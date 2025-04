La Grecia da oltre un mese è teatro di imponenti proteste di piazza e gli scontri tra manifestanti e Polizia sono all’ordine del giorno. Un esempio del grado di violenza generatosi è l’ordigno esploso ad Atene, nella serata di ieri, venerdì 11 aprile, davanti alla sede della Hellenic Train, l’azienda che gestisce il trasposto ferroviario nel paese.

L’esplosione, avvenuta intorno alle 20 ora italiana, non ha provocato feriti, ma solo lievi danni all’edificio e alle vetture li vicine. Secondo le prime ricostruzioni si è trattato di un ordigno costruito in modo artigianale, posizionato dentro uno zaino e fatto detonare tramite un meccanismo ad orologio.

Prima dell’esplosione alcune redazioni giornalistiche, tra cui il sito Zougla.gr, hanno ricevuto varie telefonate anonime che annunciavano l’evento e sottolineavano che non si trattava di uno scherzo. Per risalire agli autori dell’ordigno esploso ad Atene si è attivato anche l’Anti Terrorismo e secondo la Polizia gli autori avrebbero già compiuto azioni di questo tipo e avrebbero quindi una certa esperienza.

L’azienda Hellenic Train, controllata dal 2016 dalle Ferrovie dello Stato Italiane, è il bersaglio principale delle proteste e dei manifestanti che, ad oltre due anni di distanza, chiedono ancora giustizia per l’incidente ferroviario di Tempes, nel nord del paese. Il disastro costò la vita a 57 persone e i feriti furono 85, in gran parte studenti diretti a Salonicco, principale città della regione. Tra gli organizzatori delle manifestazioni anche una associazione che riunisce molti parenti delle vittime e denominata «Non ho ossigeno», frase pronunciata da una delle vittime prima di morire.

Nello specifico il 1° Marzo 2023 un treno merci e un treno passeggeri, dove si stima ci fossero oltre 350 persone, si sono trovati a viaggiare sullo stesso binario, ma in opposte direzioni. Ne è nato un terribile scontro frontale e il conseguente deragliamento di entrambi i treni. Le cause dell’incidente sono state addossate in gran parte al capostazione di Larissa, uomo di 59 anni, che è stato incriminato per il suo ruolo nella «morte di un gran numero di persone», un reato che prevede una condanna da 10 anni fino all’ergastolo.

Secondo molti però il solo «errore umano» non basta a spiegare un così grave e incredibile incidente e tra le concause ci sarebbero sicuramente i gravi problemi strutturali del sistema ferroviario greco: obsoleto e costantemente con personale insufficiente. A ciò si aggiunga il fatto che il treno merci trasportava un materiale infiammabile illegale, ma che non è mai stato identificato con certezza.







Le proteste durano dal 1° Marzo scorso e l’ordigno esploso ad Atene venerdì sera è solo l’ultimo degli episodi violenti accaduti nell’ultimo mese. Già il 2 marzo oltre 10.000 persone, tra studenti e ferrovieri erano scesi in piazza ad Atene per esprimere cordoglio e chiedere migliori standard di sicurezza sulla rete ferroviaria. La protesta nata in modo pacifico è poi ben presto degenerata in una guerriglia urbana e la Polizia in più occasioni ha utilizzato gas lacrimogeni e granate assordanti contro i manifestanti. Oltre 160 le persone arrestate.

Nello stesso periodo nel paese sono stati organizzati anche numerosi scioperi generali che hanno bloccato molte attività sia nel settore pubblico che in quello privato. Il governo, la cui popolarità nel paese è in netto calo, tramite il primo ministro Kyriakos Mitsotakis ha chiesto pubblicamente scusa soprattutto ai parenti delle vittime, poi ha aggiunto che «nel 2023 non è possibile che due treni viaggino in direzioni opposte sulla stessa linea senza che nessuno se ne accorga». Adesso non è da escludere che oltre alle dimissioni dell’allora ministro dei Trasporti Kostas Karamanlis ci sia un ulteriore rimpasto nella composizione governativa.

Tra le accuse dei manifestanti all’attuale governo anche una gestione lenta e superficiale delle indagini in corso e le proteste in tutto il paese chiedono a gran voce proprio un cambio di passo per mettere in luce tutte le responsabilità. In questo senso anche l’ordigno esploso ad Atene ieri notte ha un forte valore simbolico: un’ esplosione e un frastuono che siano da sveglia per governo e magistratura.

Andrea Mercurio