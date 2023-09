Orban e Meloni: apprezzamenti reciproci sullo slogan “Dio, patria, famiglia”

Durante il recente Budapest Demographic Summit, Orban e Meloni hanno condiviso le loro opinioni su temi cruciali come le politiche demografiche e l’identità nazionale. L’analisi di tali discorsi è essenziale per comprendere come queste visioni possano influenzare la politica globale e le dinamiche sociali.

Nel palcoscenico internazionale, l’attuale panorama politico offre spesso spunti di riflessione che vanno al di là delle mere dichiarazioni ufficiali e delle pose patriottiche. L’intervento di Giorgia Meloni al Budapest Demographic Summit, durante il quale ha sostenuto l’Ungheria come esempio da seguire in termini di politica demografica, lascia molti spunti di riflessione su questioni importanti.

La presidente del Consiglio italiano Meloni ha riproposto concetti fondamentali del sovranismo, sottolineando l’importanza di preservare le famiglie, le nazioni, l’identità, e ciò che ha contribuito a plasmare la nostra civiltà come risposta alla sfida dell’inverno demografico. Ha quindi enfatizzato la necessità di sostenere le famiglie e di aumentare il tasso di natalità nelle nazioni più ricche. Potrebbe sembrare un obiettivo ragionevole se non si considerassero le continue minacce alla stabilità economica del nostro Paese, le difficoltà che ogni madre riscontra nella vita di tutti i giorni e gli ambienti lavorativi che opprimono il benessere delle donne, siano essere single, o ancor di più, madri. Per questo motivo è importante analizzare più attentamente il contesto e le implicazioni di tali affermazioni.

Meloni ha fatto riferimento all’appoggio del Papa a questa visione, sottolineando l’importanza di seguire il modello ungherese. L’Ungheria, secondo le parole della premier, è riuscita a invertire la tendenza al calo della natalità e a migliorare le opportunità di lavoro, incluso l’incremento dell’occupazione femminile. Tuttavia, è essenziale prendere in considerazione l’intera complessità del contesto ungherese, compresa la critica internazionale alle politiche del governo di Viktor Orban, tra cui le restrizioni sui diritti civili e la libertà di stampa.

Un nodo centrale che interessa il discorso della Meloni riguarda la sua posizione sulla migrazione. Ha sostenuto che la migrazione non dovrebbe essere vista come un mezzo per sostenere la crescita delle popolazioni. Questo punto di vista potrebbe essere interpretato come un tentativo di limitare l’immigrazione, ignorando il contributo che i migranti possono apportare alla società in termini di diversità culturale e di contributo economico. Inoltre, la sua argomentazione esprime la tendenza del nostro Paese ad anteporre posizioni di convenienza alla necessità di offrire aiuto a chi, nella disperazione più totale, intraprende pericolosi viaggi rischiando tutto. Va ricordato, infatti, che si parla di persone che spesso finiscono inghiottite dalla profondità del mare, non di soldatini di plastica che muoiono e rinascono continuamente tra le mani dei bambini che si divertono ad essere strateghi di guerra.

Chiaramente il discorso della Meloni ha ricevuto elogi da parte di Viktor Orban, il premier ungherese noto per le sue politiche nazionaliste e anti-immigrazione. Ed è proprio l’apprezzamento di Orban per la Meloni che solleva interrogativi sulle posizioni politiche condivise tra i due leader e sulle implicazioni di tali politiche per la democrazia e i diritti civili del nostro Paese.

Nel tessuto intricato delle società moderne, l’uso della terminologia “diritti civili” può sembrare una semplice formalità, un dettaglio insignificante tra i meandri delle leggi e delle norme. Tuttavia, queste parole portano con sé un significato profondo e universale, una promessa che abbraccia l’essenza stessa dell’umanità.

Considerare tali prerogative come una “robetta” sottovaluta la loro importanza, trascurando il fatto che rappresentano il fondamento su cui si basano la dignità e la libertà di ogni individuo. Sono il riflesso della natura umana, il riconoscimento di ciò che ci rende unici e preziosi: il pensiero, i sentimenti, i gusti, la vita stessa.

Riflettendo sulla storia e sulla letteratura, vengono in mente le visioni distopiche di autori come George Orwell e il suo “1984”. In quel mondo totalitario, la Psicopolizia cercava di sopprimere ogni traccia di individualità e pensiero critico. Le analogie con regimi dittatoriali del passato, come il nazismo di Hitler, i gulag staliniani, i campi della morte di Pol Pot e le lapidazioni dei Talebani, sono inquietanti. Tutti hanno cercato di piegare la natura umana alla forza, e tutti hanno fallito. Non si può negare la nostra essenza senza sfidare l’inesorabile realtà della nostra umanità.

Oggi, in alcune democrazie liberali, emergono voci che sembrano eco di questi tentativi passati. Slogan come “Dio, patria, famiglia” possono sembrare innocui, ma nascondono una visione che riduce la complessità della nostra esistenza a una semplice formula. Che siano spagnoli di Vox, la Le Pen, Viktor Orban o Giorgia Meloni a gridarli, la questione rimane la stessa. È la negazione della ricchezza della diversità umana e il tentativo di imporre una visione ristretta del mondo.

In un’epoca in cui dovremmo celebrare la complessità della natura umanità con tutte le sue sfumature, è fondamentale rimanere vigili contro gli sforzi di restringere il nostro orizzonte. La storia ci insegna che le forze che cercano di sopprimere la nostra natura sono destinate a fallire, ma la lezione più importante è che dobbiamo resistere con determinazione, affinché la nostra società rimanga aperta, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutti.

Andrea Umbrello