Un’importante operazione della Polizia di Stato ha portato a decine di arresti e perquisizioni in tutta Italia nel quadro di un’indagine sullo sfruttamento sessuale dei minori online. Coordinata dalla Procura di Catania, l’azione contro la pedopornografia ha visto il coinvolgimento di 500 agenti della Polizia Postale, segnando uno dei più vasti interventi mai realizzati nel Paese per contrastare questo fenomeno. Gli arresti e le indagini per detenzione di materiale pedopornografico si sono diramate in tutta Italia: i 34 arresti sono infatti estesi in 56 città.

Un’azione coordinata su scala nazionale

Un’ampia operazione contro la pedopornografia, portata avanti della Polizia di Stato, ha portato all’arresto di 34 persone e all’esecuzione di oltre 100 perquisizioni in 56 città italiane. L’intervento, tra i più vasti mai realizzati nel Paese contro lo sfruttamento sessuale dei minori online, è stato coordinato dalla Procura di Catania e ha visto il coinvolgimento di circa 500 operatori della Polizia postale.

Negli ultimi anni, secondo i dati rilasciati da Save the Children e Polizia Postale, il fenomeno della pedopornografia è notevolmente aumentato, sopratutto nei confronti dei bambini in età compresa tra i 10 e i 13 anni. L’adescamento online è però molto frequente anche nella primissima infanzia, cioè tra gli 0 e i 9 anni.

Nel 2021, sono stati registrati 5.316 casi di pedopornografia, cioè il 47% in più rispetto all’anno precedente. La maggior parte dei minori sono stati adescati sui siti web e social network. Gli adescatori vengono chiamati groomer e, in relazione allo sfruttamento sessuale dei minori, sono stati 208, secondo le indagini portate avanti dalla Polizia.

L’adescamento avviene principalmente sul web e, in particolare, il target del mondo online si concentra principalmente sui giochi di ruolo e sui videogiochi online. Su queste piattaforme infatti è anche possibile mettersi in contatto con i giocatori, attraverso le opzioni di messaggistica. In questo modo, secondo le ricerche, sarebbe più facile per i pedofili attirare i minori.

Il Centro Nazionale per il Contrasto alla pornografia online si è sempre occupato di contrastare alla pornografia minorile online e alla costruzione di reti social in cui si sviluppano scambi agghiaccianti di immagini e informazioni sulle giovani vittime.







L’operazione “Hello” e il coordinamento investigativo

L’indagine sulla pedopornografia in Italia, denominata “Hello”, è il risultato di un lungo e complesso lavoro investigativo che ha permesso di identificare numerosi soggetti coinvolti nella diffusione e nella produzione di materiale pedopornografico. L’inchiesta ha coinvolto diverse forze dell’ordine su tutto il territorio nazionale, con un impegno congiunto tra reparti specializzati nella lotta ai crimini informatici e autorità giudiziarie.

Le modalità dell’operazione

L’operazione ha richiesto un’attenta pianificazione e un coordinamento serrato tra le varie unità investigative. Le perquisizioni sono avvenute simultaneamente in diverse regioni italiane, permettendo il sequestro di ingenti quantitativi di materiale informatico contenente immagini e video illeciti. Le autorità hanno inoltre identificato reti di scambio di contenuti illeciti su piattaforme digitali, contribuendo a smantellare un circuito criminale di portata nazionale.

Le conseguenze legali e l’importanza dell’intervento per la tutela dei minori

Le persone arrestate dovranno rispondere di reati gravi legati allo sfruttamento sessuale dei minori e alla detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’indagine proseguirà per approfondire eventuali altri collegamenti e responsabilità. Secondo gli inquirenti, questa operazione rappresenta un passo fondamentale nella lotta alla criminalità informatica e alla protezione dei minori sul web.

Conferenza stampa e sviluppi futuri

I dettagli dell’operazione “Hello” contro la pedopornografia sono illustrate alle ore 10.30 di oggi stesso in una conferenza stampa presso la Procura di Catania. Le autorità forniranno ulteriori informazioni sulle modalità di indagine e sulle misure adottate per contrastare questi crimini, oltre ai già annunciati 34 arresti e oltre 100 perquisizioni. L’operazione “Hello” sottolinea ancora una volta l’importanza della collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei minori e contrastare la diffusione di contenuti illeciti in rete.

Lucrezia Agliani