Per la prima volta dopo anni di distruzione, il Brasile registra un nuovo segnale di speranza, con la riduzione della deforestazione: infatti, nella parte amazzonica del Paese l’attività è diminuita per il quarto anno consecutivo. Secondo i dati diffusi dall’Istituto Nazionale per la Ricerca Spaziale (INPE), tra agosto 2024 e luglio 2025 sono stati distrutti circa 5.800 chilometri quadrati di foresta, l’11% in meno rispetto all’anno precedente. Un risultato che arriva a pochi giorni dal vertice ONU sul clima, la COP30, che si terrà proprio in Brasile, e che il presidente Luiz Inácio Lula da Silva intende trasformare in un simbolo del suo impegno per l’ambiente.

Il governo brasiliano rivendica con orgoglio i progressi ottenuti dal 2023, anno in cui Lula ha ripreso la guida del Paese promettendo di portare avanti la riduzione della deforestazione fino all’azzeramento entro il 2030. “Nemmeno nei miei sogni più ottimistici pensavo che avremmo ridotto del 50% la distruzione della foresta in così poco tempo”, ha dichiarato la ministra dell’Ambiente, Marina Silva. Ma la stessa ministra avverte: non è tempo di accontentarsi. “Ogni passo avanti deve spingerci verso il traguardo finale: ridurre la deforestazione a zero”.

Un gigante verde sotto assedio

L’Amazzonia, spesso definita “il polmone del mondo”, è il cuore pulsante del clima globale. Questa foresta immensa, che si estende su nove Paesi e custodisce miliardi di tonnellate di carbonio, gioca un ruolo cruciale nel contenimento del riscaldamento globale. Eppure, proprio in Brasile – che ne ospita la parte più vasta – la foresta continua a subire la pressione crescente dell’agricoltura intensiva e dell’allevamento.

Il Brasile è il primo esportatore mondiale di carne bovina, e l’espansione dei pascoli rappresenta una delle principali cause della deforestazione. Ogni ettaro disboscato non solo libera nell’atmosfera enormi quantità di CO₂, ma riduce la capacità della foresta di rigenerarsi e di assorbire le emissioni globali. Nonostante i progressi, il Paese resta tra i sei maggiori emettitori di gas serra del pianeta, e il suo equilibrio ambientale continua a dipendere da politiche coraggiose e da un controllo rigoroso del territorio.

Una battaglia mondiale per gli alberi

La buona notizia che arriva dal Brasile si inserisce in una tendenza più ampia: la deforestazione globale è in calo, anche se il ritmo resta insufficiente per rispettare gli impegni internazionali. Secondo il nuovo rapporto dell’ONU sulla valutazione delle risorse forestali, tra il 2015 e il 2025 il mondo ha perso in media 10,9 milioni di ettari di foreste ogni anno, una riduzione significativa rispetto ai decenni precedenti.

Dal 1990, la superficie forestale distrutta annualmente si è quasi dimezzata, ma il Sud America continua a essere l’epicentro della perdita verde. Solo tra il 1990 e il 2025, il continente ha visto sparire circa 489 milioni di ettari di foresta, l’88% dei quali nei tropici. Anche in Asia il ritmo di distruzione è diminuito, mentre l’Europa resta l’unica regione in cui la perdita di foreste è leggermente aumentata negli ultimi decenni.

Nonostante i progressi, il direttore generale della FAO, Qu Dongyu, ammonisce: “Il mondo non è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi forestali globali”. Nel 2021 oltre cento Paesi avevano promesso di fermare la deforestazione entro il 2030, ma il tasso attuale resta superiore del 63% rispetto alla soglia necessaria per centrare l’obiettivo.







Fuoco, siccità e interessi economici: le nuove minacce

Non è più solo l’agricoltura a minacciare le foreste del pianeta. Gli incendi, sempre più violenti a causa del cambiamento climatico, stanno diventando un fattore determinante della perdita forestale. Secondo i dati delle Nazioni Unite, tra il 2007 e il 2019 una media di 261 milioni di ettari di terra è stata colpita ogni anno da roghi, metà dei quali in aree boschive. Nel 2024, per la prima volta, gli incendi hanno rappresentato la principale causa di distruzione delle foreste tropicali.

A peggiorare la situazione contribuiscono anche eventi meteorologici estremi, infestazioni e malattie vegetali, che indeboliscono la capacità delle foreste di rigenerarsi. Gli studiosi avvertono che il riscaldamento globale riduce l’efficienza delle foreste tropicali come pozzi di carbonio: più il clima si scalda, meno gli alberi riescono ad assorbire CO₂.

Il futuro si gioca tra tutela e sviluppo

Le foreste del pianeta custodiscono oggi oltre 700 miliardi di tonnellate di carbonio, e circa il 20% di esse si trova in aree protette. Tuttavia, più della metà dei Paesi non ha ancora adottato misure concrete per proteggere il 30% del proprio territorio entro il 2030, come previsto dagli accordi internazionali.

In questo scenario, il Brasile può diventare un modello di transizione ecologica se riuscirà a coniugare tutela ambientale e sviluppo economico. La sfida, però, non riguarda solo l’Amazzonia: è globale. Finché la foresta sarà vista come una risorsa da sfruttare e non come un bene comune da custodire, ogni progresso rischia di essere temporaneo.

La riduzione della deforestazione in Brasile rappresenta un segnale incoraggiante in un panorama mondiale ancora fragile. La foresta amazzonica, cuore verde del pianeta, continua a respirare, ma il suo battito resta incerto. Fermare la distruzione non è solo un obiettivo ambientale: è una necessità morale e politica che riguarda l’intera umanità. Il futuro della Terra – e della sua capacità di rigenerarsi – dipenderà dalla coerenza con cui i governi sapranno trasformare le promesse in azioni concrete.

Lucrezia Agliani