In Malaysia, Stato del Sud-Est asiatico a maggioranza musulmana, la condizione delle persone LGBT+ continua a essere segnata da un contesto giuridico e sociale profondamente restrittivo. Infatti, sono state oscurate le app Grindr e Blued dalla Commissione per le Comunicazioni e i Media. L’ordinamento nazionale, infatti, considera ancora oggi l’omosessualità un reato, inserendola in un sistema normativo che affonda le proprie radici nell’epoca coloniale. Tale impostazione legislativa, mai realmente superata, ha contribuito a consolidare un clima di marginalizzazione e di costante incertezza per le comunità queer.

Il risultato è un quadro in cui i diritti civili delle persone LGBT+ risultano pressoché inesistenti sul piano formale. Le tutele contro le discriminazioni sono assenti, le unioni tra persone dello stesso sesso non sono riconosciute e l’espressione pubblica dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale è spesso oggetto di scrutinio, censura o interventi repressivi.

L’eredità dell’epoca coloniale

Per comprendere l’attuale situazione è necessario tornare indietro nel tempo, all’epoca in cui il territorio malese faceva parte dell’Impero britannico. Le leggi contro la “sodomia”, introdotte durante il periodo coloniale, sono rimaste in vigore anche dopo l’indipendenza. Nonostante in molte altre ex colonie tali disposizioni siano state abrogate o dichiarate incostituzionali, in Malaysia esse continuano a costituire un riferimento normativo attivo.

Questa permanenza ha inciso in modo significativo sulla percezione pubblica dell’omosessualità, consolidando l’idea di una condotta penalmente rilevante. Nel tempo, a tali norme si sono aggiunti elementi derivanti dal sistema giuridico islamico applicato in alcuni Stati federati, che prevede ulteriori sanzioni per comportamenti ritenuti contrari ai precetti religiosi. Il risultato è una doppia pressione legale, civile e religiosa, che contribuisce a rafforzare la stigmatizzazione.

Un clima di controllo e censura

Negli ultimi anni, le autorità malesi hanno più volte ribadito la propria linea intransigente nei confronti delle manifestazioni pubbliche legate alla comunità LGBT+. Eventi culturali, festival e iniziative di sensibilizzazione sono stati oggetto di divieti o interruzioni. Anche nel settore dell’intrattenimento e dei media si registrano interventi censori, con contenuti ritenuti “non conformi” rimossi o vietati.

In tale contesto, il controllo si estende anche all’ambiente digitale. La rete, che in molti Paesi rappresenta uno spazio di espressione e aggregazione per le minoranze, in Malaysia è soggetta a un monitoraggio crescente. Le piattaforme online sono chiamate a conformarsi a linee guida stringenti, e le autorità non esitano a intervenire qualora ritengano che determinati servizi promuovano comportamenti considerati illegali.







Il blocco delle applicazioni di incontri

È proprio in questo quadro che si inserisce la recente decisione di rendere inaccessibili due note applicazioni di incontri: Grindr e Blued. Entrambe le piattaforme, diffuse a livello internazionale, sono particolarmente utilizzate da uomini gay e bisessuali per entrare in contatto e costruire relazioni. In Malaysia risultano attualmente bloccate, con l’impossibilità per gli utenti di accedervi attraverso i consueti canali.

La loro inagibilità rischia di accentuare l’isolamento sociale e di rendere ancora più invisibile una comunità già fortemente marginalizzata. Inoltre, la restrizione potrebbe spingere alcuni utenti verso soluzioni meno sicure, aumentando i rischi legati alla privacy e alla protezione dei dati personali.

Diversi osservatori spiegano come la criminalizzazione dell’omosessualità e le misure restrittive nei confronti delle persone queer possano incidere negativamente sull’immagine del Paese e sulle sue relazioni con partner internazionali. Allo stesso tempo, il governo malese rivendica il diritto di applicare le proprie leggi in conformità ai valori culturali e religiosi predominanti nella società.

Tra tradizione e diritti civili

La vicenda delle applicazioni bloccate mostra una tensione più ampia tra tradizione e diritti civili. Da un lato, le autorità richiamano la necessità di preservare un’identità nazionale ancorata a principi religiosi e morali; dall’altro, una parte della società civile chiede un’evoluzione del quadro normativo in linea con i cambiamenti globali e con il riconoscimento della dignità delle minoranze.

Il blocco di Grindr e Blued potrebbe rappresentare un precedente per ulteriori interventi nel settore digitale. L’evoluzione tecnologica rende sempre più difficile circoscrivere gli spazi di interazione online, ma al tempo stesso offre agli Stati strumenti avanzati di controllo e filtraggio.