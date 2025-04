Le ondate di calore oceaniche stanno aumentando in modo allarmante, sia in frequenza che in durata. Secondo una nuova ricerca scientifica, negli ultimi decenni la loro estensione temporale è triplicata, contribuendo all’intensificazione di eventi climatici estremi e mettendo in crisi interi ecosistemi marini. Questi fenomeni, apparentemente lontani dalla vita quotidiana, hanno invece un impatto diretto anche sulle comunità costiere e sull’economia globale.

La crisi climatica alimenta ondate di calore oceaniche sempre più estreme

Lo studio, frutto del lavoro di un team internazionale di ricercatori, ha evidenziato come l’innalzamento delle temperature marine sia strettamente legato alle attività umane, in particolare all’uso intensivo di combustibili fossili. Analizzando i dati sulla temperatura della superficie degli oceani a partire dal 1940, gli scienziati hanno sviluppato un modello in grado di separare gli effetti naturali da quelli legati all’aumento dei gas serra. I risultati parlano chiaro: oltre il 50% degli episodi più estremi registrati dal 2000 a oggi non si sarebbe verificato senza il contributo umano.

Il riscaldamento degli oceani non è solo una questione di numeri. Le acque più calde causano gravi danni a habitat delicati come le foreste di kelp e le barriere coralline, fondamentali per la biodiversità e la stabilità degli ambienti marini. Alcune zone del Mediterraneo, per esempio, hanno registrato aumenti di temperatura fino a 5°C durante determinati periodi estivi, trasformando il mare in un ambiente quasi irriconoscibile, simile a una “zuppa” calda, come descritto da una delle ricercatrici coinvolte.







Oltre al danno ecologico, ci sono conseguenze dirette anche per le persone. I mari più caldi rilasciano nell’atmosfera quantità maggiori di vapore acqueo, alimentando piogge torrenziali e tempeste violente. Un esempio tragico è rappresentato dalle inondazioni che hanno colpito la Libia nel 2023, provocando la morte di oltre 11.000 persone. Questo evento estremo è stato reso fino a 50 volte più probabile proprio dal riscaldamento anomalo delle acque del Mediterraneo.

Dati allarmanti sull’impatto termico negli oceani

Un altro dato allarmante emerso dallo studio riguarda la capacità degli oceani di assorbire anidride carbonica: le acque più calde trattengono meno CO₂, riducendo la capacità del pianeta di mitigare il cambiamento climatico. Considerando che oltre il 90% del calore in eccesso causato dai gas serra finisce negli oceani, questo fenomeno rischia di innescare un pericoloso circolo vizioso.

Tra gli episodi recenti più critici si ricordano l’ondata di calore che ha colpito il Pacifico tra il 2014 e il 2015, causando una moria di massa tra gli organismi marini, e l’estate del 2023, quando le acque intorno al Regno Unito e al bacino mediterraneo hanno raggiunto livelli mai registrati prima. Alcuni scienziati hanno paragonato questi eventi a veri e propri incendi sottomarini, capaci di cancellare interi ecosistemi in poche settimane.

L’analisi dei dati ha inoltre rivelato che negli anni ’40 si registravano in media circa 15 giorni all’anno con temperature marine estreme. Oggi quel numero è salito a quasi 50 giorni su scala globale, con picchi che raggiungono gli 80 giorni in aree come l’Oceano Indiano e il Pacifico occidentale. In alcune zone tropicali, dove le acque sono già calde di per sé, la tendenza principale è l’aumento della durata. In mari più freddi, come il Mare del Nord, l’effetto più evidente è invece l’incremento dell’intensità termica.

Secondo gli autori dello studio, tra cui ricercatori dell’Università di Reading, le ondate marine diventeranno sempre più frequenti e gravi se non si interverrà rapidamente con politiche climatiche efficaci. Serve un cambiamento radicale nelle abitudini energetiche globali: ridurre l’uso dei combustibili fossili non è più solo una scelta responsabile, ma una necessità per la sopravvivenza degli ecosistemi e delle società umane.

Il cambiamento climatico sta riscrivendo le regole dell’equilibrio marino. Gli oceani, che per secoli hanno funzionato come un efficace ammortizzatore del calore globale, stanno raggiungendo un punto critico. Il tempo per agire si sta esaurendo, ma gli strumenti per invertire la rotta esistono. Serve solo la volontà di usarli.

Elena Caccioppoli