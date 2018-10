Oms: “L’inquinamento causa 600mila morti l’anno“. Così l’Organizzazione Mondiale della Sanità in un rapporto che rivela i danni provocati dall’inquinamento.









Cosa dice il rapporto

Il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – lanciato durante una loro conferenza stampa a Ginevra – fornisce dati precisi sui danni provocati dall’inquinamento:

Ogni giorno il 93% dei bambini sotto i 15 anni – circa 1,8 miliardi – respira aria talmente inquinata che i danneggia seriamente la loro salute e il loro sviluppo.

Il 91% degli abitanti in tutto il mondo respira aria inquinata . E questo comporta la morte di 7 milioni di persone ogni anno.

Solo nel 2016, l'inquinamento ha provocato la morte di 543.000 bambini sotto i 5 e di 52.000 bambini tra i 5 e i 15 anni .

. La respirazione dell’aria inquinata aumenta la probabilità per le donne incinte di partorire prematuramente o di avere bambini con un peso troppo basso alla nascita.

In sintesi, visto la che la quantità e la qualità del danno è simile, il rapporto definisce l’inquinamento come il “nuovo tabacco”.

Perché i bambini sono più vulnerabili

Nei bambini l’inquinamento atmosferico colpisce principalmente le capacità cognitive dei bambini e il loro sviluppo neurologico. Inoltre, se sono stati esposti a livelli elevati di inquinamento, allora accresce la possibilità di sviluppare malattie croniche – come le malattie vascolari – da adulti.

Ma quali sono le ragioni che rendono i bambini più vulnerabili agli effetti dell’inquinamento atmosferico?

Secondo l’Oms, i bambini respirano più velocemente degli adulti. Quindi, assorbono più sostanze nocive.

Inoltre, i neonati e i bambini molti piccoli di famiglie che utilizzano regolarmente tecnologie e combustibili inquinanti per cucinare, riscaldare e illuminare, saranno più vulnerabili all’inquinamento atmosferico.

Conclusioni

Poiché negli ultimi anni la tossicità ambientale e il suo impatto sulla salute delle persone è aumentata in modo esponenziale, l’Oms auspica la creazione di una nuova campagna globale – un po’ come sta facendo l’Unione europea contro l’inquinamento da plastica – per combattere contro questo male che uccide in maniera sottile.

Domenico Di Maura