Nella giornata di oggi, l’esercito israeliano ha iniziato l’espansione e l’intensificazione delle operazioni di terra nella Striscia di Gaza con il piano “Carri di Gedeone”: presentato come un mezzo di pressione nei confronti di Hamas, gli intenti sembrano a doppia finalità, costringendo una popolazione intera a livelli di sofferenza insostenibili. I bombardamenti israeliani hanno causato 150 vittime tra donne, uomini, bambini e giornalisti in 24 ore.

L’operazione Carri di Gedeone, nuove sofferenze a Gaza

L’esercito israeliano ha annunciato e dato inizio all’espansione delle operazioni di terra all’interno del territorio della Striscia di Gaza, da nord a sud; l’operazione, che prende il nome di “Carri di Gedeone”, è stata approvata dal gabinetto di guerra israeliano.

L’obiettivo, stando alla narrazione israeliana, è di condurre il gruppo di Hamas a una resa, nel bel mezzo dei colloqui indiretti a Doha, in Qatar, per una negoziazione su un cessate il fuoco e contando, attraverso l’intensificazione della penetrazione nel territorio palestinese, a raggiungere ed eliminare target di miliziani di Hamas e a fare pressione sul gruppo. Le condizioni emerse nei colloqui, stando a quanto affermato da Hamas, al momento sembrano inaccettabili.

Il piano, tra le altre sofferenze a cui è sottoposta la popolazione palestinese, prevederebbe lo spostamento dei civili in tre aree separate, come se – senza alcuna sorpresa da parte israeliana – si trattasse di una scontatezza senza ripercussioni di alcuna sorta sulle condizioni di una popolazione allo stremo, da porre dunque in una “zona umanitaria” per la fornitura di aiuti, ma non sotto la supervisione di organizzazioni umanitarie indipendenti.







Sono scattate le sirene in Israele nel pomeriggio per le prime intercettazioni di razzi provenienti dalla Striscia di Gaza, che non hanno provocato alcun danno e la cui responsabilità è stata rivendicata da Hamas.

Bombardamenti nella notte: 150 vittime tra cui giornalisti in 24 ore

L’obiettivo non ufficiale si configura come l’intenzione di estendere e acquisire un controllo saldo della Striscia di Gaza, continuando a sterminare una popolazione civile indifesa che da due mesi si trova ridotta alla fame a causa del blocco degli aiuti umanitari che Israele continua a imporre; nella notte, infatti, l’aviazione israeliana ha condotto violenti bombardamenti in tutto il territorio della Striscia di Gaza, i quali hanno causato la morte di circa 150 civili inermi e in cui il soccorso dei feriti è continuamente ostacolato dall’impossibilità di utilizzare gli ospedali del nord della Striscia che, come dichiarato dal ministero della Salute palestinese, sono fuori servizio a causa dei bombardamenti.

Per l’esercito israeliano, questi bombardamenti sarebbero stati “funzionali” alla preparazione per l’espansione delle operazioni di terra, di nuovo causando panico e morte tra la popolazione nelle ore notturne.

Il vile gioco sulla pelle palestinese

Se la morte indotta si manifesta come lenta e sofferta a causa della fame, della sete e della mancanza di cure mediche, l’esercito israeliano uccide nel tempo di uno schiocco di dita numeri sconcertanti di civili giornalmente, aumentando i numeri di un conteggio che ormai ha raggiunto 53.000 palestinesi, numeri a cui il mondo sembra abituarsi ogni giorno che passa e che vede voltare lo sguardo da parte dei grandi decisori del mondo.

Tra una negoziazione per un cessate il fuoco e l’avanzamento di piani fuori da ogni concezione umana, implicanti la deportazione di una popolazione intera, si continua a portare avanti un gioco di morte sulla pelle della popolazione palestinese, il cui assedio ha raggiunto una portata insostenibile.

Il tutto, infatti, si inserisce nel contesto delle ultime dichiarazioni di Donald Trump circa lo spostamento forzato della popolazione palestinese in Libia: l’ennesimo piano impraticabile, fittizio e frutto di mero sensazionalismo sulle spalle di una popolazione dilaniata, per il ludo di utilizzare la leva economica del tycoon, che ci tiene a presentarsi come affarista davanti al mondo.

Elisa Del Beato