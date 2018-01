Over 30 e il gol: un feeling sempre più forte. Quagliarella e i suoi pari

In termini calcistici, l’etichetta ‘Over 30‘ sembra preludere alla fase calante della carriera: un declino fisico a cui segue pertanto un calo delle prestazioni, fino all’inevitabile ritiro.

Diversi calciatori hanno mantenuto un rendimento costante, nonostante l’età che avanzava. Una cerchia ancor più ristretta, invece, ha capovolto il corso normale degli eventi: migliorarsi dopo i trent’anni.









Over 30 e capocannoniere: Antonio Di Natale (1977)

Di Natale esordisce in Serie A alla soglia dei 25 anni, difendendo i colori dell’Empoli. La prima stagione (2002-03) è incoraggiante in termini di reti, ben 13; tuttavia, si tratta di un caso isolato. Il progressivo avvicinamento alla soglia di Over 30 sembra portar consiglio a Di Natale, passato nel frattempo all’Udinese.

L’anagrafe, anziché privare il giocatore di energie, lo rinvigorisce. Lo rafforza a tal punto, da permettergli di raggiungere una vetta prima inattingibile. Nel 2009-10, pochi mesi prima dei 33 anni, Antonio Di Natale vince la classifica cannonieri con 29 gol.

Potrebbe sembrare un caso isolato, ma il capitano dell’Udinese dimostra il contrario. Il trono di miglior realizzatore è suo anche nel 2010-11, frutto di altre 28 reti segnate.

In 9 stagioni da Over 30, Di Natale riesce finisce in doppia cifra per ben 8 occasioni. Un inno alla longevità.









Over 30 e mai così prolifico: Fabio Quagliarella (1983)

21 gennaio 2018: la Sampdoria supera per 3-1 la Fiorentina, mantenendo saldamente la sesta posizione. È Fabio Quagliarella l’unico marcatore doriano: la tripletta lo porta a 15 marcature complessive nel 2017-18, il suo record assoluto.

Il gol non è mai mancato a Quagliarella, capace di andare in doppia cifra in altre sei occasioni. Tuttavia, è la media delle stagioni a divergere fra prima e dopo i trent’anni. Fra i 20 e i 29 anni, l’attaccante segna almeno dieci reti per quattro annate su nove: riesce perciò nell’intento in meno della metà delle occasioni. Una volta entrato fra gli Over 30, invece, Quagliarella diviene quasi implacabile: la doppia cifra è raggiunta in tre occasioni su quattro.









Over 30 decisivi: Daniele Massaro e Filippo Inzaghi

Chiudiamo con due storie parallele. Massaro e Inzaghi hanno infatti condiviso un destino comune: decidere una finale di Champions League a favore del Milan con una doppietta, entrambi a 32 anni.

Daniele Massaro è protagonista assoluto nel 1994, quando il Milan affronta il Barcellona: i suoi gol nel primo tempo indirizzano la contesa verso la vittoria italiana, ottenuta con un roboante 4-0.

Filippo Inzaghi è invece l’uomo decisivo nel 2007. Nonostante la marcatura di Jaime Carragher e Daniel Agger, più giovani di cinque e addirittura undici anni, l’italiano riesce a firmare la doppietta: il Milan vince 2-1, trionfando grazie a uno dei tanti (ben otto) Over 30 scesi in campo.

Francesco Gabriele De Vivo