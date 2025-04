Dopo oltre tre anni di confronti e compromessi, i Paesi membri dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) hanno raggiunto un accordo storico volto a prevenire e gestire al meglio le pandemie del futuro, in eventuali casi di emergenza sanitaria globale. Un documento articolato in 32 pagine sarà sottoposto all’approvazione finale durante la prossima Assemblea mondiale della sanità prevista a maggio. Al centro del patto vi sono principi chiave come equità, solidarietà e trasparenza, che guideranno gli sforzi internazionali nella risposta alle minacce pandemiche.

Cooperazione internazionale e multilateralismo in azione

Il direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha celebrato l’accordo sulla prevenzione e la lotta alle pandemie del futuro come una svolta epocale per la cooperazione globale. “Le nazioni del mondo hanno fatto la storia oggi a Ginevra”, ha affermato, sottolineando che l’intesa dimostra come, anche in un contesto internazionale diviso, sia ancora possibile trovare soluzioni comuni a problemi collettivi.

Il documento non solo stabilisce nuovi standard per la prevenzione delle pandemie, ma riafferma anche il valore del multilateralismo come strumento di sicurezza sanitaria globale. “I Paesi dell’Oms hanno anche dimostrato che il multilateralismo è vivo e vegeto e che nel nostro mondo diviso le nazioni possono ancora lavorare insieme per trovare un terreno comune e una risposta condivisa a minacce comuni”, così infatti ha dichiarato il direttore dell’OMS riguardo all’accordo.

Accesso equo ai benefici: il sistema PABS

Uno degli elementi più innovativi dell’accordo sulla prevenzione delle pandemie del futuro è il Pathogen Access and Benefit Sharing System (PABS), un meccanismo ideato per facilitare lo scambio rapido di dati genetici sui patogeni emergenti. Il sistema punta a garantire che le informazioni condivise vengano utilizzate in modo equo per sviluppare vaccini, test e altri prodotti sanitari.

In cambio della condivisione dei dati, i Paesi in via di sviluppo avranno diritto ad accedere almeno al 20% dei prodotti generati, con una quota minima del 10% prevista come donazione diretta. I produttori, anche quelli con sede fuori dall’Oms, potranno partecipare al programma su base volontaria.

Rafforzare la capacità di prevenzione e sorveglianza

Il testo invita gli Stati membri ad adottare misure concrete per migliorare i propri sistemi di allerta e risposta sanitaria. Ogni Paese sarà chiamato a elaborare piani nazionali dettagliati per la gestione dei rischi pandemici, con particolare attenzione alla vaccinazione preventiva, alla sicurezza dei laboratori, alla resistenza antimicrobica e al controllo della trasmissione zoonotica.

Queste misure saranno proporzionate alle risorse disponibili e alle necessità specifiche dei singoli contesti nazionali e regionali.

Produzione locale e catena logistica più solida

Un altro punto chiave dell’intesa riguarda la produzione e la distribuzione dei beni sanitari. I Paesi saranno incoraggiati a potenziare la produzione locale di vaccini e farmaci, così da ridurre la dipendenza da fornitori esterni durante le emergenze. Verrà inoltre istituita una Rete globale per la catena di approvvigionamento e logistica, pensata per garantire che prodotti essenziali come dispositivi medici, test diagnostici e medicinali possano essere distribuiti rapidamente e in maniera equa. Durante le crisi, l’accesso dovrà basarsi su criteri di rischio e necessità sanitaria, non su logiche di mercato.







Tecnologia e conoscenza condivisa

Non meno rilevante è la questione del trasferimento tecnologico. L’accordo prevede che le tecnologie utili alla risposta pandemica – come piattaforme per la produzione di vaccini o sistemi diagnostici – vengano messe a disposizione dei Paesi che ne abbiano bisogno, attraverso accordi volontari e reciprocamente vantaggiosi.

Per facilitare questo processo, sono previsti incentivi specifici come finanziamenti agevolati e licenze speciali, volti a superare le barriere che in passato hanno ostacolato la condivisione delle conoscenze tra Paesi industrializzati e in via di sviluppo.

Le lezioni del Covid-19 e le minacce incombenti

Il patto sulla prevenzione e la lotta alle pandemie del futuro rappresenta una risposta diretta agli errori commessi durante la crisi del Covid-19. Le disuguaglianze nell’accesso ai vaccini, le difficoltà logistiche e la mancanza di coordinamento internazionale hanno causato milioni di morti e danni economici senza precedenti.

Le nuove minacce, come l’influenza aviaria H5N1, il vaiolo delle scimmie, il morbillo e l’ebola, richiedono una preparazione più efficace e condivisa. L’accordo rappresenta quindi una forma di “vaccinazione istituzionale” contro la prossima crisi, basata sull’esperienza e sull’intelligenza collettiva maturata negli ultimi cinque anni.

Nonostante l’ampio consenso raggiunto, alcune tensioni sono emerse nel corso dei negoziati sulle pandemie del futuro. Gli Stati Uniti, ad esempio, non hanno partecipato attivamente alla fase conclusiva del processo, mantenendo una posizione più defilata rispetto ad altri attori. Inoltre, le trattative sul trasferimento tecnologico e sull’equa distribuzione dei vaccini hanno messo in luce le fratture ancora presenti tra Paesi ricchi e poveri. L’approvazione unanime del testo rappresenta un segnale positivo e una rara dimostrazione di unità nel campo della salute pubblica globale.

Lucrezia Agliani