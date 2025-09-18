Un colpo durissimo è stato inferto alla criminalità organizzata di Gela con l’operazione “The Wall”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta. Quindici persone sono finite nel mirino della magistratura per traffico di stupefacenti, detenzione e porto abusivo di armi, con l’aggravante di aver agevolato il clan Rinzivillo, storica articolazione di Cosa nostra gelese. Per tredici di loro si sono aperte le porte del carcere, due sono agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e un indagato risulta ancora ricercato.

Droni come strumenti del crimine

Una delle scoperte più inquietanti nell’operazione “The Wall” riguarda l’uso di droni per recapitare droga e telefoni cellulari direttamente dentro le carceri. In un episodio, la Polizia Penitenziaria ha intercettato e abbattuto un drone carico di tre telefoni, 100 grammi di hashish e 20 di cocaina, destinati a un detenuto nel carcere di Messina. Questi sistemi high-tech hanno consentito a indagati già reclusi di continuare a gestire i traffici, mantenendo così un ruolo attivo nell’organizzazione criminale.

Secondo le indagini, i proventi del narcotraffico confluivano in un fondo chiamato “salvadanaio”. Questa cassa comune serviva a coprire spese legali, mantenere i detenuti affiliati e pagare il pilota dei droni incaricati delle consegne. Si tratta di un dettaglio che dimostra la capacità organizzativa del gruppo e la sua volontà di sostenere economicamente i membri anche dietro le sbarre.







Collegamenti dal Nord al Sud

La rete criminale si approvvigionava principalmente in Lombardia e Liguria, con contatti sporadici anche in Calabria e a Palermo. Una volta arrivata in Sicilia, la droga veniva stoccata a Gela, trasformata in base logistica e centro nevralgico della distribuzione. Lì le sostanze erano smistate verso le piazze di spaccio del Nisseno, alimentando un mercato florido e difficilmente arginabile.

L’indagine “The Wall” è la prosecuzione dell’operazione “Antiqua”, condotta nel 2024, che aveva già portato a nove arresti per associazione mafiosa, estorsione e spaccio. Da quella pista è emersa una rete più estesa, in cui figurano anche figure insospettabili, come un ex avvocato di Gela, sospeso dall’Ordine per precedenti legati al concorso esterno in associazione mafiosa. Accanto a lui operava un cittadino albanese con numerosi precedenti, residente nell’hinterland milanese, ritenuto tra i principali fornitori del gruppo.

Comunicazioni criptiche e sim intestate a prestanome

Per organizzare gli scambi, gli indagati facevano uso di schede telefoniche intestate a cittadini extracomunitari e si avvalevano di applicazioni di messaggistica. Alcune conversazioni documentano l’uso di “pizzini virtuali” mostrati durante le videochiamate, con cui venivano indicate quantità e tipologie di stupefacente da acquistare. Sono emerse anche immagini di denaro contante, di armi modificate e della droga destinata allo spaccio, a testimonianza della sicurezza con cui i membri del sodalizio gestivano i propri affari.

Nel corso dell’inchiesta sono state documentate 32 cessioni di droga e disposti diversi sequestri. Le forze dell’ordine hanno recuperato 1,250 chili di hashish, 121 grammi di cocaina e una pistola Beretta calibro 22 con matricola abrasa, completa di caricatore e 49 cartucce. Sono stati rinvenuti anche bossoli, inneschi e materiale per la fabbricazione di cartucce di diverso calibro. In totale, due persone sono state arrestate in flagranza e otto denunciate.

La forza del clan sul territorio

La base operativa del sodalizio era ben radicata a Gela, città dove la famiglia Rinzivillo continua a esercitare un forte controllo criminale. Gli investigatori sottolineano come il traffico di stupefacenti fosse non solo un affare economico, ma anche uno strumento di consolidamento del potere mafioso, grazie a entrate costanti e alla possibilità di sostenere i membri detenuti. L’intera inchiesta dimostra come il narcotraffico resti un settore strategico per la criminalità organizzata, capace di rinnovarsi e sfruttare tecnologie all’avanguardia pur mantenendo metodi tradizionali di intimidazione e gestione del territorio.

L’operazione “The Wall” ha colpito duramente una rete che intrecciava mafia, narcotraffico e nuove tecnologie, dimostrando l’adattabilità delle organizzazioni criminali. L’indagine rappresenta un passo importante contro il radicamento mafioso a Gela, ma evidenzia anche quanto sia difficile smantellare strutture che trovano sempre nuove strategie per resistere all’azione dello Stato.

Lucrezia Agliani