Un nuovo colpo alle organizzazioni mafiose siciliane è stato inferto con l’operazione Mercurio, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e condotta dai Carabinieri del ROS. L’inchiesta ha rivelato come il clan Santapaola-Ercolano fosse riuscito a intessere legami con esponenti politici e amministrativi, influenzando appalti pubblici e operazioni istituzionali. Tra gli arrestati spicca il nome di Giuseppe Castiglione, deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, accusato di aver ottenuto consensi elettorali in cambio di favori alla mafia. Il caso ha scatenato un forte dibattito politico e istituzionale, sollevando interrogativi sulla presenza di fenomeni corruttivi all’interno della pubblica amministrazione.

Operazione Mercurio: smantellata una rete criminale

Un’importante operazione condotta dal Ros dei Carabinieri ha portato all’arresto di 19 persone nelle province di Catania e Bologna. L’operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha coinvolto oltre 100 militari e ha svelato l’infiltrazione del clan Santapaola-Ercolano nelle istituzioni pubbliche. Tra gli arrestati dell’Operazione Mercurio figura il deputato regionale siciliano Giuseppe Castiglione, accusato di voto di scambio politico-mafioso.

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’organizzazione del clan, le sue attività illecite e i legami con la politica e la gestione degli appalti pubblici.

Le accuse: mafia e politica intrecciate

Secondo gli inquirenti, il deputato Castiglione avrebbe accettato, durante le elezioni del 2022, il sostegno del clan in cambio di favori e concessioni, tra cui l’assegnazione di lavori pubblici e servizi legati alla gestione del cimitero di Catania. Oltre a Castiglione, tra i destinatari delle misure cautelari vi sono anche due consiglieri comunali e il sindaco di Ramacca.

L’inchiesta ha rivelato come il clan mafioso abbia influenzato la politica locale e regionale attraverso accordi illeciti.

Il coinvolgimento di altri politici e il ruolo del clan

Le indagini hanno evidenziato come il clan Santapaola-Ercolano avesse instaurato un sistema di controllo sugli appalti pubblici, sfruttando la complicità di esponenti politici. Tra i politici coinvolti figura anche Matteo Marchese, consigliere comunale di Misterbianco, che avrebbe accettato il sostegno mafioso per la sua elezione nel 2021. In cambio, avrebbe garantito favori economici alla cosca nel settore degli appalti pubblici.

Dimissioni di Castiglione e reazioni politiche

A seguito del suo arresto, Giuseppe Castiglione ha annunciato le dimissioni dal gruppo parlamentare “Popolari e Autonomisti” e dalle commissioni legislative di cui faceva parte, compresa quella Antimafia. Il suo legale, Salvatore Pace, ha confermato la decisione del deputato di ritirarsi dalle sue funzioni politiche in attesa di chiarimenti giudiziari.







Il provvedimento ha sollevato un’ondata di indignazione nell’ambiente politico siciliano. Il presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, ha evitato di esprimere un giudizio definitivo, dichiarando di voler attendere gli sviluppi dell’inchiesta. Più critiche, invece, le parole di Ismaele La Vardera, deputato regionale e leader del movimento Controcorrente, che ha definito la vicenda un duro colpo per le istituzioni e ha chiesto a gran voce l’allontanamento definitivo di Castiglione dalla politica. Anche il Movimento 5 Stelle ha espresso preoccupazione, sottolineando la necessità di una politica trasparente e priva di condizionamenti mafiosi.

Il presidente della Commissione Regionale Antimafia, Antonello Cracolici, ha proposto la decadenza immediata di Castiglione dalla stessa commissione. Secondo il regolamento della Commissione, la presenza di un deputato coinvolto in un’indagine antimafia sarebbe un segnale negativo per la credibilità delle istituzioni. La richiesta è ora al vaglio dell’Assemblea Regionale Siciliana.

L’operazione Mercurio: un duro colpo alla mafia siciliana

L’operazione Mercurio rappresenta un passo significativo nella lotta contro la mafia in Sicilia. Gli investigatori hanno documentato con intercettazioni e prove concrete il sistema di infiltrazione mafiosa nella politica e negli appalti pubblici. Il sequestro di due aziende funebri collegate al clan è solo una delle molte azioni mirate a smantellare le fonti di finanziamento della criminalità organizzata.

L’inchiesta ha portato alla luce una fitta rete di relazioni tra mafia e politica, confermando che la lotta alla criminalità organizzata deve rimanere una priorità per le istituzioni. La vicenda di Castiglione e degli altri arrestati evidenzia la necessità di misure più stringenti per evitare infiltrazioni mafiose nelle amministrazioni pubbliche. L’operazione Mercurio ha segnato un importante successo per le forze dell’ordine, ma il cammino per liberare la politica dai condizionamenti mafiosi è ancora lungo.

Lucrezia Agliani