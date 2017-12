OPPO A83 – cosa chiedere di più da uno smartphone di fascia bassa?

Il produttore cinese OPPO Electronics Corp. mette in commercio il suo nuovo modello pensato per i consumatori che non vogliono spendere un capitale per uno smartphone, ma che vogliono comunque che le funzioni essenziali operino al meglio: diamo un’occhiata al nuovo OPPO A83.

OPPO Electronics Corp.

Per chi non lo sapesse, Oppo Electronics Corp. è una delle più importanti aziende cinesi di elettronica che produce smartphone e lettori blue-ray. Grazie all’enorme mercato cinese, OPPO si posiziona al quarto posto come produttore di smartphone in tutto il mondo e addirittura primo in Cina, superando persino Huawei.









OPPO A83 in breve

Notiamo subito che c’è tutto l’essenziale affinché uno smartphone possa funzionare in maniera discreta, sebbene rimangano dubbi su diversi aspetti (processore, RAM, memoria interna, fotocamere, ecc.). Ricordiamo che lo smartphone è disponibile in China a partire dal 29 dicembre. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche tecniche di questo OPPO A83.

MODELLO OPPO A83 Schermo IPS con diagonale di 5,7″ HD+ (1.440 x 720) con aspect ratio di 18:9 Fotocamera posteriore 13 MP Fotocamera frontale 8 MP RAM 4 GB CPU Octa-core da 2,5 GHz GPU n.d. Memoria interna 32 GB Batteria 3.180 mAh Porte jack audio da 3,5 mm

microSD (fino a 128 GB) Connettività Bluetooth 4.2;

Wi-Fi a/b/g/n. Certificazione / Sblocco schermo Riconoscimento facciale Colori Champagne Gold (rosa)

Black (nero) Sistema operativo ColorOS 3.2 (Android Nougat 7.1) Prezzo 1.399 ¥ (180 € circa)









Da acquistare?

Innanzitutto bisogna tener presente che, come al solito, OPPO non commercializzerà questo smartphone in Europa. Tuttavia, laddove OPPO non arriva, ci penserà probabilmente Gearbest e siti simili. È chiaro, però, che l’assenza del lettore di impronte digitali, i dubbi relativi al processore (MediaTek Helio P23?), alla tipologia di RAM (LPDDR4x?) e alla mancanza di dettagli relativi al comparto fotografico fanno sicuramente storcere un po’ il naso. L’ampio schermo, la competitività del prezzo e – nell’insieme – un comparto tecnico sufficiente rendono questo smartphone appetibile per i meno pretenziosi. C’è perfino il riconoscimento facciale (qualcuno ha parlato di iPhone X?)! E voi? Ne acquistereste uno? Fatecelo sapere con un commento.

Davide Camarda