Una nuova ricerca proveniente dalla Corea del Sud getta le basi per una rivoluzionaria metodologia volta a restituire il senso dell’olfatto – una delle funzioni sensoriali più sottili e meno comprese – con delle onde radio sulla fronte, un sistema che ricorda la fantascienza ma che si basa su principi scientifici ben radicati.

La proposta, pubblicata sulla rivista APL Bioengineering, si discosta nettamente dai trattamenti convenzionali che fino a oggi hanno cercato di affrontare l’anosmia, ovvero la perdita dell’olfatto, mediante approcci farmacologici o terapie a base di oli essenziali. I ricercatori coreani, invece, hanno introdotto un metodo totalmente innovativo: l’utilizzo di onde radio ad alta frequenza per stimolare i neuroni olfattivi, bypassando i limiti fisici imposti dalla struttura del cranio umano.

Una nuova frontiera nella stimolazione neurologica

Il principio su cui si fonda questo studio è tanto affascinante quanto audace: impiegare una piccola antenna posizionata sulla fronte del soggetto per trasmettere onde radio che penetrano nei tessuti biologici. Queste onde, una volta assorbite, generano una vibrazione delle molecole interne, portando all’attivazione dei neuroni presenti nell’epitelio olfattivo, la struttura chiave per la percezione degli odori.

L’epitelio olfattivo è situato in una regione anatomica difficile da raggiungere attraverso le tecniche classiche di stimolazione elettrica, come l’impianto di elettrodi. Il cranio, infatti, agisce come una barriera naturale, attenuando notevolmente le correnti elettriche e rendendo meno efficaci i trattamenti neurologici invasivi. Le onde radio, invece, vantano una maggiore capacità di penetrazione e, grazie alla loro interazione con le molecole biologiche, possono ottenere un effetto stimolante anche a distanza.

Un esperimento pionieristico

Nel dettaglio, il team di ricercatori ha effettuato una stimolazione del nervo olfattivo utilizzando potenze comprese tra i 10 e i 20 Watt, rimanendo entro i limiti di sicurezza per l’organismo umano. L’antenna impiegata nel processo ha trasmesso radiofrequenze dirette alla regione olfattiva senza necessità di contatto diretto o interventi invasivi.

I risultati preliminari indicano che la tecnica è in grado di indurre risposte neurologiche significative nei neuroni coinvolti nella percezione olfattiva. Sebbene la sperimentazione sia ancora in fase iniziale, i segnali registrati suggeriscono che il sistema potrebbe essere perfezionato fino a diventare un trattamento praticabile per i pazienti affetti da anosmia, in particolare quelli colpiti da Covid-19, una delle patologie che più frequentemente hanno causato la perdita temporanea o permanente dell’olfatto negli ultimi anni.

Perché l’olfatto è così difficile da recuperare

Il senso dell’olfatto è tra i più complessi da ripristinare a seguito di traumi, infezioni virali o danni neurologici. A differenza della vista o dell’udito, che possono beneficiare di supporti artificiali come occhiali o apparecchi acustici, non esiste ancora una “protesi olfattiva” in grado di sostituire efficacemente la funzione persa.

La ragione risiede nella struttura intricata e poco accessibile dell’apparato olfattivo: i recettori si trovano in profondità, vicino alla base del cervello, in un’area detta bulbo olfattivo, dove le terminazioni nervose interagiscono con molecole odorose inalate attraverso il naso. Inoltre, il meccanismo stesso della percezione degli odori è altamente soggettivo, variabile e dipendente da molteplici fattori biochimici, il che complica ulteriormente la possibilità di sviluppare soluzioni standardizzate.

La svolta grazie alle radiofrequenze

Il contributo dello studio coreano è duplice: da un lato, offre un nuovo approccio terapeutico per una problematica in crescita; dall’altro, apre le porte a una rinnovata concezione della neurostimolazione. Utilizzare onde elettromagnetiche per influenzare direttamente l’attività neuronale, senza l’uso di impianti chirurgici o sostanze chimiche, potrebbe avere implicazioni ben più ampie nel trattamento di altre disfunzioni sensoriali o neurologiche.

La tecnologia è ispirata a fenomeni già noti nel campo dell’ingegneria biomedica, dove le radiofrequenze vengono utilizzate per la diagnosi per immagini (come nella risonanza magnetica), ma l’applicazione mirata per la stimolazione sensoriale rappresenta una novità assoluta.







Saranno necessari ulteriori studi per verificare l’efficacia sul lungo periodo, la ripetibilità dei risultati su un campione ampio di pazienti e, soprattutto, la sicurezza dell’esposizione prolungata alle onde radio.

Un altro aspetto su cui si dovrà lavorare riguarda la personalizzazione del trattamento. Ogni individuo, infatti, potrebbe richiedere una calibrazione diversa in base alla propria struttura anatomica e alla gravità del danno olfattivo. La tecnologia dovrà dunque essere adattabile e modulabile, sia in termini di intensità che di frequenza delle onde trasmesse.

In parallelo, si dovrà esplorare la possibilità di miniaturizzare i dispositivi, con l’obiettivo di renderli portatili e accessibili, nonché integrabili in applicazioni quotidiane o domestiche. Immaginare un piccolo apparecchio indossabile, in grado di stimolare l’olfatto durante momenti chiave della giornata, potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso il miglioramento della qualità della vita di chi ha perso questa importante funzione sensoriale.

Dalla pandemia all’innovazione tecnologica

La pandemia da Covid-19 ha colpito il senso dell’olfatto in milioni di individui in tutto il mondo, portando l’anosmia al centro dell’attenzione scientifica. Se in passato questa condizione veniva spesso sottovalutata, oggi è riconosciuta come un sintomo debilitante, capace di influenzare l’umore, la memoria, l’appetito e perfino la sicurezza personale.