Onde Gravitazionali da record, in sette mesi da 40 collisioni fra buchi neri sono stati rilevati un centinaio di “cinguenti”: un bilancio senza precedenti.

Nelle campagne di Cascina e negli Stati Uniti sono al lavoro due interferometri per la ricerca delle Onde Gravitazionali, Virgo e Ligo. Dopo un anno di lavoro sono stati elaborati i dati finali dei 39 eventi rilelati nel periodo di osservazione che va dall’Aprile all’Ottobre 2019.

Le Onde sono state osservate per la prima volta nel 2015 e da allora hanno dimostrato di essere preziose per la comprensione degli eventi colossali che governano l’universo.

Lo chiamano il cinguettio dell’Universo, il ‘rumore’, quasi impercettibile legato al passaggio delle onde. Fin dagli anni Novanta la scienza è al lavoro per sviluppare tecnologie sempre più sensibili, dotate di bande di frequenza più larghe per poter percepire questi cinguettii.

Il nuovo catalogo dei segnali registrati tra aprile e ottobre 2019 dagli osservatori di Ligo e Virgo è il frutto di anni e anni di ricerca. Come riportato dall’Ansa, i dati raccolti sono stati pubblicati in anteprima sul sito Arxiv, un sito nel quale approdano articoli scientifici prima dell’ultima revisione in vista della pubblicazione ufficiale.

Un centinaio di cinguettii sono stati ascoltati nei sette mesi di ricerca, questi sono stati prodotti da circa quaranta collisioni fra buchi neri. I dati hanno necessitato di un anno per essere esaminati dai ricercatori del network Virgo / Ligo. Questi hanno analizzato i segnali gravitazionali e gli eventi cosmici registrati nei sette mesi di ricerca.

Stando ai dati raccolti sarebbero 39 gli eventi rilevati, di questi 13 sono stati pubblicati in anteprima. Impressionate come dall’agosto 2017 all’aprile 2019 sia migliorata la sensibilità dei tre rilevatori, prendendo in considerazione il solo osservatorio di Virgo, infatti, si è potuto osservare un volume di universo dieci volte più vasto delle precedenti rilevazioni.

