Il Senegal si trova nuovamente al centro dell’attenzione per una proposta legislativa destinata a incidere profondamente sul quadro dei diritti civili nel Paese. Il primo ministro Ousmane Sonko ha infatti presentato un disegno di legge che mira a inasprire in modo significativo le pene previste per i rapporti omosessuali, già attualmente puniti con la reclusione. L’iniziativa, che dovrà essere discussa e votata dal Parlamento per poter entrare in vigore, prevede il raddoppio delle sanzioni detentive: dalle attuali pene comprese tra uno e cinque anni si passerebbe a un minimo di cinque e un massimo di dieci anni di carcere.

La proposta si inserisce in un contesto legislativo e sociale già fortemente restrittivo nei confronti delle persone LGBTQ+, e rappresenta un ulteriore passo verso un consolidamento di norme che, fin dalla metà del Novecento, qualificano come reato i rapporti tra persone dello stesso sesso.

Una legislazione radicata nel tempo

Nel Senegal, l’omosessualità è penalmente perseguibile dal 1966, anno in cui venne introdotta una disposizione specifica nel codice penale. Da allora, la normativa è rimasta sostanzialmente invariata, prevedendo pene detentive che vanno da uno a cinque anni, oltre a sanzioni pecuniarie.

La nuova proposta del governo non modifica l’impianto giuridico di fondo, ma interviene in maniera incisiva sull’entità delle pene, rendendole tra le più severe dell’Africa occidentale. Se approvata, la riforma segnerebbe un cambiamento sostanziale nell’approccio repressivo dello Stato, rafforzando uno strumento già utilizzato con frequenza dalle autorità giudiziarie.







Il Senegal è una nazione a maggioranza musulmana, dove le posizioni tradizionali in materia di morale e famiglia esercitano un’influenza rilevante sul dibattito pubblico. L’omosessualità è ampiamente stigmatizzata sul piano sociale, e le persone sospettate di intrattenere relazioni con individui dello stesso sesso sono spesso oggetto di discriminazione, ostracismo e, in alcuni casi, violenze.

Gli arresti per presunti rapporti omosessuali sono relativamente frequenti e, secondo osservatori locali, tendono a ricevere un significativo sostegno da parte di settori dell’opinione pubblica. In questo quadro, la proposta di raddoppiare le pene detentive potrebbe incontrare un consenso parlamentare consistente, riflettendo un orientamento politico che intercetta sensibilità diffuse nella società.

Le conseguenze politiche della proposta

Dal punto di vista politico, l’iniziativa di Ousmane Sonko assume anche una valenza simbolica. Presentare un disegno di legge su un tema così sensibile può essere letto come un tentativo di consolidare il sostegno interno, soprattutto tra le fasce più conservatrici dell’elettorato.

Il dibattito sui diritti delle minoranze sessuali, infatti, è spesso percepito come legato a pressioni internazionali o a modelli culturali esterni. In questo senso, l’inasprimento delle pene potrebbe essere interpretato da parte di alcuni come una riaffermazione di sovranità culturale e normativa, in contrapposizione a tendenze che promuovono il riconoscimento e la tutela dei diritti LGBTQ+.

Il percorso parlamentare e le prospettive di approvazione

Affinché la riforma entri in vigore, sarà necessario il via libera dell’Assemblea nazionale. Considerato il clima sociale e l’orientamento prevalente tra molti rappresentanti politici, diversi analisti ritengono probabile che il disegno di legge possa ottenere l’approvazione necessaria.

Il processo legislativo potrebbe tuttavia offrire uno spazio di discussione, con eventuali interventi da parte di organizzazioni per i diritti umani, associazioni civili e attori della comunità internazionale. Negli ultimi anni, infatti, la situazione dei diritti delle persone LGBTQ+ in vari Paesi africani è stata oggetto di crescente attenzione da parte di organismi sovranazionali e ONG.

Un eventuale inasprimento delle pene potrebbe generare reazioni critiche da parte di governi stranieri impegnati nella tutela dei diritti fondamentali. Il Senegal è tradizionalmente considerato uno dei Paesi politicamente più stabili dell’Africa occidentale e intrattiene relazioni consolidate con partner europei e nordamericani.

Tra diritto penale e diritti individuali

Il cuore della questione riguarda l’equilibrio tra sovranità legislativa e tutela dei diritti individuali. Da un lato, ogni Stato conserva la prerogativa di definire il proprio ordinamento giuridico; dall’altro, l’evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani tende a promuovere il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione basata sull’orientamento sessuale.

Nel contesto senegalese, l’inasprimento delle pene rischia di accentuare la vulnerabilità di una minoranza già esposta a marginalizzazione. L’aumento della durata della reclusione potrebbe inoltre rafforzare un clima di paura e clandestinità, con conseguenze difficilmente prevedibili sul piano sociale e sanitario.

Mentre in numerosi Paesi si registrano progressi sul fronte del riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso e della depenalizzazione dell’omosessualità, altre realtà mantengono o rafforzano normative punitive.

La proposta avanzata dal governo guidato da Ousmane Sonko rappresenta dunque un passaggio cruciale per il futuro assetto normativo del Paese. Se il Parlamento dovesse approvarla, il Senegal consoliderebbe una linea di fermezza già radicata da decenni, con pene che arriverebbero fino a dieci anni di detenzione per rapporti omosessuali.