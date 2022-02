Come nasce l’idea di creare un ospedale veterinario gratuito?

Entro fine anno dovrebbero iniziare i lavori per realizzare il grandioso progetto di un ospedale veterinario gratuito. Queste le parole dell’assessore all’Ambiente Sabrina Alfonsi, la quale dice che entro quest’estate dovrebbe essere affidata la progettazione, mentre il bando sarà lanciato da metà anno. Un ospedale veterinario gratuito, è un progetto molto nobile di cui l’Italia ha davvero bisogno. Purtroppo la burocrazia è sempre molto lenta e complicata, ma l’ANSA afferma che nel Documento Unico di Programmazione messi nero su bianco ci sono i fondi per poter realizzare l’intervento, circa 3,5 milioni.

Dove sarà costruito l’ospedale veterinario?

La struttura avrà sede nel canile comunale di ”Muratella” in via della Magliana a Roma. Lo scopo sarebbe quello di fornire un servizio sanitario gratis aperto a tutti gli animali, in modo tale da salvarne il maggior numero possibile. Questo progetto, aiuterebbe soprattutto le associazioni di volontariato, per le quali è davvero difficile sostenere le spese mediche per la cura degli animali che troppo spesso vengono trovati in condizioni estremamente critiche.

Inizialmente, l’obiettivo primario sarebbe quello di aiutare gli ospiti del canile, per poter poi successivamente accoglierne altri curandoli.

Veterinario gratis: proposta di legge

Nonostante siamo nel 2022 purtroppo in Italia ogni anno vengono abbandonati una media di 80.000 gatti e 50.000 cani, molti dei quali non sopravvivono. Una legge per avere cure veterinarie gratuite sarebbe davvero utile, soprattutto per chi vorrebbe avere un amico a quattro zampe ma non può supportare le spese di mantenimento. La proposta di legge sarebbe per chi ha redditi inferiori a 7mila euro l’anno, comprese le associazioni di volontariato. Inoltre questa proposta riguarda anche l’istituzione di un’anagrafe nazionale canina e felina non solo regionale, così da poter ritrovare più facilmente un animale disperso.

Bonus 2022 per gli animali domestici

Si tratta di un supporto economico per chi possiede animali domestici. Ma quali sono i requisiti per ottenerlo? Questa è una detrazione fiscale pari al 19% sulle spese veterinarie, interventi chirurgici, visite specialistiche e acquisto di farmaci dei nostri amici a quattro zampe. Questo bonus serve anche a creare un fondo per interventi straordinari contro il randagismo, la chiusura definitiva degli allevamenti di visoni e il rifinanziamento del fondo per la fauna selvatica.

Dove richiedere il bonus animali domestici?

Questo bonus si può richiedere sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Le spese detraibili sono fino a 550 euro, basta presentare le ricevute dei pagamenti che ovviamente devono essere tracciabili. Ci sono moltissime ottime iniziative per salvaguardare il benessere degli animali domestici ma tutto questo ancora non basta. Bisogna continuare a combattere affinché possano avere gli stessi diritti degli esseri umani e un giorno non troppo lontano speriamo di raggiungere questo grande obiettivo.

Rebecca Vollero

Stampa questo articolo