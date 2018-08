Il sindaco di Parigi, per contrastare le migliaia di persone che ogni anno urinano per strada, ha recentemente fatto installare in diversi quartieri della città quattro orinatoi, i cosiddetti “uritrottoir”. Due di questi sono stati vandalizzati nel giro di pochi giorni.

Il primo a essere stato danneggiato è quello lungo la Senna sull’Île Saint-Louis, nei pressi della cattedrale di Notre Dame. L’altro, invece, è quello vicino alla Gare de Lyon. Entrambi gli orinatoi parigini sono stati tappati di cemento, con tanto di assorbenti sporchi di sangue e volantini di protesta ad agghindare il tutto. I volantini recitavano scritte come: «Sei un cane? No? Allora perché pisci per la strada?». O ancora: «Hai imparato a fare la pipì nel vasino, no? Allora impara a fare la pipì nei bagni, invece che tirar fuori il tuo cazzo ovunque». Oppure: «Un cazzo corretto è un cazzo coperto».

Gli orinatoi parigini vandalizzati sono stati rimossi. Ora, al posto di uno dei due, compare il simbolo del genere femminile con un pugno chiuso all’interno. Si pensa che l’atto vandalico sia stato opera di un gruppo femminista, tesi appoggiata dalle scritte e dai simboli trovati sugli orinatoi.

Il problema dell’urina per strada

Parigi lotta da tempo contro l’urina per le strade. Nel corsi degli anni, la città ha adottato diverse strategie per contrastare il problema, come l’utilizzo di specchi per provare a intimidire quanti non hanno pudore o l’impiego di pittura idrofoba che fa rimbalzare l’urina nelle scarpe. Inoltre, urinare per strada a Parigi è considerata un’offesa civile, tanto che ci sono forze dell’ordine dedicate che controllano che alcuni gesti non vengano compiuti, dall’urinare in luoghi pubblici al buttare sigarette a terra. Quando qualcuno viene sorpreso a urinare per strada, scatta subito una multa di 68 euro. Nel 2017 le multe sono state 5.300, il doppio rispetto a quelle dell’anno precedente.

Il problema dell’urina per strada è dovuto principalmente a un fattore: la diminuzione dei bagni pubblici disponibili nella capitale francese. Oggi, sono circa 450 i bagni unisex fruibili e di questi solo 150 sono aperti sia di giorno che di notte. Il motivo è che questi spesso venivano utilizzati come luoghi d’incontro per traffico di droga e prostituzione. Dopo la chiusura dei bagni, molti uomini hanno iniziato a urinare per strada, per cui gli orinatoi sembravano la giusta soluzione. Lo stesso sindaco ha affermato che gli orinatoi rappresentano solo uno degli esperimenti che sta attuando per riuscire a risolvere il problema.









Cosa ne pensano le femministe

Per le femministe, però, gli orinatoi per strada simboleggiano la messa in pratica di un doppio standard. Ciò di cui si lamentano è il fatto, ad esempio, che ancora oggi venga considerato un tabù l’allattamento al seno nei luoghi pubblici, mentre, attraverso l’installazione degli orinatoi, sembra che gli uomini vengano addirittura incoraggiati dal comune a scoprire il loro pene.

I membri dell’associazione Osez le féminisme hanno affermato che «È un modo di legittimare un esibizionismo tollerato per gli uomini (che possono urinare dove vogliono), mentre le donne devono necessariamente nascondersi, trovare degli stratagemmi».

Chris Blache, la fondatrice del think tank Genre et Ville, ha dichiarato che, mentre gli uomini posseggono ampia libertà di fare ciò che vogliono, le donne vengono costantemente richiamate all’ordine per il loro atteggiamento o il loro modo di vestire. Ha poi aggiunto: «Sono ben consapevole che sono gli uomini quelli che pisciano per strada e il problema va risolto. Ma gli orinatoi rischiano solo di favorire l’idea che gli spazi pubblici appartengono agli uomini e non alle donne».

Margaret Petrarca