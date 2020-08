Polonia: l’opposizione arcobaleno sfida il Presidente Duda

È strano assistere al giuramento alla Costituzione da parte di un presidente che negli ultimi cinque anni l’ha più volte violata. È accaduto in Polonia. Durante il giuramento del presidente omofobo ed ultraconservatore Andrzej Duda, rieletto alle elezioni, dieci deputate dell’opposizione si sono presentate vestite con i colori della bandiera arcobaleno, simbolo d’orgoglio e d’identità della comunità LGBTQI.

In campagna elettorale Duda ha attaccato più volte le persone LGBTQI, come portatrici di una forma di neo-bolscevismo arcobaleno più pericolosa del comunismo, esplicitando cosi la sua totale contrarietà a ogni loro diritto.

Stiamo parlando di persone, persone identificate e ridotte a una ideologia «più distruttiva per l’essere umano» del comunismo.

Il cattolicissimo presidente polacco porta avanti da anni politiche che vanno in senso opposto rispetto al riconoscimento e alla tutela dei diritti delle minoranze sessuali. Negli ultimi anni, il clima nei confronti delle persone queer è peggiorato, con numerosi comuni che si sono dichiarati “zone LGBT-free”, violenti attacchi ai manifestanti dei Pride ed episodi di abuso di potere da parte delle forze dell’ordine nei confronti di attivisti LGBT+.

Un clima destinato a peggiorare secondo le promesse fatte da Duda, tra cui risuonano le riforme sulla famiglia ispirate a quelle della Russia di Putin.

Il 25 luglio scorso, il ministro della Giustizia Ziobro ha annunciato in conferenza stampa la dissociazione dalla Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica. Una convenzione definita, già all’epoca della firma, una creazione femminista che mira a giustificare l’ideologia gay.

Questo argomento è stato nuovamente sottolineato dall’uomo di punta del partito di maggioranza Prawo i Sprawiedliwość (PiS), guidato dall‘ex primo ministro J. Kaczyński, che ha parlato di concetti ideologici contenuti nella Convenzione d’Istanbul e non condivisi dall’attuale esecutivo polacco. Primo fra tutti quello sul sesso socio-culturale in opposizione al sesso biologico.

Nel mirino è il concetto di genere, definito nella Convenzione in termini di riferimento «a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini».

Quello dell’opposizione è un segnale molto importante: una vera e propria sfida al Presidente Duda. Deputate e deputati di Lewica (Sinistra, ndr) hanno infatti indossato mascherine arcobaleno e abiti dalle diverse tonalità per formare insieme i colori della bandiera LGBTQI.

Dieci parlamentari della sinistra polacca hanno deciso di dimostrare cosi la propria solidarietà ai cittadini e alle cittadine omosessuali, bisessuali e transgender, vestendosi con i colori dell’arcobaleno – simbolo dell’orgoglio LGBT+ – e indossando una mascherina a tema Pride nel corso del giuramento del presidente Andrzej Duda che si è tenuto il 6 agosto.

La parlamentare Magda Biejat ha twittato:

“Prenderò parte all’Assemblea Nazionale per rispetto degli elettori, dello Stato, della Costituzione. Perché non voglio prendere parte alla costruzione di divisioni insormontabili tra di noi. Ma ciò non significa che starò zitta. È nostro dovere stare dalla parte degli esclusi. Sempre”.