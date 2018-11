A Valencia, nell’ultimo gran premio della stagione succede l’incredibile. In Moto 3, una delle Classe Leggere, corre Can Oncu 15enne turco che grazie al successo alla Rookie’s Cup ottenuto in stagione, riesce ad avere una Wild Card (un permesso speciale) e partecipa a questa corsa. E’ il suo esordio assoluto.

La gara si rivela molto difficile per tutti i piloti a causa della pioggia che cade sull’asfalto. Molti di loro cadono, si rialzano, cadono ancora. Can Oncu no; sembra che niente e nessuno possa frapporsi fra lui e il suo destino. Incurante della sua età, Can sfreccia con sicurezza in sella alla sua moto, (Oncu corre per il team Ajo KTM) e vince la gara. E’ un vero e proprio trinfo: Oncu è il primo turco della storia a vincere un gran premio.

“Provo una sensazione incredibile, vincere al debutto come wild card mi lascia senza parole. E’ anche il modo migliore per iniziare la mia carriera e in vista dell’anno prossimo, posso solo ringraziare tutti”. Queste le parole del giovane campione turco al termine della gara.

Già così sarebbe abbastanza, nessuno poteva prevedere un risultato simile. Ma Oncu, vincendo il gran premio all’età di 15 anni e 115 giorni batte il precedente record di Scott Redding ed entra di prepotenza nella Storia di questo sport. L’ultimo a vincere al debutto è stato il pilota giapponese Nobby Ueda, nel 1991, ben 27 anni fa.

La Famiglia Oncu

Can Oncu ha un gemello, Deniz: sono molto diversi fisicamente ma sono entrambi piloti e con la stessa sfrenata passione per la velocità. Sono legatissimi. I genitori sono di nazionalità turca (il papà) e norvegese (la mamma): non sorprende quindi che i gemelli Oncu sappiano già parlare diverse lingue! Molti gli sport che hanno praticato: nuoto, bici, corsa. Ma la passione per le moto ha prevalso su tutto: e siamo solo all’inizio.

Alberto Pastori