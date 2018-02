Premio Oscar, chi decide e come viene destinata l’assegnazione del riconoscimento?

Il premio Oscar, che in realtà si chiama Academy Award of Merith, è il premio cinematografico più prestigioso e più antico di tutti. Dietro a tutto questo è presente l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (A.M.P.A.S.) fondata l’11 maggio del 1927. Conosciuta anche semplicemente come Academy, è un’organizzazione professionale onoraria che è stata fondata principalmente per contribuire e rinforzare lo sviluppo dell’industria cinematografica sia nazionale che internazionale. La sede principale si trova al 8949 Wilshire Boulevard a Beverly Hills in California. I geni fondatori di questa organizzazione furono 36 tra attori, sceneggiatori, produttori, registi, tecnici e due avvocati. Uno dei più conosciuti è il produttore Louis B. Mayer direttore della MGM (Metro Goldwyn Mayer). Nel 2018 il Presidente dell’Academy è John Bailey.









Premio Oscar, l’organizzazione

L’Academy è l’organizzazione che assegna i premi Oscar e attualmente è composta da 6687 membri la maggior parte dei quali non si conoscono le identità. Quest’ultima è organizzata in diciassette rami che rappresentano quelli che sono tutti i settori dell’ambito della produzione cinematografica. Ogni membro può appartenere solo ed esclusivamente ad un ramo dei diciassette. Ogni anno vengono introdotti nuovi membri che per entrare devono avere due caratteristiche. Aver vinto un Oscar oppure essere raccomandati da due dei membri già presenti nell’organizzazione con a sostegno un numero di contributi al cinema non indifferente.

Le diciassette categorie

I diciassette rami e categorie che fanno parte della produzione cinematografica, e che costituiscono la base dell’Academy, sono: attori, direttori del casting (inserita nel 2013), direttori della fotografia, costumisti, scenografi, registi, documentari, esecutivi, montatori, truccatori e acconciatori, musiche, produttori, pubbliche relazioni, cortometraggi e film d’animazione, suono, effetti speciali e sceneggiatori.









Come candidarsi agli Oscar

Le regole che bisogna rispettare per poter essere presi in considerazione all’evento cinematografico più prestigioso dell’anno non sono molte, ma fondamentali. Innanzi tutto il film in questione deve esser uscito durante il corso dell’anno precedente la cerimonia, per esempio, per partecipare alla cerimonia del 2018 i film devono essere usciti dal primo gennaio 2017 entro la mezzanotte del 31 dicembre 2017.

I film presi in considerazione sono soltanto quelli che sono stati proiettati per almeno una settimana, o più, in una o più sale cinematografiche di Los Angeles. Tranne ovviamente per i film candidati nella sezione “miglior film straniero“. L’opera cinematografica deve essere prodotta su pellicola da 35 e 70 millimetri oppure con una risoluzione digitale di 1280×720 pixel. Ovviamente bisogna poi presentare una domanda di ammissione in tutte le categorie nelle quali si vuole competere.

Le votazioni

Tutti i film che verranno ammessi verranno introdotti nella cosiddetta Reminder List of Eligible Releases. In questo modo, alla fine di dicembre circa, tutti i membri dell’Academy voteranno per inserire le opere cinematografiche all’interno delle famose nominations. Una clausula molto importante ed interessante è che solo i registi dell’Academy possono votare per la categoria “miglior regista”, solo gli attori per quella “miglior attore” e così via per tutte le altre. Per quanto riguarda le categorie “miglior film straniero” e “miglior cortometraggio d’animazione” vengono fatte delle eccezioni ovvero più membri dell’A.M.P.A.S. sono autorizzati a votare. A questo punto, verso fine gennaio, tutti i membri dell’Academy sono coinvolti nuovamente nelle votazioni ma questa volta tutti possono votare in tutte le categorie. Fino ad arrivare poi alla grande notte, quella dell’annunciazione dei vincitori.









Premio Oscar, la statuetta

La famosa statuetta ha una storia piuttosto curiosa, innanzi tutto fu creata secondo un disegno di Cedric Gibbson quello che ai tempi fu l’art director della Metro Goldwyn Mayer. Fu poi scolpito da un artista di Los Angeles, George Stanley. Ci sono molte dicerie riguardo al significato della figura di “Oscar” ma quella che viene spiegata durante la visita al Dolby Theatre (luogo in cui viene celebrata la notte degli Oscar) che si trova sulla Walk of Fame (6801 Hollywood Boulevard, Hollywood, Los Angeles), è quella meno famosa. Pare che il nome sia nato per caso e l’Academy dichiara che non si ispira a nessun modello particolare. Il famoso Oscar è semplicemente un cavaliere forte e possente che regge una spada da crociato in piedi su cinque cerchi che rappresentano i cinque settori principali del cinema ovvero gli attori, i registi, i produttori i tecnici e gli scrittori.

Premio Oscar, curiosità

La persona che ha ricevuto più premi Oscar nella storia del cinema è Walt Disney con un totale di 22 Oscar vinti e ben 59 candidature. Mentre i film che hanno ricevuto più Oscar nella storia del cinema sono Via Col Vento di Fleming (1939), Gigi (1958), Ben-Hur di Wyler (1959), West Side Story (1961), L’Ultimo Imperatore di Bertolucci (1987), Il Paziente Inglese (1996), Titanic di Cameron (1997) e il Signore Degli Anelli di Jackson (2003). Moltissime altre statuette sono state assegnate negli anni, circa 3000 dal 1929 al 2017.

Rebecca Romano