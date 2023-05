Mercoledì gli investigatori internazionali hanno condotto un’operazione su larga scala contro membri dell’organizzazione mafiosa italiana ‘Ndrangheta in diversi paesi europei. Nella sola Germania, più di 1.000 agenti di polizia coinvolti nelle perquisizioni di circa 100 immobili. Perquisizioni effettuate anche in Belgio, Portogallo, Francia, Romania, Spagna Slovenia ed Italia. In totale sono stati presi in custodia 132 esponenti della ‘Ndrangheta.

“Eureka” è il nome dell’ultima maxi operazione condotta dal Ros, dal comando provinciale dei carabinieri di Reggio Calabria e coordinata dalla Dda di Reggio Calabria contro la ‘ndrangheta, realizzata in 8 paesi europei. 150 sono le perquisizioni realizzate in Germania, Francia, Spagna, Portogallo, Slovenia, Romania, Belgio. Il portavoce della procura federale belga Eric Van Duyse ha riferito durante una conferenza stampa che vi sono stati “più di mille poliziotti coinvolti nelle perquisizioni questa mattina solo in Germania e 1.400 in Italia», aggiungendo che “si tratta senza dubbio della più grande operazione mai realizzata contro la mafia calabrese in Europa”. In totale, gli esponenti della ‘ndrangheta presi in custodia grazie a questa operazione ammontano a 132, criminali coinvolti nel traffico di cocaina importata dal Sud America all’Europa occidentale. Questa operazione, la quale ha colpito principalmente le cosche Nirta-Strangio di San Luca e Morabito di Africo, si configura come il più grande colpo alla criminalità organizzata italiana fino ad oggi ed è stata fortemente sostenuta da Eurojust ed Europol. La vasta rete del traffico di stupefacenti

Tra maggio 2020 e gennaio 2022 sono stati movimentati seimila chili di cocaina dalle cosche della ‘ndrangheta segnalate dall’operazione Eureka attraverso numerose importazioni via mare tra i porti di Gioia Tauro, Anversa e Colon e più di tremila di questi sono stati oggetto di sequestro. Gli spostamenti di denaro riguardanti la compravendita di cocaina hanno interessato Panama, Colombia, Brasile, Ecuador, Belgio e Olanda per un valore di 22 milioni e 300 mila euro, reimpiegati successivamente nell’acquisto di beni di lusso e nel finanziamento di attività commerciali in Francia, Portogallo e Germania, dove venivano poi anche riciclati attraverso attività di autolavaggio o nei settori della ristorazione, del turismo e dell’immobiliare. Ammonta a 25 milioni di euro la cifra che interessa i provvedimenti di sequestro preventivo di società commerciali, beni mobili e immobili localizzati in Italia, Portogallo, Germania e Francia. Oltre al traffico di stupefacenti, gli indagati membri di questa rete criminale erano impegnati in diverse attività illecite, le quali hanno comportato accuse a vario titolo d’associazione mafiosa, tra cui traffico di armi da fuoco, detenzione illegale di armi da fuoco, anche da guerra, riciclaggio di denaro, intestazione fraudolenta di beni, frode fiscale ed evasione fiscale e favoreggiamento di latitanti (nel frattempo arrestati). Operazione Eureka: un lavoro complesso e diluito nel tempo

Eureka è in realtà il risultato di più di tre anni di lavoro e della collaborazione di diverse squadre investigative sparse in tutta Europa. L’operazione, coordinata dal capo della Direzione nazionale antimafia Giovanni Melillo, ha visto la collaborazione di una prima squadra investigativa che ha lavorato grazie allo scambio di informazioni tra la Dda Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri, e le Procure tedesche di Monaco I, Coblenza, Saarbrücken e Düsseldorf, ed una seconda basata sulla collaborazione tra la Dda reggina, l’Ufficio del giudice istruttore del Tribunale di Limburg ed il Procuratore federale di Bruxelles. Come hanno riferito i portavoce della procura federale belga, in particolare il dirigente Roger Groseman, infatti, durante la conferenza stampa tenutasi presso la sala della Scuola Allievi Carabinieri: “Stavamo investigando già dal 2018 e siamo riusciti a infiltrarci, diventando “amici” con i mafiosi. Dopo ben tre anni di “amicizia” ci hanno invitato a San Luca per le festività e così – dopo esserci messi in contatto con le forze dell’ordine italiane, abbiamo mandato un agente sotto copertura. È stato un lavoro complesso”. L’operazione ha infatti rilevato l’esistenza di tre maxi-associazioni criminali basate sul traffico internazionale di droga, associazioni riconducibili alle famiglie più potenti della ‘ndrangheta, con sede principalmente nella città di San Luca, in provincia di Reggio Calabria. In particolare, le cosche Pelle, Strangio, Nirta, Giampaolo, Mammoliti e Giorgi. Nomi molto noti, artefici di decenni di violenze culminati in stragi e sparatorie di massa avvenute sia in Italia che all’estero, come la strage in Germania nella città di Duisburg nel 2007. Il successo della collaborazione europea

Durante la conferenza stampa si è sottolineato inoltre come la ‘ndrangheta si sia evoluta, diventando sempre più potente e violenta, potere che si riflette nell’estensione del fenomeno, che come emerge dall’inchiesta sembra essere arrivato davvero ovunque. Bombardieri ha affermato infatti che: Il contrasto alla ‘ndrangheta – ha detto Bombardieri – non può più essere solo a livello locale, ormai siamo a livello internazionale e abbiamo capito che si può lavorare insieme, con squadre investigative internazionali. In questa operazione abbiamo messo un eccezionale coordinamento transazionale, con sei Paesi europei: oltre Italia, Germania, Belgio, Spagna, Francia e Portogallo. Un lavoro importante svolto anche da Eurojust. Focus della conferenza è stata quindi l’estensione di questa rete criminale e soprattutto la vittoria della giustizia ottenuta grazie alla collaborazione di molteplici autorità europee. Importanza fondamentale della coordinamento transnazionale sottolineata anche dalle parole del commissario Ue Margaritis Schinas, il quale ha commentato: “L’operazione di oggi è una testimonianza del successo della collaborazione europea”. Simone Acquaviva

Stampa questo articolo