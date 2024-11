L’ONU ha adottato una risoluzione che condanna in modo inequivocabile il regime clericale iraniano per gravi violazioni dei diritti fondamentali dei suoi cittadini. La risoluzione, che segna il 71° intervento in tale direzione da parte delle Nazioni Unite, è stata approvata a larga maggioranza, con 77 voti favorevoli, 28 contrari e 46 astensioni.

La risoluzione dell’ONU: un atto di condanna internazionale

Il testo della risoluzione condanna in maniera forte e decisa l’aumento delle esecuzioni capitali in Iran, in particolare quelle che colpiscono le donne e i minori. Un punto saliente del documento riguarda il diritto alla vita, violato dal regime con esecuzioni che, secondo i dati ufficiali, hanno raggiunto il massimo storico di esecuzioni femminili dal 2013. La risoluzione sottolinea come la pena di morte sia utilizzata non solo come strumento di giustizia legale, ma anche come mezzo di repressione politica, colpendo coloro che si oppongono al governo o partecipano a proteste.

Particolare attenzione è riservata anche alle violazioni delle libertà civili. In occasione delle proteste del 2022, le forze di sicurezza iraniane hanno impiegato metodi brutali per reprimere le manifestazioni pacifiche, tra cui arresti di massa, torture fisiche e psicologiche, nonché violenza sessuale e di genere nei confronti dei detenuti. La violenza durante le manifestazioni ha portato a centinaia di morti, alimentando ulteriormente la condanna internazionale.

Le parole di Maryam Rajavi: “Deferire il regime al Consiglio di Sicurezza”

Maryam Rajavi, Presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana (NCRI), ha accolto con favore l’adozione della risoluzione da parte dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, sottolineando come questo sia un chiaro segno dell’intensificarsi delle violazioni dei diritti umani da parte del regime. Rajavi ha dichiarato che l’escalation di abusi e la totale indifferenza del governo iraniano verso le risoluzioni internazionali necessitano un intervento più deciso. In particolare, la Rajavi ha chiesto il rinvio del dossier sui crimini del regime al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, affinché si prenda in considerazione un’azione concreta contro i leader di Teheran.

Rajavi ha anche evidenziato come l’irresponsabilità internazionale e l’impunità concessa ai vertici del regime abbia permesso che le violazioni dei diritti umani continuassero a crescere. Secondo la leader dell’opposizione iraniana, la comunità internazionale non può più rimanere spettatrice passiva di un regime che non solo reprime la propria popolazione, ma viola apertamente le leggi internazionali.

L’aumento delle esecuzioni: un trend in crescita

Nel corso dei mesi che hanno seguito l’insediamento del nuovo presidente Ebrahim Raisi, l’Iran ha visto un vertiginoso aumento delle esecuzioni capitali. In soli quattro mesi, sono stati giustiziati oltre 500 prigionieri, un incremento di circa l’80% rispetto allo stesso periodo sotto la precedente amministrazione. La brutalità del regime è esemplificata anche dai rapporti di Amnesty International, che evidenziano come le esecuzioni siano utilizzate per punire l’opposizione politica e sopprimere ogni forma di dissenso. Inoltre, la pena di morte viene applicata a minorenni, in flagrante violazione delle convenzioni internazionali sui diritti umani.







Rajavi ha anche sottolineato come il regime di Raisi abbia continuato la tradizione del massacro del 1988, quando furono uccisi migliaia di prigionieri politici, principalmente membri dell’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo Iraniano (PMOI/MEK). Le esecuzioni di oggi, a detta di Rajavi, sono un continuum di quei crimini contro l’umanità che ancora restano impuniti, nonostante i responsabili siano ancora al potere.

Il massacro del 1988 e i crimini contro l’umanità

L’analisi di questi crimini non può prescindere da una riflessione sul massacro del 1988, un episodio oscuro della storia iraniana che ancora pesa come un macigno. Più di 30.000 prigionieri politici furono giustiziati in un periodo di pochi mesi, la maggior parte dei quali erano membri dell’opposizione islamista, in particolare i membri del PMOI. L’ONU e numerosi esperti hanno definito questi crimini come genocidio e crimini contro l’umanità. Tuttavia, i responsabili di quei massacri sono ancora oggi al potere, e alcuni di loro ricoprono posizioni chiave, come quella di Raisi, che è stato accusato di essere coinvolto direttamente nelle esecuzioni di massa.

La posizione internazionale: la necessità di un’azione concreta

Il relatore speciale delle Nazioni Unite sull’Iran, Javaid Rahman, ha recentemente esortato la comunità internazionale a intraprendere azioni più decisive nei confronti dei leader del regime, accusandoli di crimini contro l’umanità e genocidio. Rahman ha dichiarato che la mancata risposta ai crimini passati e presenti ha alimentato la cultura dell’impunità che permette al regime di continuare a perpetuare abusi senza conseguenze.

Rajavi ha sottolineato come la comunità internazionale debba prendere posizione contro il regime iraniano, espellendo i suoi rappresentanti da tutti i forum internazionali. “Il padrino delle esecuzioni, degli omicidi e della guerra”, ha affermato, “deve essere rimosso dai consessi internazionali”. Per la Rajavi, questa è una richiesta che non solo rappresenta il volere del popolo iraniano, ma anche un passo necessario per garantire la pace e la stabilità a livello globale.

In definitiva, la risoluzione adottata dalle Nazioni Unite e il continuo appello delle organizzazioni per i diritti umani indicano una crescente preoccupazione per la situazione in Iran. La necessità di un intervento internazionale deciso si fa sempre più urgente, non solo per fermare le violazioni dei diritti umani, ma anche per garantire che i responsabili di tali crimini siano ritenuti responsabili. Il popolo iraniano merita giustizia, e il mondo intero ha il dovere di non rimanere in silenzio di fronte a queste atrocità.

Vincenzo Ciervo