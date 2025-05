Prima del cessate il fuoco, i rapporti tra Pakistan ed India erano piuttosto tesi, a sancire l’escalation del conflitto è stata la controversa “Operazione Sindoor”: religione e appropriazione femminista al servizio della retorica bellica e del nazionalismo.

Le radici storiche

India e Pakistan hanno sempre avuto una relazione instabile, caratterizzata da forti ostilità sin dalla loro divisione che avvenne nel 1947. I territori vennero divisi su base religiosa: l’India a maggioranza indù e il Pakistan a maggioranza musulmana. Tuttavia, rimase incerto il destino del Kashmir sebbene la maggior parte della popolazione fosse mussulmana, il suo sovrano, Maharaja Hari Singh, era indù ed inizialmente preferì mantenere lo stato indipendente.

Qualche mese più tardi, nell’ottobre del 1947, le truppe pakistane entrarono nel Kashmir e il re chiese aiuto militare all’India che accettò ma a condizione che quest’ultimo aderisse ad essa attraverso la firma dell’Istrument of Accession, avvenuta il 26 ottobre 1947 dando così inizio alla prima guerra indo-pakistana che si concluse nel 1949 con un cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite. Nonostante ciò, il Kashmir rimase diviso da una linea di controllo: una parte era governata dal Pakistan e la restante dall’India. Da allora, è stata la principale causa di guerre e tensioni da parte dei due schieramenti.

L’escalation del conflitto

L’attentato del 22 aprile scorso a Pahalgam, nella regione del Kashmir indiano, ha segnato un’ulteriore escalation del conflitto, causando la morte di 26 turisti indù.

Il capo del governo insieme al primo ministro, lo hanno definito un vero e proprio attacco terroristico, uno dei più cruenti degli ultimi anni ai danni dei civili.

Da anni, l’India accusa il Pakistan di sostenere militarmente il gruppo di miliziani “Resistenza del Kashmir” legato al più noto gruppo terroristico “Lashkar-e-Taiba” ma il Pakistan ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento.

Le tensioni sono continuate a seguito della ritorsione dell’esercito indiano con l’”Operazione Sindoor“, mirata a colpire presunti campi ed infrastrutture terroristiche sia sul territorio pakistano che nella parte del Kashmir amministrata da Islamabad. Sono 26 le vittime civili e 46 i feriti.

Operazione Sindoor

L’offensiva militare indiana, lanciata in risposta agli attacchi terroristici, ha suscitato forti dibattiti, non solo per le sue implicazioni geopolitiche ma soprattutto per la scelta del nome in codice fortemente simbolico: “Operazione Sindoor”. Questo il nome scelto dal primo ministro Narendra Modi, evocativo e potente in quanto il “Sindoor” è la polvere di vermiglio, un pigmento di colore rosso che le donne indiane sposate applicano sulla scriminatura dei capelli secondo la tradizione. Un segno sacro che simboleggia femminilità, protezione del marito e buon auspicio nella cultura indiana.

La narrazione si presenta come un omaggio alle donne rimaste vedove in seguito al recente attacco terroristico avvenuto a Pahalgam, dove gli uomini indù sono morti sotto gli occhi inermi delle loro mogli.

L’uso di questa potente iconografia sacra sembra voler onorare sia la sofferenza femminile, in una sorta di tributo alle vedove per le barbarie che hanno vissuto e a cui hanno assistito, sia la determinazione nazionale a vendicare tale efferatezza. Inoltre, l’operazione militare è stata presentata in conferenza stampa da ufficiali donne, proiettando apparentemente un’immagine di empowerment femminile e di integrazione in ruoli di prestigio nella sicurezza nazionale.

L’uso della figura femminile

Questo dispiegamento di simbolismi appare forzato e dietro questa facciata di estrema sensibilità si sono sollevati dei dubbi circa la genuinità delle intenzioni. Secondo molti attivisti per i diritti delle donne, si celerebbe una pericolosa appropriazione del simbolismo femminile per veicolare messaggi di militarismo e patriottismo, principi antitetici alla vera giustizia di genere.

Pur riconoscendo la tragicità dell’attacco di Pahalgam, l’appropriazione di “Sindoor” come codice militare rischia di ridurre ed ingabbiare l’identità femminile esclusivamente al loro status matrimoniale e di vulnerabilità in quanto vittime.

Come giustificazione dell’operazione molta enfasi è stata posta sul voler proteggere l’onore delle donne vedove, ma ciò non fa altro che rafforzare una narrazione subdola e patriarcale secondo cui – la dignità della donna, il suo onore e la sua sicurezza – sono indissolubilmente legati alla sola presenza e protezione del maschile-marito.

E, volendo estendere il concetto che, la forza di una nazione intera si fondi sulla capacità di riuscire a proteggere le sue donne. Perpetuando la cultura della possessione, come se le donne fossero esseri indifesi che non sanno badare a loro stesse.







L’uso di un’icona sacra nel contesto militare rischia poi, di strumentalizzare un simbolo culturale e religioso solo per giustificare mere azioni militari, sfruttando il femminismo con le sue radici e i suoi ideali, per promuovere una retorica bellica e nazionalista.

Contestualmente, anche la presenza delle donne nella presentazione dell’operazione durante il briefing stampa, superficialmente può essere interpretato come un tentativo di proiettare al mondo un’immagine inclusiva e progressista dell’India per quanto concerne l’uguaglianza di genere. Una vetrina tutta al femminile ma che al suo interno nasconde dinamiche di potere totalmente differenti, tanto nelle forze armate quanto in tutta la società, dove la partecipazione femminile è ancora minoritaria e spesso relegata a ruoli di retrovia. La loro presenza viene usata come strumento di propaganda, per umanizzare l’offensiva militare dandole un volto compassionevole e femminile, oscurando le implicazioni violente dell’azione militare stessa.

È un approccio manipolatorio che, ancora una volta, strumentalizza le donne presentandole come eroine, simboli di forza nazionali ma senza affrontare il problema della questione di genere alla radice.

La fragilità dell’emancipazione

L’operazione Sindoor, con il suo nome carico di significato dapprima religioso e poi culturale innesca pericolose dinamiche patriottiche. Identificando l’azione militare come una difesa della femminilità indù, traccia una linea di demarcazione tra religione e nazionalismo. Il Sindoor viene strumentalizzato affinché l’intera popolazione legittimi l’offensiva, perpetuando una narrazione confusa tra la lotta necessaria al terrorismo, alle guerre e la difesa di una specifica identità religiosa e di genere. Tutto questo non solo potrebbe portare ad una demonizzazione di intere comunità ma potrebbe anche contribuire alla crescita di odio, intolleranza e divisione sociale.

Inoltre, sfruttare un’icona così carica di femminilità per giustificare un’azione militare può rappresentare un precedente insidioso, in cui concetti di giustizia di genere vengono distorti per fini propagandistici. Appropriarsi di simboli culturali non significa lottare per l’uguaglianza di genere ma lo è invece lottare affinché si attuino politiche concrete che partano dal basso e che smantellino il patriarcato in tutte le sue forme, solo così si potrà raggiungere una vera emancipazione femminile e la costruzione di una società libera da ogni discriminazione e violenza.

Brigida Cozzolino