L’ONU ha deciso di prorogare di un anno la missione UNISFA, fondamentale per garantire la sicurezza dei civili nella regione di Abyei, contesa tra Sudan e Sud Sudan e teatro di tensioni persistenti. Nella stessa settimana, il Consiglio per i diritti umani ha aperto una nuova indagine sulle gravi violazioni dei diritti umani attribuite alla milizia RSF a El-Fasher, città caduta sotto il controllo dei paramilitari dopo un assedio durato 18 mesi. Le accuse includono esecuzioni mirate su base etnica, stupri di gruppo, attacchi contro ospedali e operatori umanitari, oltre alla devastazione dell’ospedale saudita che ha provocato centinaia di vittime.

Missione UNISFA, un conflitto che non si arresta

Il conflitto interno in Sudan, iniziato nell’aprile 2023, ha causato finora almeno 40mila morti e ha costretto oltre 13 milioni di persone a fuggire dalle proprie case, creando una delle peggiori crisi umanitarie mondiali. La situazione rimane altamente instabile anche perché diverse aree, come Abyei, continuano a essere militarizzate nonostante dovrebbero essere zone demilitarizzate secondo gli accordi internazionali.

Il Sudan continua a essere attraversato da un conflitto devastante che, da più di due anni, sta logorando il tessuto sociale del paese e alimentando una crisi umanitaria tra le più gravi al mondo: per questo motivo, la missione UNISFA . La violenza che ha investito El Fasher, nel Nord Darfur, è diventata il simbolo di un collasso generale dell’ordine interno. Dopo mesi di assedio, la città è caduta nelle mani delle Forze di supporto rapido (RSF), i potenti paramilitari che dal 2023 si contendono il controllo del paese con l’esercito governativo.

Le testimonianze raccolte nelle ultime settimane da operatori e residenti confermano un quadro drammatico: esecuzioni indiscriminate, incursioni casa per casa, violenze sessuali sistematiche, sequestri e attacchi contro strutture mediche e personale sanitario. Un pattern di brutalità che ha spinto le Nazioni Unite ad avviare un’indagine urgente e mirata.

A livello umanitario la situazione è altrettanto critica. Le agenzie internazionali stimano almeno 40.000 morti dall’inizio del conflitto e 13 milioni di sfollati, numeri che raccontano una crisi fuori controllo e senza prospettive immediate di soluzione diplomatica. Migliaia di persone stanno fuggendo da El Fasher verso campi sovraffollati come quello di Al-Dabbah, dove il Programma alimentare mondiale ha annunciato un potenziamento degli aiuti per far fronte al nuovo afflusso.







L’indagine ONU sulle violenze di El Fasher

La gravità degli avvenimenti in Nord Darfur ha portato il Consiglio per i diritti umani dell’ONU a riunirsi in sessione straordinaria a Ginevra. Da questo incontro è scaturita la decisione di rafforzare e indirizzare in modo specifico il lavoro della missione UNISFA già attiva sul Sudan.

L’obiettivo è chiaro: documentare e individuare, quando possibile, i responsabili delle violazioni del diritto internazionale commesse a El Fasher, con l’intento di assicurare un giorno alla giustizia gli autori dei crimini.

L’Alto commissario Volker Türk ha definito le atrocità «prevedibili e prevenibili», sottolineando come la comunità internazionale non sia riuscita a intervenire per tempo. In particolare, Türk ha denunciato:

uccisioni di massa di civili;

esecuzioni mirate con motivazioni etniche;

stupri e altre forme di violenza sessuale;

attacchi ripetuti contro ospedali e personale medico;

sequestri e detenzioni arbitrarie.

Uno degli episodi più drammatici è il devastante attacco al principale ospedale saudita della città, che secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità ha causato oltre 450 vittime tra pazienti e personale. Anche in questo caso, i colpevoli sarebbero gruppi armati delle RSF, responsabili di aver trasformato un luogo di cura in un obiettivo militare.

Abyei: una missione di pace sospesa tra due Stati

Mentre al Nord Darfur si procede con indagini e raccolta testimonianze, il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha lavorato su un altro fronte critico: la regione di Abyei. Territorio ricco di petrolio e conteso tra Sudan e Sud Sudan sin dalla secessione del 2011, Abyei rappresenta una delle zone più instabili del continente africano.

Per questa ragione, i membri del Consiglio hanno approvato il rinnovo annuale della missione UNISFA, incaricata di proteggere i civili e monitorare l’area che, sulla carta, dovrebbe essere demilitarizzata. Tuttavia, nelle ultime settimane, sono aumentate le segnalazioni sulla presenza sia di reparti sud-sudanesi sia di miliziani delle RSF, una dinamica potenzialmente esplosiva che potrebbe trasformare Abyei in un nuovo fronte della guerra.

La proroga fino al novembre 2026 è stata letta come un tentativo di mantenere un fragile equilibrio, evitando che la disputa territoriale si trasformi in un conflitto aperto tra i due Stati. La missione UNISFA, composta da migliaia di caschi blu, ha il compito complesso di gestire tensioni locali, proteggere le comunità e prevenire escalation in una delle regioni più delicate dell’Africa orientale.

Una crisi che richiede risposte globali

L’intreccio tra violenze diffuse, emergenze umanitarie e fragilità politica mostra con chiarezza quanto il Sudan sia ormai entrato in una spirale difficilmente reversibile senza un intervento deciso della comunità internazionale. L’indagine ONU su El Fasher e il rinnovo della missione UNISFA rappresentano due facce della stessa strategia: cercare la verità sui crimini più recenti e allo stesso tempo impedire che nuove zone del paese sprofondino nel caos.

Il Sudan continua a essere un laboratorio tragico di instabilità, dove nessuna delle parti in conflitto appare disposta a fermarsi e dove la popolazione civile resta il bersaglio più esposto. Per restituire al paese un futuro possibile serviranno pressioni diplomatiche di ampio respiro, sforzi coordinati e un impegno politico che finora non si è visto con sufficiente determinazione.

Lucrezia Agliani