Alle prime luci di domenica, la barca a vela Nadir, appartenente alla ONG Resqship, di gestione tedesca, ha attraccato nel porto di Lampedusa con un carico di vite spezzate e sopravvissuti provati da una traversata disumana. A bordo vi erano 57 migranti soccorsi nel Mediterraneo, ma anche tre corpi senza vita: due bambini piccolissimi e un uomo di circa trent’anni. L’ennesima tragedia del mare si è consumata in silenzio, nell’ombra di un’Europa che continua a voltare lo sguardo.

Un viaggio cominciato nell’incubo

Secondo quanto ricostruito dalla ONG Resqship, il gommone su cui viaggiavano i migranti era partito nella notte di mercoledì da Zawiyah, in Libia. A ciascuno dei 62 passeggeri era stato chiesto un prezzo altissimo: 1.500 dollari per un posto su una fragile imbarcazione diretta verso l’ignoto.

Poco dopo la partenza, il motore del gommone ha avuto un guasto, lasciando il gruppo alla deriva tra le acque della zona SAR maltese, vicino a quella italiana. Esposti al sole, alle intemperie e alla fame, sono rimasti tre giorni in balia del mare.

La segnalazione alla ONG Resqship e i soccorsi in ritardo

Intorno alle 13 di sabato, l’equipaggio del Nadir ha ricevuto una segnalazione da un aereo di Frontex: un’imbarcazione in difficoltà era alla deriva in una zona di responsabilità di ricerca e soccorso. La nave si è mossa immediatamente e ha raggiunto il gommone verso le 16:30.

Le condizioni dei passeggeri erano critiche: molti presentavano ustioni chimiche dovute alla commistione di carburante e acqua salata, altri erano disidratati o in stato di shock. Alcuni, purtroppo, non ce l’avevano fatta.

Morti evitabili e silenzi assordanti

Due bambini piccoli erano già deceduti quando i soccorritori sono saliti a bordo. Dai racconti dei soccorritori, si teme che la morte sia stata causata dalla mancanza di acqua per più giorni e che i corpi rinvenuti, con molta probabilità, erano già cadaveri dal giorno prima.

Il trentenne, invece, è spirato durante il tentativo di rianimazione da parte dell’equipaggio, che ha provato per oltre 30 minuti a salvarlo. Testimoni parlano anche di un disperso: un uomo caduto in acqua, forse nel tentativo di alleviare le ustioni, mai più riemerso a causa del mare agitato.

La Guardia costiera italiana è giunta intorno alle 20:45, già impegnata in altre operazioni di salvataggio. Ha potuto trasferire solo i due bambini con le madri e due feriti in gravi condizioni. Gli altri sono rimasti a bordo della Nadir, dove il personale ha continuato a fornire cure di fortuna fino all’arrivo a Lampedusa alle 4 del mattino. Il cimitero di Cala Pisana, un luogo inadatto e privo di strutture adeguate, ha accolto i corpi delle vittime.







Ferite invisibili e segni indelebili

Tra i sopravvissuti, salvati dalla ONG Resqship, si contano 13 donne e due minori. Molti portano sulla pelle i segni delle ustioni chimiche, provocate dalla miscela tossica che si forma sul fondo dei gommoni quando il carburante si mescola all’acqua di mare.

Le donne, spesso sistemate nei punti più interni delle imbarcazioni, sono quelle che riportano i danni maggiori. Il medico di bordo Hannah ha spiegato che le ferite erano estese e dolorose, e che il personale ha dovuto improvvisare con le risorse a disposizione, tra limiti logistici e condizioni precarie.

Un’accusa alle politiche europee

Il bilancio dell’operazione è drammatico, ma lo è ancor di più il suo significato. “Questa tragedia avrebbe potuto essere evitata”, ha denunciato la ONG Resqship in una nota ufficiale. Il comunicato punta il dito contro l’Europa e le politiche migratorie evidentemente fallimentari, sopratutto quando si tratta della vita di un bambino.

Mentre la politica discute e i confini restano blindati, il Mediterraneo continua a restituire vite spezzate. Lampedusa, già sovraccarica e spesso lasciata sola, è di nuovo teatro del dolore, dell’impotenza e dell’inazione. Le storie dei sopravvissuti si sommano a quelle di migliaia di altri che, negli anni, hanno tentato la stessa rotta, molti senza mai arrivare a destinazione.

In questo nuovo naufragio senza naufragio, non sono affondate solo tre vite, ma anche la coscienza collettiva. La Nadir è diventata testimone di una tragedia che non è più emergenza, ma sistema. E finché non si affronteranno le cause profonde di queste partenze disperate e non si creeranno corridoi umanitari veri, il mare continuerà a essere tomba e silenzio.

Lucrezia Agliani