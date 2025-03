Le Filippine stanno affrontando un’ondata di caldo senza precedenti, con temperature percepite che superano i livelli di pericolo. Per proteggere studenti e personale scolastico, diverse città dell’area metropolitana di Manila hanno sospeso le lezioni in presenza, optando per modalità alternative di insegnamento. Le ondate di caldo a Manila, città più colpita nell’intero Paese, si inseriscono in un quadro più ampio di eventi climatici estremi, attribuiti dagli esperti all’impatto del riscaldamento globale.

L’ondata di caldo a Manila e dintorni: un fatto preoccupante

Le Filippine stanno affrontando un’intensa ondata di caldo che ha spinto le autorità di diverse città a sospendere le lezioni nelle scuole pubbliche e private. Nella regione metropolitana di Manila, le temperature percepite hanno superato i 46 gradi Celsius, costringendo decine di migliaia di studenti a restare a casa. L’Agenzia meteorologica nazionale (Pagasa) ha lanciato un’allerta per livelli di calore “pericolosi”, avvertendo che l’esposizione prolungata al sole potrebbe causare crampi e colpi di calore.

Le ondate di Caldo a Manila hanno provocato la sospensione delle classi, allargandosi anche nell’intera regione e nelle due province di Luzon, poiché gli indici raggiungevano dei valori identificati, appunto, come pericolosi. Le lezione con gli orari rimodulati partiranno da oggi, martedì 4 marzo.

Decisione delle autorità locali

Le amministrazioni locali di Manila, Paranaque, Las Pinas e Malabon hanno disposto la sospensione delle lezioni per tutti i livelli scolastici, dall’asilo all’università. A Valenzuela e Caloocan, invece, la chiusura riguarda solo le scuole pubbliche fino alla scuola superiore.

Il sindaco di Manila, Honey Lacuna, ha annunciato sui social media che la decisione è stata presa su consiglio del Consiglio di gestione della riduzione del rischio di disastri della città. Secondo le previsioni, l’ondata di caldo a Manila e nei suoi dintorni avrebbe raggiunto il picco di 42 gradi Celsius nel pomeriggio, rappresentando un grave rischio per la salute pubblica.

Impatti sull’istruzione

Le temperature torride hanno già causato gravi disagi nel sistema scolastico filippino. Nel distretto di Malabon, ad esempio, oltre 68.000 studenti di 42 scuole sono stati colpiti dalle sospensioni, secondo quanto dichiarato dal funzionario del dipartimento dell’istruzione Edgar Bonifacio.

Anche se il caldo non era ancora pienamente percepibile al momento dell’annuncio, le autorità hanno deciso di adottare misure preventive per evitare emergenze sanitarie. A Valenzuela, il funzionario scolastico Annie Bernardo ha confermato che le 69 scuole del distretto adotteranno modalità di apprendimento alternative, come le lezioni online.







Durante gli orari più caldi e pericolosi, gli studenti rimarranno a casa. Sono state, per questo motivo, previste già delle attività didattiche integrative, con il fine di garantire un apprendimento continuativo.

Il caldo record e il cambiamento climatico

Le Filippine non sono nuove a ondate di calore estreme. Nel 2024, le temperature globali hanno raggiunto livelli record, superando in alcuni casi la soglia critica di riscaldamento di 1,5 gradi Celsius. L’UNICEF ha segnalato che gli eventi meteorologici estremi hanno interrotto la scuola per circa 242 milioni di bambini in 85 paesi solo nell’ultimo anno, con le ondate di calore tra le principali cause di sospensione delle lezioni.

L’attività umana, in particolare l’uso intensivo di combustibili fossili, ha contribuito significativamente al cambiamento climatico, alterando i modelli meteorologici. Questo fenomeno ha reso le stagioni umide ancora più piovose e i periodi di siccità ancora più aridi, aumentando l’incidenza di eventi climatici estremi come le ondate di calore e le tempeste tropicali.

Conseguenze e misure potenziali

Le autorità filippine stanno monitorando attentamente la situazione e valutando ulteriori misure per proteggere la popolazione. L’Amministrazione dei servizi atmosferici, geofisici e astronomici delle Filippine ha segnalato che anche altre zone del paese, come la Central Luzon State University di Nueva Ecija, potrebbero sperimentare un indice di calore “pericoloso” di 45 gradi Celsius.

Intanto, i funzionari scolastici esprimono preoccupazione per la riduzione dei giorni di lezione disponibili, dato che l’anno scolastico nelle Filippine si conclude a metà aprile. La sfida sarà bilanciare la sicurezza degli studenti con la necessità di garantire un’istruzione continuativa, probabilmente rafforzando l’uso di modalità di apprendimento a distanza nelle settimane a venire.

Lucrezia Agliani