Ostuni, mare cristallino e meraviglie storico-artistiche da scoprire

Ostuni, la città bianca che incanta i turisti

Ostuni è un comune italiano della provincia di Brindisi, in Puglia. La città è nota per le sue bellezze artistiche,storiche e naturali.

A partire dalle cinta murarie della città edificate tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento. Le mura difensive cominciarono ad essere smantellate agli inizi del Settecento per far fronte all’ incremento demografico.

Ostuni è detta anche Città bianca a causa del centro storico dipinto di bianco. Nel centro storico sono ubicati molti edifici religiosi tra cui la chiesa dello Spirito Santo, la chiesa di San Francesco d’Assisi.

Nel borgo antico della città sono collocati anche il palazzo ducale Zevallos ,il palazzo Siccoda e i palazzi nobiliari di famiglie importanti come gli Aurisicchio, gli Ayroldi, i Bisantizzi.

Vicino il centro storico si trova la Colonna detta anche “guglia” di Sant’Oronzo, simbolo della città, decorata in stile barocco.

Tra i siti archeologici segnaliamo il la Torre San Leonardo , il dolmen di Montalbano, il Castello di Villanova in prossimità del mare, il Parco archeologico e naturalistico di Santa Maria D’Agnano e Museo di Civiltà preclassiche della Murgia meridionale, inaugurato nel 1989.

Il museo, allestito all’interno dell’ex monastero carmelitano di Santa Maria Maddalena dei Pazzi di Ostuni, consente di ammirare i calchi di sepolture note come Ostuni 1, appartenente a una donna del Paleolitico, Ostuni 2 e Ostuni 3 con reperti di circa 24.410-10.000 anni fa.

In una delle sale più importanti è conservato lo scheletro di una donna ventenne, vissuta all’incirca 25.000 anni fa e deceduta mentre era incinta.

Ostuni ospita anche numerose masserie: la masseria Santa Caterina, la masseria Carestia, la masseria Ottava, la masseria Ferri, la masseria Tolla.









Ostuni è nota per il mare cristallino e per la qualità dei servizi delle sue spiagge.

La città ha infatti ottenuto il riconoscimento internazionale bandiera blu dal 1994 al 2015 e 2018

Non solo mare, arte e cultura ma anche . . . gastronomia

E se camminare vi mette appetito non esitate a degustare piatti tipici della città.

Il simbolo gastronomico per eccellenza sono le orecchiette al sugo di pomodoro, condite con foglie di basilico e cacio ricotta grattugiato.

Le sapienti mani pugliesi staccano dall’impasto di semola di grano duro, pezzi di pasta che sono schiacciati a forma di “orecchia” con il pollice. Quindi seccano per alcune ore e, successivamente sono bollite e condite con un sugo in cui si fanno cuocere lentamente le brasciole o, in alternativa, bollite e scolate con le cime di rapa e accompagnate con aglio e acciughe soffritti nell’olio.

Altri piatti celebri sono: Fave e Cicorie, le pettole, le “pucce”, la Focaccia Ostunese e le brasciole ossia involtini di carne riempite con prosciutto, prezzemolo e pecorino grattugiato. Sono soffrite nell’olio e cipolla, con l’aggiunta di pomodoro. Bisogna cuocerle a fuoco lentissimo.

Vi segnaliamo i seguenti locali dove degustare le squisitezze locali: Osteria Piazzetta Cattedrale, Osteria del Tempo Perso, Cielo, Sapori D’Eccellenza.

Alessia Cesarano