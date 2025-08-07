C’è un vento di ribellione che soffia in Indonesia, e arriva da un luogo inaspettato: le pagine di un manga giapponese. “One Piece”, celebre fumetto creato da Eiichirō Oda, è diventato per migliaia di indonesiani il simbolo di una lotta silenziosa ma diffusa contro l’autoritarismo. Nelle ultime settimane, in vista della festa nazionale del 17 agosto, data dell’indipendenza dal dominio olandese, numerosi cittadini hanno scelto di non esporre la tradizionale bandiera rossa e bianca. Al suo posto, hanno issato una bandiera ben diversa: quella dei Pirati di Cappello di Paglia, con un teschio sorridente sormontato da un cappello di paglia.

Una bandiera, tanti significati

Questo gesto non è frutto di leggerezza o moda passeggera: dietro al Jolly Roger dei Mugiwara si cela una protesta simbolica contro l’attuale governo indonesiano. Il presidente Prabowo Subianto, ex generale e figura controversa del Paese, è accusato di aver imboccato una deriva autoritaria, riducendo progressivamente gli spazi democratici.

La scelta di issare la bandiera di One Piece, diffusa anche su TikTok e nei social, è diventata così una dichiarazione politica travestita da passione per la cultura pop. One Piece è un manga giapponese molto diffuso e apprezzato, a livello mondiale. La storia del manga racconta di un gruppo di pirati, anche conosciuti come “i pirati con il cappello di paglia”, che nella vita sono alla ricerca di un tesoro. La loro bandiera, quella issata dal popolo indonesiano e ad oggi divenuta simbolo di resistenza e protesta, ha raffigurato un teschio con un cappello di paglia.

La risposta del governo

Le reazioni delle autorità non si sono fatte attendere. Sebbene la legge non vieti l’esposizione di simboli fittizi, come appunto le bandiere ispirate a manga o anime, queste devono essere poste al di sotto della bandiera nazionale.

Ma la criminalizzazione, e la conseguente repressione all’insofferenza dei cittadini indonesiani non si sono fatte attendere. In diverse città la polizia ha monitorato la situazione e in alcuni casi ha addirittura rimosso murales ispirati a One Piece. Alcuni politici, come Sufmi Dasco Ahmad, vicepresidente del Parlamento, hanno parlato apertamente di “tentativi di divisione nazionale”. Altri, come il deputato Firman Soebagyo, hanno accusato i manifestanti di “tradimento”.

Nonostante le critiche, numerosi cittadini hanno espresso vicinanza ai personaggi del manga, che nella storia combattono un governo mondiale corrotto e oppressivo. In questa narrazione, molti giovani indonesiani si rispecchiano: vedono in Monkey D. Luffy e nei suoi compagni non solo degli eroi immaginari, ma veri e propri simboli di resistenza e speranza. Un venditore di Giacarta ha dichiarato di vendere centinaia di bandiere dei Mugiwara ogni giorno, segno che il fenomeno ha superato i confini della nicchia per diventare espressione collettiva.







Libertà e democrazia nel mirino

L’Indonesia ha conosciuto una lunga stagione autoritaria tra il 1967 e il 1998 sotto il regime del generale Suharto. La transizione verso la democrazia, cominciata dopo la sua caduta, sembra oggi minacciata dal ritorno di un potere militare sempre più forte. Proprio nel marzo scorso, il Parlamento ha approvato una legge che amplia il ruolo dei militari nelle istituzioni pubbliche. Proteste pacifiche in diverse città sono state represse, e la sensazione diffusa è che la libertà politica si stia restringendo. Anche per questo, il ricorso a un linguaggio simbolico come quello dei manga è diventato un modo alternativo per farsi sentire.

Il vessillo dei Pirati di Cappello di Paglia non è nuovo a questo tipo di utilizzo. Già nel 2023 era stato avvistato durante manifestazioni a sostegno della Palestina e, più recentemente, è comparso sulla Freedom Flotilla, la missione navale umanitaria diretta verso Gaza. Il simbolo è diventato universale: un’icona di ribellione pacifica e ideale di libertà che parla un linguaggio comprensibile ovunque, soprattutto tra i giovani.

Politici divisi sulla protesta

Non tutti all’interno della classe dirigente indonesiana hanno condannato l’iniziativa. Deddy Yevri Sitorus, membro del Partito Democratico Indonesiano di Lotta, ha dichiarato che esprimere dissenso è parte integrante della democrazia. Anche il ministro Bima Arya Sugiarto ha riconosciuto nelle bandiere dei Mugiwara un modo di esprimere le aspettative della popolazione.

Il dibattito rimane acceso, anche a causa della diffusione di notizie false: alcune testate hanno erroneamente parlato di un divieto formale dell’uso della bandiera di One Piece, smentito però da più esponenti politici.

Il messaggio di Luffy e compagni risuona con forza nelle strade indonesiane: “Finché le persone avranno sete di libertà, queste cose dureranno per sempre”. In un Paese che si avvicina all’80° anniversario della propria indipendenza, il desiderio di libertà si intreccia con la cultura pop e diventa atto politico. È la dimostrazione che, oggi più che mai, la fantasia può trasformarsi in uno strumento concreto di partecipazione e critica sociale.

Lucrezia Agliani