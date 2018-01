Gli americani non ci deludono mai: così dopo l’incredibile figura di Donald Trump ecco la possibile candidatura di Oprah Winfrey alla Casa Bianca.

Che cos’è, uno zoo? Eh, io lo so, è un serraglio di sangue blu! E invece no, sembra proprio che il sangue blu non sia un requisito minimo. Dopotutto chiunque può candidarsi purché abbia la grana per mantenersi una costosissima campagna elettorale. Dopo le dichiarazioni di The Rock, il quale non esclude la propria candidatura per la presidenza della casa più famosa del mondo, ecco che arriva Oprah Winfrey. Che abbiano scambiato la Casa Bianca per la Casa del Grande Fratello? Non s’è capito, ma quel che rimane certo è che non si sono risparmiati nemmeno i rumors attorno a George Clooney.

Ma torniamo a Oprah Winfrey perché sta seriamente considerando di candidarsi alla presidenza degli Stati Uniti. E non è uno scherzo o un banale pettegolezzo, quindi bando alle ciance perché ad affermarlo sarebbero alcune persone molto vicine alla star della tv.

Chi è Oprah Winfrey?

A esser sbrigativi si potrebbe affermare che Oprah sia la controparte americana di Barbara D’Urso, in realtà andando a vedere il personaggio nel dettaglio ci si accorge di esser davanti a una delle afroamericane più influenti degli Stati Uniti d’America. Ad ogni modo è famosa soprattutto per il suo show The Oprah Winfrey Show. Numerose sono state le sue apparizioni in alcuni film di successo e nel 1985 viene candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista, grazie al film Il colore viola.

Da dove vengono i rumors?

Tutto sembra aver preso piede durante la cerimonia dei Golden Globes 2018, quando la donna sale sul palco e pronuncia un discorso descritto da tanti come marcatamente presidenziale. Oprah ha toccato tutti i temi fondamentali, scoccando frecciatine non troppo gentili all’attuale presidente Donald Trump. Ha parlato infatti dell’importanza della stampa (istituzione non troppo amica di Donald) e non ha perso tempo a dire la sua circa gli scandali delle molestie sessuali. Ma ecco il culmine, quando si rivolge direttamente alle bambine e quindi alle nuove generazioni:

Voglio che sappiano che un nuovo giorno è all’orizzonte. E quando arriverà, sarà grazie a tante donne magnifiche e anche a qualche uomo fenomenale, che hanno lottato per fare in modo che nessuno debba mai dire di nuovo ‘me too.

La Cnn comunque non ha dubbi, Oprah sarebbe prontissima a candidarsi nonostante i potenziali candidati democratici, tra i quali gli amatissimi Bernie Sanders ed Elizabeth Warren, si stanno già muovendo con viaggi in diversi Stati tra cui l’Iowa, il primo in cui si vota per le primarie. Intanto l’America si fa sentire sui social è l’hashtag #OprahForPresident schizza immediatamente tra i maggiori trend della settimana. Ma per gli amanti della polemica italiana ecco che c’è già chi non si fa scappare l’occasione. Riportiamo un Tweet interessante che insinua quanto una donna afroamericana, in sovrappeso e con qualche anno di troppo non sarebbe certo valorizzata in un Paese patriarcale e arretrato come l’Italia. In ogni caso, a parità di personaggi, io una Barbara D’Urso come possibile premier non so se sarei entusiasta di vederla, ma ognuno ha i candidati che si merita. No?









Elisa Bianchedi