arcipelago delle Isole Andaman, situate nell’Oceano Pacifico. L’approdo su North Sentinel è interdetto, rispecchiando una stringente politica sui permessi di visto per i visitatori estesa anche alle altre isole dell’arcipelago. Il motivo di tale scelta risiede nella conservazione delle popolazioni locali e la preservazione del loro stile di vita e cultura, oltre che essere giustificate da motivi sanitari. Le isole sono controllate dall’India, che gestisce i rapporti con le popolazioni locali. Molti turisti sono desiderosi di entrare a contatto con queste popolazioni, rappresentate in larga parte dalla tribù Jarawa, e sono disposti anche a corrompere le autorità locali per raggiungere tale obiettivo, come denunciano le associazioni che proteggono questi gruppi umani.

A North Sentinel in particolare vive una tribù ancora più decisa e ostile verso l’esterno, che rifiuta qualsiasi contatto con gli estranei dell’isola; talvolta tale atteggiamento è accompagnato anche da atti violenti verso coloro che mettono piede sull’isola senza permesso: infatti nel 2006 due pescatori sono stati uccisi dalla tribù perché hanno ormeggiato la loro imbarcazione con l’idea di riposarsi, trasgredendo il divieto imposto. Né la barca, né i corpi vennero mai ritrovati.









L’ultima vittima derivata dalla trasgressione del divieto é John Chau, statunitense in possesso di un visto da turista per le isole Andaman e che aveva tentato piu volte di raggiungere l’isola proibita nei giorni precedenti la sua morte, avvenuta il 16 novembre; allora avrebbe pagato dei pescatori perché lo portassero sull’isola.

L’obiettivo del signor Chau sarebbe stato, secondo alcuni, quello di convertire al cristianesimo gli uomini della tribù di North Sentinel, ma a questa tesi non è sostenuta da prove concrete. I due pescatori, testimoni del fatto, hanno affermato che il turista, colpito da un nugolo di frecce degli indigeni, sarebbe stato preso da questi ultimi con un laccio al collo e portato via. Spaventati, i due pescatori erano fuggiti, per ritornare il giorno dopo, quando trovarono il corpo senza vita di Chau sulla spiaggia. Infine, chiamarono un prete perché diffondesse la notizia alle autorità e ai familiari. Il consolato americano ha già avvertito la famiglia e sono iniziate le indagini sull’omicidio.

Barbara Milano.