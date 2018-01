Oscar 2018, Call me by your name è una favola sulla realtà

Elio ed Oliver, Oliver ed Elio. Sono proprio loro i protagonisti di “Call me by your name” il film del regista italiano (ma dalla produzione NON italiana) Luca Guadagnino che, anni successivi dopo Melissa P., ci regala una favola di amore amaro. Elio è un giovanissimo ragazzo che trascorre suoi mesi estivi con i genitori a Crema in una casa con giardino che sembra un vero e proprio Paradiso terrestre. Suo padre, studioso d’arte, decide di ospitare per un periodo Oliver, un ragazzo ventiquatrenne che sta scrivendo la sua tesi per il dottorato. Da qui, si diparte l’inizio di una straordinaria storia d’amore tra i due che, il film ci tiene a sottolinearlo, non nasce fin da subito ma si prende il suo tempo moolto lentamente.









E non potrebbe esserci nient’altro di più realistico. A contornarli rimane uno splendido Nord Italia al massimo della sua bellezza e del suo splendore (gli stranieri lo sanno come è bella l’Italia) che, si pone agli antipodi rispetto ad un altro film, egualmente straordinario, che ci mostra una Roma tanto bella quanto decadente, tanto di giorno quanto di notte, mentre un scrittore non riesce a trovare pace. Sì, proprio la Grande Bellezza.

Questa favola di iniziazione all’amore e alla sessualità traspare da tutte le pareti della casa colta e raffinata in cui i due passano la loro estate. Siamo nel 1982. Come in tutte le storie d’amore (e non mera attrazione sessuale) che si rispettino, Oliver fa scoprire ad Elio cose che lui stesso da solo non avrebbe mai scoperto (una su tutte, l’accoglienza della calorosa provincia italiana). L’erotismo trasuda da quasi ogni inquadratura ed è proprio quello stesso erotismo che crea in noi una sorta di dolcezza che alcuni hanno definito con la parola “Magia”. E’ un film magico.

La favola però non è destinata a concludersi come una favola. Così come l’estate che prima o poi finisce sempre e si ritorna nelle maglie strette dalla vita quotidiana. La splendida scena che chiude il finale ( sarà stata in modo particolare quella scena a candidare Timotheè Chalamet come miglior attore protagonista agli Oscar 2018, uno dei più giovani della sua categoria) risbatte Elio nella realtà della vita, non prima delle parole di suo padre.

Ma, alla fine di tutto, l’importante è aver vissuto quell’estate senza paura.

GIULIA D’ALTERIO