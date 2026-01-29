Prende forma una nuova iniziativa che si propone di colmare un vuoto conoscitivo e operativo rimasto a lungo ai margini del dibattito pubblico. È stato istituito il primo Osservatorio permanente dedicato alle persone con disabilità e background migratorio, una realtà complessa e in crescita che interseca fragilità differenti e spesso invisibili. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza dei diritti, rafforzare le reti di sostegno e offrire strumenti concreti per contrastare le discriminazioni multiple che colpiscono questa fascia di popolazione.

La complessità di una doppia vulnerabilità

Essere una persona con disabilità comporta già di per sé un confronto quotidiano con ostacoli fisici, culturali e istituzionali. Quando a questa condizione si aggiunge un’origine straniera, il rischio di esclusione aumenta in modo significativo. Le barriere linguistiche, la scarsa conoscenza dei servizi disponibili, le difficoltà nell’accesso alle prestazioni sociosanitarie e una rete relazionale spesso fragile contribuiscono a creare una condizione di svantaggio strutturale.

In molti casi, queste persone si trovano a vivere una doppia marginalità: da un lato quella legata alla disabilità, dall’altro quella connessa allo status migratorio. Tale sovrapposizione genera forme di discriminazione complesse, difficili da intercettare e ancor più da affrontare senza strumenti adeguati di analisi e intervento.

L’Osservatorio

L’Osservatorio permanente sulle persone con disabilità e background migratorio nasce proprio dalla consapevolezza di questa complessità. Non si tratta di un semplice centro di studio, ma di uno spazio di confronto stabile, orientato alla raccolta di dati, all’analisi delle criticità emergenti e alla costruzione di proposte operative rivolte alle istituzioni, al Terzo settore e alla società civile.

La sua missione principale è rendere visibile ciò che spesso resta sommerso: i bisogni, le difficoltà e le potenzialità delle persone con disabilità provenienti da contesti migratori eterogenei. Attraverso un approccio multidisciplinare, l’Osservatorio mira a superare una visione frammentata degli interventi.







Il compito della Fondazione ISMU

La promozione dell’Osservatorio è affidata alla Fondazione ISMU – Iniziative e Studio per la Multietnicità, da anni punto di riferimento nazionale nello studio dei fenomeni migratori. L’esperienza maturata nell’analisi delle dinamiche interculturali e delle politiche di integrazione rappresenta una base solida su cui costruire un osservatorio capace di leggere in profondità le trasformazioni sociali in atto.

La Fondazione porta all’interno del progetto una competenza scientifica consolidata, fondamentale per garantire un approccio rigoroso e basato su evidenze empiriche. L’attenzione non è rivolta soltanto ai numeri, ma anche alle storie individuali, ai percorsi di vita e alle pratiche quotidiane che definiscono l’esperienza delle persone coinvolte.

Una rete di alleanze strategiche

Accanto alla Fondazione ISMU, l’Osservatorio si avvale della collaborazione di due realtà storicamente impegnate nella tutela dei diritti e nel supporto alle persone più vulnerabili: LEDHA – Lega per i diritti delle persone con disabilità e Caritas Ambrosiana. Questa alleanza rappresenta un elemento qualificante del progetto, poiché unisce competenze diverse ma complementari.

LEDHA contribuisce con una profonda conoscenza del mondo della disabilità, delle normative vigenti e delle battaglie per l’affermazione dei diritti. Caritas Ambrosiana, dal canto suo, porta l’esperienza maturata nel lavoro di prossimità con persone migranti e famiglie in condizioni di fragilità, offrendo una prospettiva concreta sui bisogni reali e sulle difficoltà quotidiane.

L’eredità del progetto “CiSiamo”

L’Osservatorio affonda le sue radici nell’esperienza del progetto “CiSiamo”, un’iniziativa che ha avuto come obiettivo principale il rafforzamento del lavoro in rete tra gli enti del Terzo settore. “CiSiamo” ha permesso di sperimentare modelli di collaborazione, strumenti di mediazione culturale e pratiche di accompagnamento rivolte specificamente a persone con disabilità di origine straniera.

Da questa esperienza è emersa con chiarezza la necessità di un dispositivo stabile che potesse consolidare i risultati raggiunti e garantire continuità nel tempo. L’Osservatorio rappresenta quindi un’evoluzione naturale di quel percorso, trasformando una progettualità temporanea in una struttura permanente di osservazione e proposta.

Donne e uomini di fronte a discriminazioni multiple

Particolare attenzione viene riservata alle dinamiche di genere, poiché le donne con disabilità e background migratorio risultano spesso esposte a forme di discriminazione ancora più accentuate. A fattori come la disabilità e l’origine straniera si sommano infatti stereotipi di genere, ruoli familiari rigidi e, in alcuni casi, situazioni di isolamento sociale o dipendenza economica.

L’Osservatorio intende approfondire queste intersezioni, analizzando come le diverse dimensioni dell’identità influenzino l’accesso ai diritti, ai servizi e alle opportunità di partecipazione sociale. Comprendere tali meccanismi è un passaggio fondamentale per elaborare interventi mirati ed efficaci.

Uno degli elementi distintivi dell’Osservatorio è la volontà di superare la distanza tra analisi teorica e intervento pratico. I dati raccolti e le riflessioni elaborate non restano confinati in ambito accademico, ma vengono tradotti in raccomandazioni operative, linee guida e strumenti di supporto per operatori, amministrazioni locali e organizzazioni del Terzo settore.

L’obiettivo è favorire una maggiore accessibilità dei servizi, migliorare la qualità dell’informazione sui diritti e promuovere percorsi di empowerment rivolti alle persone con disabilità di origine straniera e alle loro famiglie.

La centralità della consapevolezza dei diritti

Un aspetto cruciale del lavoro dell’Osservatorio riguarda la diffusione della conoscenza dei diritti. Molte persone con disabilità e background migratorio non sono pienamente consapevoli delle tutele previste dall’ordinamento italiano, né delle modalità per accedere alle prestazioni disponibili. Questa mancanza di informazione rappresenta una barriera invisibile ma estremamente incisiva.

Attraverso attività di informazione, formazione e sensibilizzazione, l’Osservatorio punta a rafforzare l’autonomia delle persone, permettendo loro di diventare soggetti attivi e consapevoli, capaci di rivendicare i propri diritti e di partecipare alla vita sociale in modo pieno.

Il valore aggiunto dell’Osservatorio risiede anche nell’adozione di una prospettiva interculturale, che riconosce e valorizza la pluralità dei contesti di provenienza. Le esperienze di disabilità sono profondamente influenzate da fattori culturali, religiosi e sociali, che incidono sulla percezione della disabilità stessa e sulle modalità di richiesta di aiuto.

Tenere conto di queste differenze significa evitare approcci standardizzati e costruire risposte più rispettose e aderenti ai bisogni reali delle persone. In questo senso, l’Osservatorio si propone come un laboratorio di buone pratiche, capace di promuovere un cambiamento culturale oltre che istituzionale.

Nel medio e lungo periodo, l’Osservatorio ambisce a diventare un interlocutore autorevole per i decisori pubblici. Fornendo analisi puntuali e dati affidabili, potrà contribuire alla definizione di politiche sociali più eque e inclusive, capaci di tenere insieme le dimensioni della disabilità e della migrazione.

Patricia Iori