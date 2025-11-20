Nonostante oggi venga associato a un repertorio complesso di emozioni, affetti, rituali sociali e intimità personale, le origini del bacio potrebbero avere radici molto più antiche e profonde di quanto comunemente si creda. Un’indagine scientifica condotta da un gruppo di ricercatori dell’Università di Oxford e recentemente apparsa sulla rivista Evolution and Human Behavior propone una reinterpretazione delle origini di questo comportamento, suggerendo che la pratica del bacio non sia un’invenzione della cultura umana, ma piuttosto un retaggio evolutivo che risale a decine di milioni di anni fa.

Secondo le conclusioni dello studio, l’atto di unire le labbra — nelle sue forme più primordiali e istintive — sarebbe stato già presente nell’antenato comune delle grandi scimmie antropomorfe, un progenitore condiviso da ominidi, gorilla, scimpanzé e oranghi, vissuto tra 21,5 e 16,9 milioni di anni fa. Questa ricostruzione, basata su un’ampia analisi comparata del comportamento dei primati, apre nuove prospettive sulla comprensione del gesto, spesso considerato esclusivamente umano o quasi. Al contrario, la sua presenza potrebbe avere svolto un ruolo significativo nei processi relazionali e riproduttivi di specie molto lontane nel tempo.

Un gesto che precede l’Homo sapiens

Una delle conclusioni più sorprendenti della ricerca riguarda l’ipotesi che il bacio — almeno nelle sue forme più spontanee e non simboliche — fosse noto anche ai Neanderthal. L’associazione tra questo comportamento e una specie umana estinta potrebbe sembrare insolita, ma diventa plausibile se si considera la posizione dei Neanderthal all’interno del lignaggio evolutivo: non solo parenti stretti dell’Homo sapiens, ma anche discendenti di antenati nei quali pratiche simili erano probabilmente già presenti.

L’idea che il bacio sia un comportamento ancestrale piuttosto che una costruzione culturale recente trova riscontro nell’osservazione dei nostri cugini primati. Numerose specie, infatti, utilizzano il contatto orale come mezzo per rinsaldare legami sociali, consolidare alleanze, ridurre conflitti o esprimere disponibilità all’accoppiamento. Il fatto che tali comportamenti siano distribuiti in modo così ampio nel mondo dei primati suggerisce che abbiano radici molto profonde e che possano essere stati trasmessi lungo milioni di anni di evoluzione.

Una nuova lente evolutiva sul comportamento

A coordinare la ricerca è stato un team dell’Università di Oxford specializzato nello studio del comportamento comparato tra primati e umani. La prima autrice, l’evoluzionista Matilda Brindle, spiega come lo studio rappresenti un approccio inedito all’analisi del bacio, valutato non più soltanto come fenomeno culturale o psicologico, ma come tratto biologico con una genealogia condivisa.

«Non era mai stato adottato un quadro evolutivo così ampio per indagare questo gesto», osserva Brindle. La studiosa ricorda inoltre che i risultati ottenuti si collocano all’interno di un panorama scientifico in crescente espansione, dedicato a documentare la varietà dei comportamenti sessuali, riproduttivi e sociali tra i primati. Tale varietà non solo smentisce l’idea che questi animali seguano schemi di interazione semplici o rigidamente meccanici, ma suggerisce che molti dei comportamenti umani, per quanto sofisticati nella loro espressione contemporanea, abbiano antenati remoti.







Il bacio come strumento sociale prima che romantico

Il valore del bacio come forma di comunicazione tra individui non dipenderebbe, secondo lo studio, dall’aspetto romantico o sessuale che viene normalmente associato alla sua pratica tra gli esseri umani moderni. Nelle forme più antiche, il contatto delle labbra potrebbe avere assolto principalmente funzioni legate alla coesione del gruppo: pacificazione dopo un conflitto, conferma di alleanze, riconoscimento di un legame familiare o trasformazione di un rapporto competitivo in uno cooperativo.

Tra i primati attuali, ad esempio, il contatto facciale viene spesso utilizzato come “valvola sociale” per dissipare tensioni. Scimpanzé e bonobo, due specie particolarmente studiate in questo ambito, ricorrono al bacio o a gesti simili con sorprendente frequenza, utilizzandoli per evitare o interrompere comportamenti aggressivi e per mantenere un clima di armonia all’interno delle comunità. È quindi possibile che, già nel nostro antenato comune, questo gesto avesse un ruolo significativo come strumento di regolazione sociale.

L’evoluzione del gesto nell’essere umano

Ciò che differenzia gli esseri umani dai loro parenti evolutivi non è tanto l’esistenza del bacio quanto la sua trasformazione simbolica. Nel corso dell’evoluzione culturale, infatti, il gesto ha assunto una vasta gamma di significati: affetto familiare, desiderio romantico, rituale matrimoniale, forma di saluto, conferma di alleanze politiche, simbolo religioso.

La moltiplicazione di significati e contesti, secondo i ricercatori, non è altro che un’espansione culturale di un comportamento primario. Le culture umane hanno infatti la capacità di reinterpretare gesti innati attribuendo loro nuovi valori, ampliandone l’uso e codificandoli socialmente. Ciò non significa che il bacio, così come praticato oggi, sia identico alla sua forma originaria, ma che ne rappresenti un’evoluzione, proprio come il linguaggio articolato deriva da sistemi di comunicazione più rudimentali presenti nei primati.

La metodologia dello studio

Per ricostruire le origini del bacio, il team dell’Università di Oxford ha adottato un approccio integrato che combina dati paleontologici, osservazioni comportamentali e modelli comparativi. Non essendo ovviamente possibile osservare direttamente il comportamento di specie estinte, i ricercatori hanno analizzato le pratiche contemporanee di oltre cento specie di primati e hanno individuato pattern ricorrenti, confrontandoli con dati filogenetici sul loro grado di parentela.

La presenza diffusa di forme di contatto orale — variabili per intensità, durata e contesto — è risultata particolarmente significativa nei gruppi più vicini agli esseri umani. Da queste osservazioni è emersa la probabilità che il comportamento fosse già presente in un antenato comune molto antico e che sia stato conservato lungo il processo di divergenza delle diverse linee evolutive.

Il fatto che una tale pratica sia sopravvissuta milioni di anni suggerisce inoltre che essa abbia fornito vantaggi selettivi, diretti o indiretti, forse facilitando la cooperazione, il riconoscimento reciproco o l’accoppiamento.

Patricia Iori